Инновационная сибирская косметика тестирует иностранные рынки

Кольцовская компания «Микролиз» ищет партнера для продвижения своей продукции в КНР.

— Мы производим инновационную косметику под брендом «Микролиз» на основе продуктов клеточного распада с 2014 года. Мы выпускаем косметику для лица, тела, волос, маски, а также напитки, — рассказал Infopro54 руководитель внешнеэкономического отдела компании ООО «Микролиз» (Кольцово) Денис Кучерявенко.

В производстве «Микролиз» есть технологическое ноу-хау, основанное на новейших достижениях, разработках и исследованиях в области микробиологии и биотехнологий. Поэтому сырье для создания косметических средств инноваторы производят сами. Цех площадью 300 квадратных метров расположен на ул. Зеленая горка. В его запуск инициаторы проекта инвестировали 15 млн рублей. Ежемесячно компания выпускает 5 тонн готовой продукции. В 2017 году выручка составила 13 млн рублей. При росте заказов мощности выпуска на имеющихся площадях можно увеличить в 3 раза.

Сейчас производство ориентировано на российского потребителя, но инновационность продукта позволяет компании смотреть и на внешние рынки. Пробные партии продукции компания уже экспортировала во Францию, Иран, Китай и Индию. Во всех странах очень сложная система сертификации и получения разрешения на импорт — это основная специфика данной группы товаров.

— Сейчас мы находимся на стадии формирования предложения для держателей брендов в Китае, которым мы можем предложить свое сырье для создания продуктовой линейки на рынке КНР. Наша основа подходит для любых косметических средств по уходу за кожей, — поясняет предприниматель. — Мы не ищем инвесторов. Нам нужны именно партнеры в реализации сырья на рынке Китая. Масштабировать наш бизнес на бóльшие объемы можно быстро и дешево.

Кучерявенко констатирует, что государственная политика любой страны направлена на защиту внутреннего рынка от потенциально опасных продуктов для населения, поэтому существуют серьезные нетарифные барьеры для импорта косметических средств. Иностранной компании разобраться в этих барьерах и реализовать свою продукцию в Китае чрезвычайно сложно — необходим партнер, инсайдер.

— Для себя мы определили две стратегии выхода на рынок Китая. Первая направлена на поиск партнера с уже имеющимися мощностями по упаковке и узнаваемым брендом на розничном рынке. Вторая стратегия заключается в поиске инвестора в Китае для создания нового совместного бренда и решения вопроса по финансированию операционных расходов, связанных с продвижением и упаковкой, — говорит Денис Кучерявенко. — Все зависит от ресурсов, которыми будет располагать потенциальный партнер. Если у него есть существующий бренд на территории Китая, можно запустить отдельную линейку продуктов с добавлением традиционных для покупателя КНР ингредиентов. Параллельно можно запустить линейку под брендом «Микролиз — сделано в Сибири», с упаковкой в Китае.

В рамках бизнес-миссии в Китай новосибирцы также рассчитывают сформировать контакты с молодыми бизнесменами КНР, познакомиться поближе с культурой ведения бизнеса в стране и изучить маркетинговые пути для привлечения внимания местного потребителя.

— Мы, например, уже знаем, что в северных провинциях КНР нужен жирный крем, как для наших широт. Для южных провинций надо делать крем менее жирным. Упаковка должна быть очень дорогой, потому что именно упаковкой необходимо конкурировать с японскими и корейскими брендами. Также мы знаем о любви китайских девушек к отбеливанию кожи, с чем отлично справляются наши крема. Кроме того, мы делаем ставку на пиетет китайского потребителя к импортным товарам с натуральной рецептурой, — перечисляет Кучерявенко.

Все это вопросы он планирует обсудить с потенциальным партнером в Китае.

Компания «Микролиз» стала одним из победителей первого этапа Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора (РКМБИ). В июле победители пройдут обучение в Сибирском государственном университете путей сообщения, а затем представят свои проекты в городе Чунцин, (КНР). Организаторы бизнес-инкубатора подчеркивают, что участие в программе позволит резидентам вывести бизнес-проекты на китайский рынок в ускоренные сроки. Участники также получат возможность привлечения как китайских, так и российских инвестиций.

— Сегодня мы также отправляем нашу продукцию мелкими посылками для двух частных магазинчиков косметики в Тегеране и Ахвазе (Иран). Уже есть понимание, какие продукты востребованы у иранских девушек. Но экономическая ситуация в этой стране оставляет желать лучшего (курс местного реала обвалился по отношению к доллару на 250% только в этом году), поэтому пока мы не надеемся на прорыв на этом рынке, — поясняет Денис Кучерявенко. — Получить сертификаты для официального импорта в страны ЕС было очень дорогим делом и до санкций, а сейчас подавно. Пока формируем интерес европейского потребителя к нашей продукции образцами, которые представляем через локальных ритейлеров натуральной косметики, Следующий этап — европейские интернет-магазины. Но без официальных бумаг — это локальная история.

С партнерами из Индии кольцовская компания начала переговоры только 2 месяца назад. Уже поставлены первые образцы продукции, которые заинтересовали индийцев. Сейчас идет проработка сертификации и логистики поставок.

ООО «Микролиз» (Кольцово) создана в 2014 году. Учредитель и директор Дмитрий Исачкин. По данным открытых источников, в 2016 году выручка компании составила 11 млн рублей, прибыль 4,7 млн.

Юлия Данилова

Фото: из группы компании ВКонтакте