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История колбасы

  • 12/07/2018
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99% новосибирской продукции, которая подлежит сертификации, уже заведены в систему «Меркурий».

— На территории области к системе электронной ветеринарной сертификации должно быть подключено 90 тыс поднадзорных объектов, в том числе, оптовые и розничные предприятия, мелкая розница, сельхозпроизводители, фермы и ЛПХ. Сейчас в нее заведено более 54 тыс площадок. Не смотря на это, уже 99% продукции, которая подлежит сертификации, уже работает в системе, — рассказала на пресс-конференции в ТАСС руководитель группы внедрения электронной ветеринарной сертификации управления ветеринарии Новосибирской области Татьяна Магерова.

На сегодняшний день в регионе оформлено более 10,5 млн сертификатов, из них за июнь 2018 года — 1,7 млн. Около 54% оформленных документов погашены, то есть продукция поступила в магазин или конечную точку реализации. Никаких сбоев в поставке продукции в связи с запуском системы «Меркурий» в регионе не было. По словам замруководителя управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексея Магерова, сегодня в сутки оформляется порядка 47 тыс электронных ветеринарных документов. В перспективе их количество увеличится раз в 10.

— Раньше было сложно отследить продукцию, так как документ выдавался сразу на всю партию. Нужно было анализировать счет-фактуры, товарную и транспортную накладные и т.д.. Сегодня дикий рост документации объясняется тем, что сертификат выдается на каждую конкретную позицию. То есть, если с мясокомбината выехала машина с 10 сортами колбас, то на каждую будет документ с датой выпуска, с информацией откуда получено сырье для ее производства и т.д. Магазины теперь могут принимать товар только в таком виде, — заявил он.

По словам Алексея Магерова, сейчас в системе «Меркурий» будет аккумулироваться вся информация о том, кто из сельхозпроизводителей куда поставляет сырье, где и в каком объеме осуществляют закупки предприятия, сколько из него производят конечной продукции, в какие магазины отправляют и где она в итоге появляется. Расхождения в цепочке будут отслеживаться и в случае нестыковки операции будут срабатывать стоп-факторы. К системе постепенно подключаются другие госструктуры: налоговая, таможня. В планах интегрировать «Меркурий» с системой «Платон», чтобы отслеживать осуществление поставки продукции и оплаты.

По мнению Алексея Магерова, уже по итогам первого квартала можно будет анализировать полученные данные и выявлять несоответствия. Например, если производитель колбас выпустил больше продукции, чем закупил для этого сырья, то у контролирующих органов возникнет вопрос к составу того, что он поставляет на прилавки. В Россельхознадзоре уверены, что заработав в полную силу, система позволит бороться с фальсификатом.

— Ветеринары будут контролировать наличие фактических точек деятельности предприятия и каналов поступления сырья. Сегодня к нам поступают жалобы из соседних регионов, выявивших мифических производителей из Новосибирской области, которые выпускают продукцию, а мы не можем их найти по заявленному адресу. По счет-фактуре ничего понять не возможно, приходится подключать налоговую, полицию. Такие прецеденты теперь будут исключены. Продукция просто не попадет в магазин, — говорит он.

Татьяна Магерова добавляет, что сегодня, в случае выявления расхождений: слишком низкой цены закупки, отсутствия поставщика на рынке и т.д. ветеринар дистанционно может в режиме реального времени подключиться и проверить информацию по компании.

Отследить путь товара от сырья до прилавка могут и сами потребители. Для этого нужно запросить у продавца номер сертификата, QR-код или документы. Вам обязаны их предоставить.

Пока из общего тренда «меркуризации» выпала молочная продукция. За несколько дней до первого июля стало известно, что электронные ветеринарные сертификаты в этой отрасли планируется ввести через год — с 1 июля 2019 года.

— Мы были удивлены этим решением. За два месяца до этого наше предприятие, как производитель и переработчик, вложило средства в установку программного обеспечения, синхронизацию учета, обучение специалистов. Мы протестировали новый принцип работы с розницей и вот… Получается, что системная борьба с фальсификатом на молочном рынке вновь откладывается, а страдать от этого будут добросовестные производители, — констатировал представитель Ассоциации руководителей сельскохозяйственных предприятия Новосибирской области, гендиректор холдинга «Доронинское» Вадим Паньшин. — Это особенно болезненно с учетом обвала цен на сырое молоко, которой в этом году случился. На все наложилась низкая покупательская способность населения. В такой ситуации «вилка доходов» производителей сильно сузилась.

При этом он отметил, что на молочном рынке сейчас активизировались производители, которые вместо пальмового масла используют аналог молочного жила (АМЖ), запрещенный в странах ЕС.

Впрочем, представители надзорных органов отметили, что производителям «молочки», уже подготовившимся к сертификации, никто не мешает передавать свои данные в систему «Меркурий». Возможно, это станет их конкурентным преимуществом для тех сетей, которые заботятся о качестве продукции на своих полках. В планы Россельхознадзора также входит размещение на своем сайте списка «честных предприятий», которые передают информацию о своем продукте, чтобы с ним могли знакомиться потребители.

Юлия Данилова

Фото: баз-pixabay.com, автор- Miroslavik, др- Юлия Данилова

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