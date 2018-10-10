III Сибирский форум биржевого и финансового рынка пройдет в Новосибирске

Тема новаций будет основной в этом году.

12-13 октября 2018 года в Новосибирске состоится III Сибирский форум биржевого и финансового рынка, организаторами которого выступают ПАО Московская биржа и Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ), сообщили в пресс-службе университета.

Форум традиционно будет продолжаться два дня. 12 октября состоится конференция «Новации на финансовых рынках: регулирование, инфраструктура, инструменты, технологии», участники которой обсудят вопросы и проблемы профессиональных участников финансового рынка, кредитных организаций, перспективы развития финансовых рынков и биржевых продуктов. Ректор НГУЭУ Александр Новиков выступит с докладом «Организация биржевой торговли деривативами как драйвер роста производства в реальном секторе экономики СФО».

Программа мероприятий второго дня будет направлена на частных клиентов: как начинающих инвесторов, так и тех, кто уже имеет опыт торговли на бирже. Параллельно с секциями пройдёт выставка-ярмарка финансовых продуктов и услуг, в рамках которой посетители смогут ознакомиться с новыми продуктами и инструментами Московской биржи, ориентированными на частных клиентов.

— Тема новаций станет основной в этом году, — отмечает директор Сибирского филиала Московской биржи и заведующий кафедрой финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Николай Анохин. — И экономика в целом, и финансовые рынки развиваются стремительно. Мы будем много говорить о платформе электронной коммерции – так называемом marketplace. В ходе форума участники также обсудят новую классификацию инвесторов на финансовых рынках, рассмотрят биржевые инструменты для управления ликвидностью, послушают информацию о возможностях биржевого срочного рынка для корпоративных клиентов и многое другое.

В ходе форума состоится официальное открытие на базе НГУЭУ научно-образовательного центра «Региональные финансовые рынки и инвестиции».

— В работе центра будет сделан акцент на внедренчество. Я бы назвал его центром экспертизы и консультации для инвесторов и для тех, кто привлекает инвестиции. Мы открываем доступ на биржевой рынок всем заинтересованным потенциальным участникам, — комментирует Николай Анохин.

С программой III Сибирского форума биржевого и финансового рынка можно ознакомиться на сайте ПАО Московская биржа:

на 12 октября

на 13 октября

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Фото: предоставлено пресс-службой НГУЭУ