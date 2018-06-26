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Honda CR-V лидирует в сегменте кроссоверов с пробегом в Новосибирске

  • 26/06/2018
Honda_CR-V_

В общероссийском зачете лидирует внедорожник Chevrolet Niva.

В российских городах с населением более 1 млн человек агентство «Автостат» провело исследование рынка легковых автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников с пробегом. Были определены модели-лидеры этого рынка в каждом из городов-миллионников за пять месяцев 2018 года.

В четырех городах Урала и Сибири на вторичном рынке кроссоверов и внедорожников лидирует Toyota RAV4: Красноярск (279 шт.), Омск (248 шт.), Екатеринбург (208 шт.) и Челябинск (122 шт.). Однако в Новосибирске самым покупаемым кроссовером стала Honda CR-V (523 шт.)

Всего в 15 российских городах с населением более 1 млн жителей, лидерами вторичного рынка в сегменте SUV стали шесть моделей: Chevrolet Niva, Toyota RAV4, LADA 4×4, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan, BMW X5. По числу городов общероссийский рейтинг возглавляет внедорожник Chevrolet Niva.

— Помимо Самары, в которой за пять месяцев текущего года было перепродано 447 единиц Chevrolet Niva, эта модель также лидирует в Уфе (275 шт.), Нижнем Новгороде (245 шт.), Перми (235 шт.), Воронеже (209 шт.) и Казани (196 шт.), — сообщает пресс-служба «Автостат».

LADA 4×4 лидирует в Волгограде (217 шт.) и Ростове-на-Дону (141 шт.). В Санкт-Петербурге, где покупательская способность населения выше, лидером в классе SUV с пробегом стал Volkswagen Tiguan  —722 автомобиля. В Москве самая популярная модель в этом сегменте — BMW X5 (1117 шт).

Михаил Фишер

Фото: upload.wikimedia.org

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