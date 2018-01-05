Итоги года: грузоперевозки. Примеры конструктивного диалога — исключение из правил

Главный негативный тренд года на рынке грузоперевозок — увеличение налоговой и неналоговой нагрузки на бизнес.

Вячеслав Трунаев, президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков:

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— В нашей отрасли — грузовых автомобильных перевозок — главным позитивным событием года можно назвать оживление деловой активности.

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По данным Росстата, в январе-сентябре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016, перевозка грузов автомобильным транспортом выросла на 2,1%. Крупные транспортные компании в этих условиях снова стали обновлять автопарк.

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В тоже время перевозчиков очень настораживает главный негативный тренд года — увеличение налоговой и неналоговой нагрузки на бизнес. Отменяются льготы по существующим налогам, в завуалированной форме вводятся новые налоги, растут акцизы на топливо. Все это увеличивает издержки перевозчиков.

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Отдельная тема для беспокойства — подготовка к взиманию штрафов за перегруз транспортных средств на основании только данных динамических весов. Весь год Минтранс РФ ведет планомерную работу по созданию соответствующей инфраструктуры: по всей стране должны установить около 400 динамических весов. В некоторых регионах уже обкатывается работа такого оборудования, отлаживается программное обеспечение — все идет к тому, чтобы вскоре перейти к взысканию штрафов.

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В транспортной отрасли введение этой системы может вызвать социальный взрыв посильнее, чем в отношении «Платона». Дело в том, что показания динамических весов при определенных условиях могут колебаться до 50%, а размер штрафов даже за небольшое превышение допустимой нагрузки таков, что может разорить перевозчика. В течение года мы неоднократно на разных уровнях говорили об этой проблеме. Минтранс прислушался — разработан проект изменений в порядок весогабаритного контроля и в нем учтены некоторые наши предложения. В частности, об оперативном информировании водителей о выявленном перегрузе.

— Какие бизнес-проекты, инфраструктурные проекты, которые реализовывались, анонсировались в 2017 году, вы считаете наиболее значимыми для региона?

— Для региона самое важное решение — это фактическая заморозка строительства Восточного обхода Новосибирска и одновременно начало работ по строительству четвертого моста.

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Конечно, Новосибирску нужны новые мосты. Но эффект от нового мостового перехода будет несравнимо меньше, чем от Восточного обхода. Город задыхается в пробках от грузового транспорта. Если Новосибирск планирует и дальше развиваться как мультимодальный транспортный центр, то ему необходима объездная дорога. К сожалению, федеральные власти поставили всех нас в такие условия, когда выбора-то, по сути, и не было: соглашайтесь на строительство моста, а откажетесь — все равно ни на Восточный обход, ни на другие объекты транспортной инфраструктуры денег не получите. Видимо, закулисные лоббисты строительства моста оказались сильнее, а их интересы важнее интересов города и региона.

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— Главные итоги работы вашей ассоциации в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— В предыдущие годы мы неоднократно критиковали Общественный совет при Минтрансе РФ, отмечали, что он работает только на бумаге и не прислушивается к предложениям перевозчиков. Но в этом году ситуация стала меняться. Мы видим, что ряд предложений, высказанных нами на заседаниях Совета, поддержан и лег в основу принимаемых минтрансом решений. Для нас это очень важный итог уходящего года.

К сожалению, такие примеры конструктивного диалога пока очень редки. Они — скорее, исключение из правил. Хотелось бы, чтобы на этапе подготовки и разработки проектов федеральных законов, приказов Минтранса чиновники предварительно выслушивали наши предложения в ходе экспертных советов, совещаний и принимали взвешенные решения, а не доводили ситуацию до акций протеста.

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Есть в уходящем году положительные результаты и во взаимодействии с мэрией Новосибирска. Мы благодарны мэрии Новосибирска и лично заместителю мэра Данияру Сафиуллину за то, что руководство города вникло в проблему и увеличило максимальную нагрузку на ось с 5 до 6 тонн, а также синхронизировало сроки временных ограничений со сроками ограничений на региональных трассах.

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— Какие задачи ставите перед собой, своей ассоциацией на 2018 год?

— Очень рассчитываем на продолжение совместной работы с мэрией Новосибирска и региональными властями. При желании власти могут кардинально решить проблему с весенними ограничениями на движение большегрузных транспортных средств. Необходимо лишь установить транспортный коридор, по которому транзитные транспортные средства смогут беспрепятственно проходить по муниципальным дорогам с запада на юг и с востока на юг. Уверен, что исследование специалистами предлагаемого транспортного коридора докажет высокую несущую способность дорожного полотна на выбранных улицах.

Еще одна задача, которую хотелось бы решить вместе с новосибирскими властями — это информирование водителей транзитного транспорта об ограничениях на въезд в город. Недавно мэрия Новосибирска ввела ограничения на въезд большегрузного транспорта в город в часы пик. Конечно, местные компании о таком ограничении знают и учитывают в своей работе. А вот водители транзитного транспорта узнают о том, что въезд в город закрыт, когда подъезжают, например, к Толмачевскому кольцу. Ничего не остается, как остановить машину тут же на обочине.

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Но стоящие на обочинах грузовики создают опасность для дорожного движения, особенно при плохой видимости, снежных заносах. По-хорошему, надо информировать водителей об ограничении въезда заранее, на хорошем расстоянии от города, чтобы они могли заблаговременно поставить транспортное средство на благоустроенную стоянку. Для информирования можно было бы использовать, например, световые табло. А расходы на такое информирование должна взять на себя мэрия Новосибирска как инициатор ограничения въезда.

Фото: предоставлено пресс-службой СААП