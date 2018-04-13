«ILПатио» обновляет формат

«Росинтер Ресторантс Холдинг» готовится к новой экспансии.

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— Сегодня мы второй раз открываем наш ресторан «IL Патио» на Красном проспекте, 29. Это его второе рождение. Первый раз я открывал его 20 лет назад, — рассказал на пресс-конференции в Новосибирске президент ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (развивает торговую марку «IL Патио») Сергей Зайцев. — Мы обновили айдентику бренда. Новый ресторан более аутентичный, спокойный и атмосферный, располагающий к уюту.

В этом году «IL Патио» отмечает свое 25-летие в России и «Росинтер Ресторантс Холдинг» проводит масштабное обновление франчайзинговых и корпоративных ресторанов. Основная работа пройдет в 2018 году, завершится — в 2019.

— 25 лет работать на рынке, развиваться вместе с ним и сохранять любовь гостей, непросто. Постоянно появляются яркие метеоритные проекты, которые вспыхивают как звезды и также быстро исчезают. Секрет нашего бренда в том, что мы строим бизнес на сервисе, атмосфере, итальянской аутентичности, обращаем особое внимание на качество блюд, которые хотят получить наши гости приходя в ресторан, — добавил Зайцев.

Начальник управления по операционной деятельности «Росинтер Ресторанс» (Москва) Ольга Финохина отмечает, что бренд «IL Патио» основной в портфеле компании, поэтому его развитию уделяется особое внимание.

— Итальянская кухня по популярности сегодня занимает первое место в России (после традиционной). Мы ориентируемся на тех гостей, которые очень любят итальянскую кухню, но в силу тех или иных обстоятельств не могут выбраться за границу, чтобы посетить Италию, — перечисляет Финохина. — Основной фокус мы делаем на работу с итальянскими поварами и инжиниринг меню: пиццы, пасты и вино. Это три основных кита, которые формируют итальянскую культуру в рамках ресторана, своеобразный фокус, позволяющий сделать бренд «IL Патио» по настоящему итальянским.

Ольга Финохина подчеркнула, что компания приближается к двум десяткам позиций в меню по пицце и пасте, активно расширяет линейку итальянских вин, заключая прямые договоры с поставщиками. Сегодня 90% вин в «IL Патио» поступают напрямую из Италии. 70% продуктов, которые используются для приготовления меню в ресторанах сети, российского производства, только 30% поставляется из-за рубежа. До кризиса и введения санкций была обратная пропорция.

Новая волна

Сергей Зайцев отметил, что «Росинтер Ресторантс Холдинг», также как и весь российский ресторанный рынок, коснулся кризис.

— Он мучил нас три года. Экономические санкции положительно не повлияли ни на один бизнес. Кризис привел к уходу с рынка casualdiningпредприятий, не имевших запаса прочности: в 2015 году он упал на 30%, в 2016 году — на 50%. Только к концу 2017 года наступила некоторая стабилизация. Бренд «IL Патио» показал прирост на 10% по сопоставимым ресторанам. Сейчас он чувствует себя хорошо, — констатировал Сергей Зайцев.

Развитие рынка приводит к появлению новых трендов. Посетители хотят, чтобы еда была сверхкачественной, полезной для здоровья. Хотят получить за свои деньги сверх ожиданий. Еда становится инстаграмной, когда посетители говорят «вау», фотографируют свое блюдо и выкладывают его в инстаграмм, чтобы поделиться с друзьями.

— Скорость распространения информации и отзывов стала сверхкосмической. Это очень здорово, — заявляет Зайцев.

Во время кризиса «Росинтер Ресторантс Холдинг», как и многие другие участники рынка, повышали эффективность бизнеса, «чистили» портфели и закрывали рестораны, которые изжили себя.

— Ресторанный бизнес во многом зависит от локации. Мы серьезно подошли к тому, чтобы проанализировать наши портфели, избавились от балласта, чтобы на этой базе заниматься обновлением брендов и двигаться вперед. В прошлом году мы завершили эту работу и вступили на этап реализации нового трехлетнего плана. Намерены каждый год открывать по 45-50 ресторанов, которые будут увеличивать нашу сеть. Прежде всего, будем делать акцент на городах миллионниках — это наши опорные точки развития бизнеса, — пояснил Сергей Зайцев. — Закрытие ресторанов на Вокзальной магистрали в Новосибирске произошло в рамках этой работы. Они работали, приносили деньги, но их масштаб нас не впечатляет. Мы хотим, чтобы в нашей сети были сильные рестораны с хорошей прибылью. Сейчас рассматриваем несколько локаций для их перемещения, чтобы не потерять в географии присутствия.

По оценкам Зайцева, в Новосибирске компания может открыть около 50 ресторанов разных форматов и брендов. Он напоминает, что после обновления бренд «IL Патио» стал мультиформатным и сейчас представлен большими, средними и маленькими ресторанами, разной категории, в том числе премиального класса, где предлагается меню от «шеф-повара».

— В спальном районе, к примеру, не нужен большой ресторан. Там можно разместить меньший формат, но он будет хорошо востребован, — поясняет Зайцев. — Смотрим локации в центре Новосибирска, а также Академгородок. Думаю, что пришло время прийти и туда.

По всем направлениям

Активную экспансию «Росинтер Ресторантс Холдинг» запланировал по всем брендам. Например, в сети «Шикари» (паназиатская кухня) сегодня уже насчитывается 15 ресторанов.

— Этот бренд пока не достиг той высоты, которая нам нужна, но развивается методично. Это новый тренд рынка и мы идем впереди волны, — пояснил Сергей Зайцев. — Сейчас мы также ищем серьезную локацию для открытия в Новосибирске ресторана TGIFRIDAYS. Мы уверены, что в городе этот бренд будет востребован. — Сейчас мы имеем хорошую финансовую поддержку банков, поэтому речь идет не о том, сколько можно открывать ресторанов, а в наличии правильных локаций, — добавил Сергей Зайцев.

Кроме того, холдинг прорабатывает проект по выводу на российский рынок международной сети CostaCoffee. По словам Зайцева, у компании есть желание стать мировым игроком, но для России формат кофеен пришлось подкорректировать, так как гости приходят в ресторан не только выпить кофе, но и покушать, пообщаться.

— Мы запустил пару тестовых проектов, до конца первого полугодия смотрим что получится, анализируем, шлифуем и пойдем вперед. Новосибирск у нас в первой линейке городов после Москвы, где мы будем уделать большое внимание нашему развитию, —добавил Зайцев.

Он отметил, что «Росинтер Ресторантс Холдинг» получил право на предоставление субфранчайзинга Costa Coffee своим партнерам. Трое из них уже открыли 1-3 кофейни.

Активизировать работу по расширению сети «Росинтер Ресторантс Холдинг» намерен во второй половине 2018 года, после выполнения обязательств, связанных с проведением в России Чемпионата мира по футболу. Компания открывает рестораны в крупнейших транспортных узлах, которые будут принимать и обслуживать гостей чемпионата: «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», «Макдоналдс». После этого холдинг возвращается к развитию городского бизнеса.

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» — оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining) в России и СНГ, управляет 264 предприятиями в 28 городах России, СНГ и Центральной Европы. В состав сети 158 корпоративных и 106 франчайзинговых ресторанов и кафе. Компания развивает собственные торговые марки «IL Патио», «Шикари», «Планета Суши», «Американский Бар и Гриль» и «Мама Раша», а также управляет по системе франчайзинга сетью ресторанов TGI FRIDAYS и кофеен Costa Coffee. В Новосибирске работает 9 ресторанов под брендами «Росинтер Ресторантс Холдинг»: «IL Патио» (5), «Шикари» (1), «Планета Суши» (3). Площадь ресторана «IL Патио» на Красном проспекте,29 750 кв метров, 146 посадочных мест, в пятницу и субботу будет работа круглосуточно.

Фото: предоставлены Коммуникационное агентство АГТ-Сибирь