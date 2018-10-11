И снова о мерах господдержки строительной отрасли

На поддержку застройщиков в 2019 году областное правительство планирует выделить из бюджета до 2 млрд рублей.

За период с января по сентябрь 2018 года в регионе введено в эксплуатацию 938 тысяч кв. м новостроек — налицо тенденция снижения уровня строящегося жилья. Об этом рассказал на комитете по строительству заксобрания министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. При этом он отметил, что область сохраняет лидирующие позиции в стране по количеству вводимого жилья — входит в первую двадцатку (2% от общего ввода). По сравнению с 2015 годом, когда было введено более 2,5 млн кв м, регион упал в общем рейтинге в РФ на 6 позиций. В последнее время малоэтажное строительство стало более популярным и теперь занимает 51% в общем количестве введенных в эксплуатацию квадратных метров.

Конкретные цифры поддержки отрасли будут озвучены в середине ноября после утверждения бюджета Новосибирской области на 2019-2021 годы. Предварительно на эти цели в 2019 году может быть выделено от 1,5 до 2 млрд рублей.

— Поддержку планируется осуществлять через ипотечное кредитование: без первоначального взноса, снижение ставки — с 9,25% до 6%. Предварительно на эти цели заложено 150 млн рублей. Оператором проекта выступит АО «НОАИК», — добавил Иван Шмидт.

В правительстве разработана программа строительства служебного жилья на селе, жилья для многодетных семей и детей-сирот. Кроме того, регион выиграл конкурс на получение 1,13 млрд рублей для строительства социальных объектов. Продолжается работа с «долгостроями» — до 2024 года в регионе планируют вводить по 15-16 домов ежегодно. По оценкам Ивана Шмидта, все эти проекты смогут поддержать как застройщиков, так и производителей стройматериалов. Министр отметил, что в правительстве РФ недавно прошло совещание, по итогам которого федеральный центр формирует приоритеты развития отрасли на следующие годы. Этот документ поступит в регионы.

На господдержке строительной отрасли застройщики настаивают уже почти три года. В июне 2017 года эксперты отмечали, что субсидирование ставки даже при наличии первоначального взноса может способствовать росту финансирования отрасли на 5-10%, то есть вливанию дополнительно 2,5 млрд рублей.

Мария Лисица

Фото: баз- Gensa Gensa, др- автора