Ипотека с Ланта-Банком – это реально

Приобретение собственной недвижимости без дополнительных заимствований зачастую вызывает сложности.

Приходится ограничивать себя в расходовании денежных средств, занимать деньги у родственников или оформлять ссуду. Часто помощь банка становится единственной реальной возможностью решить квартирный вопрос.

Если у вас возникла необходимость приобрести квартиру или улучшить свои жилищные условия, Ланта-Банк окажет услуги по выдаче ипотечных займов. Данная услуга предоставляется совместно с АО «ДОМ.РФ» (ранее — АИЖК). Заемные денежные средства предоставляет ДОМ.РФ.

Предлагаем следующие кредитные программы сроком до 30 лет:

— Перекредитование. Рефинансирование по ставке от 9% годовых.

— Приобретение квартиры на этапе строительства от 9% годовых.

— Приобретение готовой квартиры или апартаментов от 9,25% годовых.

— Семейная ипотека с государственной поддержкой от 6% годовых.

При оформлении кредита возможны дополнительные расходы. Не является публичной офертой. Подробная информация по телефону: 218-75-02 или в офисе Банка по адресу: г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 2 каб.203.

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