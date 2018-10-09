«Графит науки» по-академовски

Сотрудники ИТ-компании разрисовали забор напротив собственного офиса с одобрения руководства.

На прошлых выходных сотрудники академовской ИТ-компании EastBanc Technologies, а также все, кому это было интересно, расписывали забор на улице Кутателадзе. Темой граффити стали информационные технологии (ИТ), которыми славится Академгородок. Рисунок был составлен из 8 сюжетов, отсылающих к работе в ИТ-индустрии и роли ИТ-технологий в современном мире.

Эскиз был создан дизайнерами компании EastBanc Technologies и художницей Зосей Леутиной, выпускницей НГАХА, работающей в декораторской мастерской «Белый слон». В росписи стены приняли участие около 50 человек.

— Честно признаться, после фестиваля «Графит науки» я надеялась получить подобное предложение, — говорит Зося Леутина — И этот проект стал первой частной инициативой в моей практике, когда компания обращается к художникам с идеей граффити, а не наоборот. Для меня важно, что люди вовлечены в арт-процесс и от них есть отклик. Поэтому я сразу согласилась на идею разрисовать забор возле офиса EastBanc Technologies. Мы не ожидали, что за день успеем практически все. Но пришло очень много людей, взрослых и детей — и все как навалились. Координаторы от компании бегали и раздавали задания и кисти, сильно облегчив нашу задачу. И все получилось.

На создание граффити размером 67 квадратных метров ушло около 20 литров фасадной акриловой краски. Нанесение рисунка длилось 4 дня. В четверг организаторы загрунтовали стену. В пятницу вечером художницы Зося Леутина и Янина Болдырева перенесли контуры рисунка на забор. В субботу волонтеры расписали стену под руководством художников. А в воскресенье авторы завершили рисунок, добавив финальные штрихи.

— Нам очень нравятся работы, появившиеся год назад на стенах Академгородка во время фестиваля «Графит науки», — прокомментировал директор EastBanc Technologies Дмитрий Талочкин. — Хотелось нарисовать столь же остроумный и сюжетный рисунок, только на тему ИТ-технологий. Тем более что место к этому располагает: забор находится в сердце «Кремниевой тайги» — вблизи Технопарка и сосредоточения большинства ИТ-компаний Новосибирска. Поэтому идея разукрасить унылую серую стену рядом с офисом, футбольным полем и беседкой, где отдыхают сотрудники всех компаний нашего здания, нам сразу пришлась по душе.

Евгений Стрелецкий

Фото: баз- пресс-службы EastBanc Technologies, др- Зоси Леутиной