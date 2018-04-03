HoReCa. ПЕРЕЗАГРУЗКА пройдет в Новосибирске

Конференция «HoReCa. ПЕРЕЗАГРУЗКА» пройдет с 11 по 13 апреля 2018 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» в рамках специализированной выставки «FoodServiceSiberia».
Выставка объединит товаропроизводителей и представителей индустрии гостеприимства. Программа будет включать в себя «Весенний кулинарный кубок-2018» тема которого «Сибирь спортивная».
Впервые в рамках «Весеннего кулинарного кубка» пройдет Открытый чемпионат Сибири по пицце. Победители Открытого Чемпионата Сибири по пицце в номинациях «Классическая пицца» и «Пицца в дуэте» получат сертификаты на участие в Чемпионате России по пицце.
В рамках трехдневной деловой программы конференции «HoReCa. ПЕРЕЗАГРУЗКА» пройдет пленарное заседание «Проблемы индустрии питания и способы решений во взаимодействии. Важные изменения законодательства для индустрии питания». Спикеры/практики из разных уголков России прилетят, чтобы поделиться знаниями и обменяться опытом. Для рестораторов будут проведены различные семинары и мастер-классы, а также впервые в Новосибирске пройдет форум по кейтерингу.
— 11 апреля — пленарное заседание с Минпромторг НСО.
— мастер-классы с именитыми шеф-поварами Сибири и России.
— Intensive-сессии с ведущими специалистами ресторанного бизнеса России.
— встреча «face to face» event-агентств, организаторов мероприятий, крупных заказчиков с представителями направления «Кейтеринг»
— гастротуры по заведениям Новосибирка
— POP up ужин.
Приглашаем всех заинтересованных принять участие в конференции «HoReCa. ПЕРЕЗАГРУЗКА». Количество мест ограниченно.
Фото: предоставлено организаторами
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