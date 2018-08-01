Группа ВИС планирует выбрать перевозчиков ТКО до конца сентября

Участники новосибирского рынка сбора и транспортировки отходов ждут, когда власти или регоператор объяснят им новые правила игры.

— Количество операторов по сбору и транспортированию ТКО будет зависеть от того, сколько заявок и с какими параметрами поступит на конкурс, который будет объявлен. Ожидаем, что все действующие в Новосибирской области перевозчики будут участвовать в конкурсных процедурах, — заявили в пресс-службе ГК «ВИС» в ответ на запрос Infopro54.

Напомним, в ГК «ВИС» входит компания ООО «Экология Новосибирск», победившая в тендере по выбору регоператора Новосибирской области. В пресс-службе ГК уточнили, что требования к перевозчикам будут сформированы в процессе комплектования конкурсной документации, которую регоператор планирует подготовить и согласовать в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области в течение августа.

— Оплата за услуги перевозчиков будет производиться по факту оказанных услуг, исходя из объёмов собранных и вывезенных ТКО, в соответствии с условиями заключённых по результатам конкурсного отбора договоров, — уточняют в компании. — Как такового рынка региональных операторов в России пока не существует, он только формируется. Поэтому эксперты Группы «ВИС» ведут постоянный мониторинг и анализируют лучшие практики по обращению с ТКО не только в России, но и за рубежом. Применение и внедрение современных технологий является одной из задач ООО «Экология-Новосибирск» в статусе регионального оператора. Тот же контроль за деятельностью будущих операторов по сбору и транспортированию ТКО будет организован с применением современных программных комплексов и навигационных спутниковых систем.

Завершить конкурсные процедуры по выбору операторов по сбору и транспортированию ТКО и заключить с ними договоры ГК «ВИС» планирует до конца сентября.

Опрошенные Infopro54 участники новосибирского рынка заявляют, что до появления документации по тендеру рано говорить об интересе большинства компаний региона к продолжению деятельности.

— Мы планируем принимать участие в конкурсе и намерены подать заявку, но условия сотрудничества пока не понятны. Ждем появления документации на официальном сайте. Кроме того, сейчас идет доработка территориальной схемы утилизации ТКО. Поэтому пока рано говорить о каких-то торгах, — говорит директор ООО «Латранс» Александр Гуров.

Ряд собеседников Infopro54 надеются, что представители регионального оператора и министерства ЖКХ в ближайшее время проведут встречу с участниками рынка, где разъяснят новые условия игры и ответят на вопросы перевозчиков.

В частности, предпринимателям до сих пор не понятно, как будут формироваться и распределяться лоты на вывоз мусора. На этот вопрос сейчас может ответить только ГК «ВИС». Если за основу будет принят московский подход с делением на большие районы, то на тендер в Новосибирске смогут заявиться только 2-3 транспортные компании, которые смогут вывозить 50-60 тыс куб м мусора в месяц. Если в лоте будет заявлен объем 30-40 тыс кубометров, то заявителей будет больше.

Многое зависит от того какую начальную цену «Экология Новосибирск» планирует выставить за перевозку. Сейчас средний тариф на рынке города — 190-210 руб за вывоз одного контейнера емкостью 1,1 куб м, крупногабаритного мусора — около 400 руб за куб. По области вывоз мусора стоит от 400 до 600 руб за куб.

— Если регоператор заявит цены ниже, то вряд ли будет много желающих работать ради работы, без обновления парка техники. Последние два года, в связи с неопределенностью на рынке утилизации ТКО, новосибирские компании не инвестировали средства в закупку нового парка. — рассуждает технический директор ООО «Служба коммунального сервиса» Руслана Новикова.

Перевозчики до сих пор не понимают, как будет осуществляться вывоз мусора в сельских территориях области. Маловероятно, что туда поедут компании из Новосибирска — на это не хватит тарифа. Между тем на этих рынках уже есть работающие предприниматели у которых выстроена вся логистика. Некоторые участники рынка в разговоре с корреспондентом Infopro54 не исключили, что через короткое время, освоившись на рынке, регоператор может забрать на обслуживание Новосибирск, оставив партнерам только районы области. Такие прецеденты уже наблюдаются в других регионах России.

Не понятен вопрос кто будет предоставлять контейнеры для сбора мусора — перевозчики или «Экология-Новосибирск» — и сколько их будет нужно. Сегодня пластиковые контейнеры, прописанные в терсхеме области, выпускает только один завод в Нижнекамске. Он загружен заказами и до ноября не отгружает продукцию новым партнерам. Кроме того, перевозчики неоднократно предупреждали представителей органов власти области о том, что в сельских районах пластиковые контейнеры (стоимость в среднем 13 тыс руб) не эффективны. Практика показывает, что они приходят в негодность за 1-2 недели. А для пластиковых и металлических контейнеров нужны разные мусоровозы. Не понятна ситуация с контейнерами большой емкости — ряд новосибирских компаний специализируются на работе в этом сегменте.

Сложный вопрос взаимоотношения перевозчиков с управляющими компаниями. Часть из них имеют свои структуры для сбора и транспортировки отходов. Участники рынка интересуются, как регоператор будет разруливать спорные ситуации в таких случаях, если перевозчик в лоте получит территорию, ранее находившуюся под контролем УК. Особенно этот вопрос актуален для центральной части Новосибирска, где вывоз мусора осуществляется напрямую из мусоропроводов, а не с контейнерных площадок. Сможет ли «Экология-Новосибирск» в режиме реального времени вести мониторинг за работой одновременно нескольких сотен машин и стыковать их взаимодействие с УК?

Еще одна проблема: что делать с торгами на вывоз мусора, которые уже сейчас, к примеру, объявляют больницы и образовательные учреждения.

— Если мы сейчас выигрываем этот тендер, то что будет, когда придет региональный оператор? У нас заберут этот подряд? Нам не разрешат работать на этом рынке? Если мы сможем остаться, то по каким тарифам будем работать? Сейчас мы сами платим за вывоз и захоронение ТКО, а потом это будет делать регоператор. Объемы по вывозу мусора у этих заказчиков достаточно приличные, — говорит Новикова.

Очень важны для перевозчиков и условия расчета. В компаниях отмечают, что мониторят торги регоператоров на перевозку ТКО, которые проходят в России, и там идет разговор об отсрочке платежа до полугода. Собеседники Infopro54 с уверенностью заявляют: в Новосибирске мало компаний, которые смогут обеспечить свою работу без денег в течение такого срока.

Не понятно каким будет объем обеспечения. По другим регионам речь идет о 15-30% от суммы годового контракта, но для этого нужно понимать сколько будет в лоте кубов и какова цена за куб.

— В любом случае, маленькая компания не сможет получить банковскую гарантию на 10-15 млн руб. Мы с коллегами по рынку уже прорабатывали вопрос кооперации, но не понятно, как к этому отнесется регоператор. Между тем, юридическое объединение требует времени. Хватит ли его для участия в конкурсе? Если же действовать через договор простого товарищества, то как на это посмотрят банки и возьмет ли регоператор несколько банковских гарантий от разных юрлиц? — рассуждает Руслана Новикова. — Как вариант: может кто-то крупный будет брать подряд и потом отдавать его субподрядчикам? Но в Кемерово субподряды запретили. Мы ничего не знаем, поэтому все сидят и ждут, когда кто-то согласится с нами встретится и ответить на наши вопросы.

Перевозчики заявляют, что все вопросы нужно обсудить предварительно, до старта тендера. А сам процесс перехода на работу с новыми лотами нужно запускать не с 1 января, а с ноября. Подрядчики должны заранее знать кто на каком участке будет работать, куда нужно перевезти контейнеры, чтобы не создавать аврал в новогодние праздники и не допустить загрязнения территории города и области бытовым мусором.

Что касается мониторинга за деятельностью перевозчиком, то по словам предпринимателей, сейчас почти у всех новосибирских компаний уже установлены системы ГЛОНАСС мониторинга транспорта. Чипированные продукты в округе пыталась внедрить только одна компания в Новокузнецке — ООО «Сороежка», но зимой они не срабатывали из-за специфики климата.

На пресс-конференции 31 июля врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что область вышла на подписание соглашения с регоператором ООО «Экология Новосибирск». Параллельно решается вопрос о концессионном соглашении по строительству двух мусороперерабатывающих заводов.

— Концессионеру (ООО «Экология-Новосибирск» — ред.) направлено предложение о расторжении или внесении изменений в текст соглашения с учетом рекомендаций рабочей группы. Переговоры продолжаются, — добавил Травников.

По данным Росприроднадзора, в Новосибирской области на 27 июля 2018 года зарегистрировано около 300 действующих лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, из них около 250— на сбор и транспортировку отходов. Некоторые игроки рынка имеют по несколько лицензий. Департамент по тарифам региона осуществляет регулирование предельных тарифов в отношении 26 компаний, из них 4 работает в Новосибирске. Судя по информации, размещенной на странице департамента, с 1.07 2018 года тарифы для населения в районах области варьируются: захоронение — от 21,21 до 101,20 руб./куб.м, обработка — 85,73 руб./куб.м, обезвреживание — 72,2 тыс руб за тонну (с учетом НДС). Для бюджетных и прочих потребителей — захоронение от 22,21 до 101,20 руб./куб.м, обработка — 85,73 руб./куб.м., обезвреживание — 72,2 тыс руб за тонну (без НДС). На 2019 год по большинству организаций запланировано повышение тарифа — от нескольких копеек до нескольких рублей. В 2ГИС в рубрике «вывоз мусора» зарегистрировано 218 компаний.

Юлия Данилова

Фото: редакции