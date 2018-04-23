Интернет-магазины Quelle и Otto уходят из России

Онлайн-площадки прекратят свою работу в России с июля 2018 года.

Немецкая Otto Group, один из мировых лидеров дистанционной торговли и электронной коммерции, приняла решение закрыть российские интернет-магазины по продаже модной одежды Quelle.ru и Otto.ru, сообщает портал Oborot.ru.

Онлайн-площадки прекратят свою работу в России с июля 2018 года.

Отмечается, что российское подразделение Otto Group продолжит развивать свои бренды Witt, Bonprix и eSolutions. Преобразования входят в часть новой стратегии группы.

— В связи с приведением бизнеса в соответствие с заявленной стратегией, бренды Quelle.ru и Otto.ru, являющиеся мультибрендовыми ритейлерами, уйдут с российского рынка в конце июля 2018 года. Otto Group в рамках Otto Group Russia продолжит развивать в России в сфере еcommerce немецкие бренды bonprix и Witt, а также проект eSolutions, оставаясь одним из крупнейших игроков интернет-торговли на российском рынке, — сообщили в пресс-службе Otto Group.

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