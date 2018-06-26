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Инвестор обратился в правительство региона с предложением о ГЧП

  • 26/06/2018
pravitelstvo

Компания заявила о готовности построить в Новосибирске поликлиники.

—  В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в правительство Новосибирской области поступило предложение о реализации проекта государственно-частного партнерства по строительству поликлиник в городе Новосибирске, — сообщила врио министра экономического развития региона Ольга Молчанова через пресс-службу правительства в ответ на запрос Infopro54 .

Конкурс по выбору инвестора для строительства поликлиник объявлен

По ее словам, областные власти сейчас рассматривают предложение в порядке, утвержденном постановлением правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1388 «Об утверждении правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства» и постановлением правительства Новосибирской области от 01.07.2016 № 198-п «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Новосибирской области».

О какой компании идет речь в минэкономразвития не уточнили.

В Новосибирске объявлен аукцион по проектированию поликлиники на пл Райсовета

Напомним, на пресс-конференции 20 июня врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54.ruпояснил, что формат конкурса по строительству поликлиник принципиально изменен.

— В прошлом году мы выходили на концессию, когда предполагалось, что участник этого проекта будет управлять будущими объектами здравоохранения. Желающих на такие условия не нашлось. Поэтому в этом году мы сделали другие условия. Это фактически проект ГЧП, можно сказать, строительный проект, когда инвестор строит здание и оснащает его оборудованием, а мы в течение длительного времени с серьезной рассрочкой в 15 лет этот объект выкупаем, используя его через наши государственные учреждения здравоохранения, — рассказал Травников.

Он также отметил, что конкурс был объявлен 1 июня, его итоги планируется подвести 30 июня, а первые заявки уже поступили.

Интерес с созданию сети поликлиник в Новосибирске ранее проявляла Группа «ВИС». Как сообщали в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе компании, он по-прежнему сохраняется, но официальной информацией об объявлении конкурса на 20 июня в компании не располагали.

Сегодня Андрей Травников планирует подписать соглашение о сотрудничестве, «направленное на создание благоприятных условий развития экономики и социальной сферы региона» с председателем совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым. Соглашение, в том числе, предусматривает сотрудничество в сфере здравоохранения.

Юлия Данилова

Фото: Ростислав Нетисов

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