Иркутская область в 2023 году отправит заявку на создание межвузовского кампуса

— С заместителем министра науки и высшего образования страны Айратом Ринатовичем Гатиятовым обсудили создание межвузовского кампуса в Иркутске. Это один из наших ключевых проектов. Его задача — снять остроту вопроса с местами в общежитиях для студентов, сообщил в телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Регион участвовал в конкурсе Минобрнауки страны, чтобы получить федеральные средства на реализацию до 2026 года, однако не прошел вторую волну отбора и не вошел в список 9 объектов — победителей.

— Иркутской области не хватило баллов, поскольку нам не удалось до конца решить вопрос регистрации земельных участков. Сейчас нам оперативно надо закрыть этот вопрос, а также определиться с концессионером и увеличить нашу долю софинансирования в проекте до 5%. Сделаем это и будем отправлять заявку на конкурс в следующем году, — пояснил Кобзев. — Ни для кого не секрет, что регион каждый год привлекает всё больше студентов. Получать высшее образование в Иркутской области —престижно. Именно поэтому межвузовский кампус позволит нам во-первых — создать действительно комфортные условия для студентов, а ещё — повысить уровень привлекательности не только для иногородних абитуриентов, но и для тех, кто приезжает к нам учиться из других стран.

Напомним, до 2030 года по поручению президента РФ планируется создать не менее 25 кампусов мирового уровня в разных регионах России. По итогам конкурса на такие проекты:

— в 2021 году из 27 заявок было отобрано 8;

— в 2022 году из почти 40 заявок выбрано 9.