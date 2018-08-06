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Иностранца оштрафовали на 3 млн руб за взятку

  • 06/08/2018
vzytka

Он пытался вернуть около 3 тонн нефрита, который ранее изъяли таможенники.

Гражданин Казахстана признан виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий (ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба Новосибирского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России.

Как установлено судом и следствием, в январе 2018 года осужденный предложил сотруднику Новосибирской таможни Сибирского таможенного управления взятку в размере 20 тысяч долларов США за возврат ранее изъятой при перемещении через границу партии нефрита общим весом около 3 тонн на сумму более 12 млн рублей.

29 января 2018 года сотрудник таможни под контролем правоохранительных органов получил от фигуранта уголовного дела часть суммы взятки в размере 540 тысяч рублей. Непосредственно после передачи денежных средств преступные действия взяткодателя были пресечены сотрудниками таможни.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: pixabay.com — cmfg804

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