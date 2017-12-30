Итоги года: АПК. Уверенный шаг назад

Главное событие — это спекулятивное обрушение рынка.

Анатолий Степанов, председатель Новосибирской областной общественной организации «Ассоциация руководителей сельскохозяйственных предприятий»

— Какие главные события, на ваш взгляд, произошли на рынке АПК региона в 2017 году?

— Сразу подчеркну, что я озвучиваю не свое личное мнение, а консолидированную точку зрения хозяйств — участников нашей ассоциации. Главное событие — это спекулятивное обрушение рынка. Спекулятивное, потому что никаких объективных причин для того, что мы сейчас наблюдаем, не существует. Это следствие бездействия министерства сельского хозяйства России, которое в начале года объявило гарантированные закупочные цены на зерно, но в итоге так и не включило механизм закупок, когда спекулянты начали «ломать» рынок.

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В такой ситуации невольно приходят мысли о сговоре! Ничего сверхъестественного на рынке не произошло, чтобы можно было другими причинами объяснить такой катастрофический обвал цен на зерно.

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Что в итоге мы получили? Постепенно Новосибирская область становится сырьевым придатком соседних регионов. Наше сырье: зерно, молоко уходит, и соседи получают добавленную прибыль продавая нам продукты переработки.

— Какие проекты, из реализованных в АПК региона в 2017 году, вы считаете самыми яркими?

— А их не было. Я не считаю яркими проекты, реализованные «Русским полем», «Сибирской нивой», «Кудряшевским свинокомплексом», так как это не естественное развитие игроков рынка АПК, а следствие политики федерального центра, который поддерживает крупные мега-проекты, в которые вливаются огромные бюджетные деньги, где запредельная себестоимость, призрачна окупаемость. При этом весь остальной рынок проваливается. На мой взгляд, это путь в никуда. Как можно сравнивать эффективность маслянинского комплекса («Сибирская нива») и ЗАО «Племзавод «Ирмень» Юрия Бугакова? У Бугакова скотоместо стоит 100 тыс рублей, а у маслянинского предприятия — 1,5 млн руб, при этом у «Ирмени» надои 12 тыс литров на корову в год. Никто из холдингов такой результат не получит!

— Почему?

— Потому что они закупают маточное, выбракованное поголовье коров за рубежом, а Бугаков вывел свою высокоэффективную породу сам. Их покупают хозяйства соседних регионов, Тюмени, их увозят на Дальний Восток, но ни одну голову не купили хозяйства Новосибирской области и местный минсельхоз для этого не сделал ничего!

А рекорд о котором трубят все в этом году: мы собрали зерна 19 ц\га! И с таким результатом мы собираемся выходить на зарубежные рынки?! Становиться крупнейшим экспортером?! Во всем мире норма уже 100 ц\га! А мы хвалим себя: ох какие молодцы! При этом в Маслянинском районе за последние годы исчезло 15 хозяйств, вместе с деревнями, которые они обеспечивали работой. Вот это проблема!

В целом считаю, что в 2017 году отрасль АПК Новосибирской области сделала большой и уверенный шаг назад. Для развития не было сделано НИЧЕГО! Так и не началась работа по созданию эффективной конструкции АПК, где нашлось бы место не только крупным, но и средним, и мелким предприятиям, не идет работа по разделению территории по природно-климатическому признаку, не ведется работа по кооперации сельхозотрасли, чтобы мелкие игроки объединялись с перерабатывающей промышленностью. Я уже не говорю о планировании севооборота на несколько лет вперед. Этого просто нет, а потому у аграриев по-прежнему нет возможности планировать производство. Единственное, что делал региональный минсельхоз: ставил условие по несокращению посевных площадей, а осенью сослался на отсутствие вагонов.

➥ Обманули сами себя

— А если говорить о тенденциях… Наблюдаете ли вы диверсификацию посевных площадей? Интерес аграриев к новым культурам, которые могли бы помочь им сгладить эти ценовые перепады?

— Стихийная, непланируемая диверсификация — это «старая песня о главном». У нас было несколько волн по гречке, Алтай сегодня самый крупный производитель этой крупяной культуры в России, аграрии насадили непомерное количество га гречихи. Что произошло? Они обрушили рынок. То же самое сейчас происходит с горохом, а через пару лет произойдет с рапсом. Это сегодня рапс можно продать по 12 тыс рублей за тонну, а завтра он будет никому не нужен из-за затоваривания рынка. Цена упадет до минимума.

➥ Сибирским аграриям настоятельно рекомендуют диверсификацию

Отрасль АПК нельзя развивать хаотично, она требует системного, комплексного развития, с подключением плановых механизмов регулирования государства. Ничего не работает. Минсельхоз, как федеральный, так и областной занимается одной работой: распределяет бюджетные деньги.

➥ За срыв экспорта зерна — персональная ответственность

— Можете оценить с какими последствиями отрасль выйдет из 2017 года?

— Цифр на руках у нас пока нет, но, судя по контактам, общению, могу предположить, что в этом году схлопнутся многие. Произвести зерно и вынуждено продать его в убыток, при росте цен на ГСМ, семена, удобрения, запчасти и т.д… Это катастрофа для многих малых и средних хозяйств региона.

➥ Фермерам не хватает кредитов

— Что ожидаете от 2018 года?

— Не знаю, наверное, надеюсь на президентскую кампанию. Если Владимир Путин сейчас поедет по стране, будет встречаться и избирателями, услышит реальные оценки состояния отраслей экономики. Надеюсь он поймет, что «потемкинских деревень» у нас раз-два и обчелся, а основная масса сельхозпредприятий уже находится за гранью выживания.

Мы много лет говорим о том, что село могли бы поддержать продовольственные карточки для малообеспеченных граждан. Эта система позволяет США стимулировать развитие местных фермеров. Для наших селян это тоже стало бы мощнейшим стимулом для развития, так как дало бы гарантированный объем потребления. Но все сидят и боятся что-то предпринять, как на региональном, так и на федеральном уровне. Не дай Бог скажу что-то не так и меня обойдут в предоставлении субсидий, дотаций и т.д.

Фото: Юлия Данилова