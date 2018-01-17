Ипотечные квартиры в Новосибирске продаются с дисконтом в 10%

Коллекторы оценили итоги реализации залоговых квартир.

Коллекторское агентство ООО «КИТ Финанс Капитал» проанализировало пул проданных на свободных торгах в октябре-декабре 2017 года объектов жилой недвижимости, перешедших в собственность компании после завершения процедур взыскания ипотечной задолженности. В Новосибирске средний дисконт составил 10% от стоимости квадратного метра. В результате ипотечные квартиры на рынке в среднем продавались по цене 45890 руб за кв метр. Средний срок экспозиции залоговых квартир в Новосибирске составил 327 дней, говорится в сообщении агентства.

Сколько квартиры выставлено на продажу и сколько реализовано в компании комментировать отказались, отметив, что это коммерческая информация.

В целом по России средний дисконт от рыночной цены, установленной независимыми оценщиками, составил 16,9%. Регионами-лидерами максимального дисконтирования цены стали Кемеровская область (32,5%), Алтайский край (30,0%) и Приморский край (28,1%). Минимальное снижение цены зафиксировано в Свердловской (4,0%) и Саратовской областях (7.0%). Средний метраж реализованных квартир составил 56,3 кв м, в основном это 2-3-комнатные квартиры, расположенные в столицах регионов. Средний срок экспонирования квартиры в Омске —1869 дней, Иркутске — 1637, Кемерово — 1571, на Алтае — 915 дней.

— На дисконтирование цены объекта при его продаже существенное влияние оказали срок экспонирования и общая ситуация на региональном рынке недвижимости. В среднем квартиры, перешедшие в собственность коллекторского агентства в 2014-2015 годах, проданы с дисконтом 15-20% против дисконта 3-8% на квартиры, переданные на реализацию в течение 2017 года, — отмечают эксперты агентства.

В компании отмечают, что наличие обременения по жилым объектам не оказывает влияния на стоимость. Так, двухкомнатная квартира в Иркутске общей площадью 44,8 кв м с обременением (зарегистрированные жильцы) реализована с дисконтом 0% от рыночной стоимости, однокомнатная квартира в Новосибирске общей площадью 23,8 кв м без обременения продана со скидкой 2,3% от рыночной стоимости (обе квартиры перешли в собственность коллекторского агентства «КИТ Финанс Капитал» в 2017 году).

— Мы выводим объекты жилой недвижимости на продажу постепенно, чтобы не повлиять на ценообразование в регионах, — отметил генеральный директор «КИТ Финанс Капитал» (ООО) Денис Аксёнов. — При реализации квартир в рамках досудебных процедур цена продажи максимально приближена к рыночной, что позволяет говорить о минимальных финансовых и временных потерях заемщиков.

Жилая недвижимость, реализуемая коллекторским агентством «КИТ Финанс Капитал», находится в каждом регионе присутствия компании — более 60 городов в 44 регионах России. Доля жилых квартир составляет 80%, на загородные дома с земельным участком приходится 20% объектов. Все реализуемые объекты жилой недвижимости перешли в собственность коллекторского агентства «КИТ Финанс Капитал» на протяжении 2010 – 2017 годов после прохождения судебных процедур по взысканию долгов по ипотечным кредитам или в рамках досудебного урегулирования.

Фото: Ростислав Нетисов