HoReCa. ПЕРЕЗАГРУЗКА пройдет в Новосибирске

Конференция «HoReCa. ПЕРЕЗАГРУЗКА» пройдет с 11 по 13 апреля 2018 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» в рамках специализированной выставки «FoodServiceSiberia».

Выставка объединит товаропроизводителей и представителей индустрии гостеприимства. Программа будет включать в себя «Весенний кулинарный кубок-2018» тема которого «Сибирь спортивная».

Впервые в рамках «Весеннего кулинарного кубка» пройдет Открытый чемпионат Сибири по пицце. Победители Открытого Чемпионата Сибири по пицце в номинациях «Классическая пицца» и «Пицца в дуэте» получат сертификаты на участие в Чемпионате России по пицце.

В рамках трехдневной деловой программы конференции «HoReCa. ПЕРЕЗАГРУЗКА» пройдет пленарное заседание «Проблемы индустрии питания и способы решений во взаимодействии. Важные изменения законодательства для индустрии питания». Спикеры/практики из разных уголков России прилетят, чтобы поделиться знаниями и обменяться опытом. Для рестораторов будут проведены различные семинары и мастер-классы, а также впервые в Новосибирске пройдет форум по кейтерингу.

— 11 апреля — пленарное заседание с Минпромторг НСО.

— мастер-классы с именитыми шеф-поварами Сибири и России.

— Intensive-сессии с ведущими специалистами ресторанного бизнеса России.

— встреча «face to face» event-агентств, организаторов мероприятий, крупных заказчиков с представителями направления «Кейтеринг»

— гастротуры по заведениям Новосибирка

— POP up ужин.

Приглашаем всех заинтересованных принять участие в конференции «HoReCa. ПЕРЕЗАГРУЗКА». Количество мест ограниченно.

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Фото: предоставлено организаторами