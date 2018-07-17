Индекс промышленного производства в Новосибирской области вырос на 5,4 %

Наибольший прирост регион показал в добыче полезных ископаемых — 31,6 %.

Индекс промышленного производства по основным видам деятельности в промышленности Новосибирской области в 1 полугодии 2018 года составил 105,4% к аналогичному периоду 2017 года (среднероссийский показатель за истекший период 2018 года – 103%), сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности.

Отмечается, что объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности Новосибирской области за 6 месяцев 2018 года составил 292,2 млрд. рублей (113,1% к 6 месяцам 2017 года).

— По итогам работы в 1 полугодии 2018 года отмечены положительные темпы производства во всех видах экономической деятельности в промышленности области. Индексы производства составили: в обрабатывающих производствах — 104 %; в добыче полезных ископаемых — 131,6 %, обеспечение электроэнергией, газом и паром — 104,8 %, водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов — 108,8 %, — говорится в сообщении министерства.

В частности, в добыче угля индекс производства с начала 2018 года составил 37,2 % к аналогичному периоду 2017 года. В то же время индекс производства в добыче сырой нефти и газа снизился на 20,1 %.

В обрабатывающих производствах наибольший рост отмечен в производстве кокса и нефтепродуктов (+36,4 %), производстве текстильных изделий (+19,2 %) и лекарственных средств (+14,7 %). Наибольшее снижение отмечено в производстве транспортных средств (−38,2 %), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (−17,8 %).

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