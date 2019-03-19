Инвесторы присматриваются к социальным предпринимателям

Если первый фестиваль в 2018 году был фактически пробой замысла, то второй заявил себя не просто как ладный «второй блин», а еще и как пространство переосмысления самой идеи «социально ответственный бизнес». В 2019 году фестиваль получил поддержку Фонда «Наше будущее», «прокачавшего» его до статуса межрегионального Слета социальных предпринимателей. И если на первом фестивале участие Петербурга лишь подчеркивало «сибирскость» мероприятия, то нынешний фестиваль — событие, без преувеличения, федерального масштаба. Расширилась представленность Москвы, Петербурга, Красноярска и Иркутска, появились Волгоград, Тюмень, Челябинск. Локация фестиваля — коворкинг-центр «Поток» — фактор, позволивший вместить в повестку множество самых разных форм общений и информационного обмена. Диапазон — от классических лекций и дискуссий до дефиле эко-моды и экскурсий на социальные предприятия. Все это многообразие внятно намекало, что словосочетание «социальная ответственность бизнеса» — это не только сцены с печально-лирическим собесовским флером — а ля «раздача хлебушка бабушкам». Нет, стереотипную «диккенсовщину» в предметном ряду темы потеснили реалии куда более яркие и позитивные.

Например, кемеровчанин Андрей Цеттель, директор ООО «Центр Моего Дизайна, школа флористики и декора» созданного на базе Кемеровского государственного университета, рассказал об интеграции пенсионеров-садоводов в декораторский бизнес. В канве его проекта образ «бабушка с самосадными хризантемами» перенесен из плакатной слезоточивой декорации «пыльная обочина шоссе» в контекст комфортного, прибыльного и радующего занятия. Бабушки-цветоводы осознали себя участницами большого, вдохновляющего, стильного проекта, и их социальный тонус существенно изменился к лучшему.

Меньше слезливого умиления, больше позитивной изобретательности — такова эмоция, буквально витавшая в воздухе фестиваля.

Так, трудовая интеграция проблемных социальных групп олицетворялась на фестивале действительно стильными дизайнерскими проектами. Представленные вещи: керамика, украшения, одежда, вновь модные сумки-авоськи — ничто из этого не нуждалось в оправдательной присказке «Не судите строго, болящие же делали!». Потому что товары эти выглядели профессионально и стильно. И напоминание об особом статусе творцов в их восприятии ничего не меняло — просто красивые вещи, которые хочется купить за их достоинства, а не в порыве растроганности. Потому, кстати, и бизнесмены в этом формате присутствовали не как податели добра сиротам и скорбящим, а во вполне органичной для себя роли — как инвесторы, как партнеры, присматривающиеся к перспективным стартапам.

— На фестивале есть представители инвестиционного бизнеса, — подтвердил один из координаторов фестиваля, руководитель Школы социального предпринимательства «Новотерра» Евгений Дубровин. — Это те, кто рассматривает формат социально ориентированных инвестиций. Мотивация таких инвесторов вполне рациональна. Да, они не ждут от объекта своего интереса быстрых денег, они надеются, что проекты, в которые они вкладывают, изменят городскую среду и социальный климат. И в итоге и инвесторам, и их детям не захочется уезжать из города, им будет комфортно и тут. А если даже уедут, то без невозвратного «прощай». То есть с желанием сюда почаще возвращаться и что-то делать тут. Словом, это формирование позитивной эмоциональной связки между бизнесом и городом.

По словам Дубровина, эта задача обусловила и появление на фестивале кластера креативных индустрий.

— Да, пока мы взяли всего две — театр и урбанистику. Но это лишь начало. Мы верим в «проростки» темы. Интересный аспект — потенциал музеев. В Новосибирске, между прочим, более 30 частных музеев, на Алтае — только вокруг Белокурихи — десяток частных музеев. Мы уже можем говорить о полновесном буме таких стартапов. И рады, что эту секцию полноценно здесь собрали. Хотя это не для всех очевидно, не все верят, что музей может работать как бизнес-модель. Многие привыкли считать, что музей — это что-то статичное, прикрытое стеклом от реальной жизни. В этом смысле «Горная аптека» — отличный сокрушитель стереотипов. Нам их опыт очень интересен. Мы рады, что можем показать много классных кейсов, которых в Новосибирске не хватает, — поясняет Дубровин.

В свою очередь, Новосибирск интересен соседям по региону как пространство идей и продуктивное коммуникационное поле.

— Такой фестиваль дает возможность сравнить себя с остальными, завязать новые знакомства и получить интересный опыт, — говорит Андрей Цеттель. — У нас в городе тоже довольно хорошо налажено общение по теме социального предпринимательства. Но поскольку Кемерово — город сравнительно небольшой, то и сообщество имеет свои рамки, и темы конечны. Потому выезд в Новосибирск на такой фестиваль — это значительное расширение контекста.

Стремительно федерализовавшийся фестиваль обещает быть во многом рубежным событием — он теперь виден не только региональным властям, но и власти общероссийской. Бизнес-сообщество сейчас ожидает поправки к федеральному закону № 209 — там будет закреплено определение социального предпринимательства, проведена категоризация социальных сервисов, прописаны преференции.

— Мы семь лет к этому шли! — отметил Евгений Рахновский, заместитель исполнительного директора Фонда «Наше будущее»

Примечательно, что московские эксперты в контексте фестиваля смотрелись не как богоподобные вещатели высоких истин, а как равнозначные партнеры по творчеству и интеллектуальной работе. Ибо им есть за что уважать «регионалов». Во-вторых, «регионалам» есть за что уважать самих себя. «Москвоцентризма» в этой теме сейчас нет.

— Ездить в столицу за опытом социального бизнеса сейчас не столь продуктивно, как в регионы, — объясняет Оксана Козырева, руководитель Центра инноваций социальной сферы (Барнаул). — Дело в том, что Москве многие социальные аспекты прорабатываются городскими властями. То есть накал проблематики там несколько прохладнее, чем по остальной стране, потому и мотиваций для творческих поисков в этом направлении меньше. Регионы со скромными бюджетами в плане социального творчества гораздо активнее и продуктивнее.

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