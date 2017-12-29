Итоги года: оценка бизнеса

Какие события и проекты представители новосибирского бизнеса считают наиболее значимыми? Удалось ли им реализовать свои планы и что они наметили на 2018 год?

Плюс 40% в производстве и продажах

Анастасия Попрыгаева, генеральный директор АО «Сибирский Антрацит»:

— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

—В конце декабря мы уже можем смело подводить основные итоги 2017 года. Мы не только выполнили поставленные в начале года задачи, а достигли рекордных за историю предприятия показателей. Это 40%-й рост и производства, и продаж, и производительности труда.

➥ На рубль господдержки — 13 рублей инвестиций в основной капитал

К 31 декабря мы достигнем отметки в 7,3 млн тонн добычи антрацита, 6,7 млн тонн — отгрузки. Наш главный рекорд за год — 50%-е увеличение объема вскрыши, до 50 млн кубов, это более 100 млн тонн горной массы.

➥ В 2017 году «Сибирский Антрацит» планирует увеличить добычу до 7,2 млн тонн

«Сибирский Антрацит» остается неизменным лидером экспорта российского антрацита среди отечественных компаний, одним из ключевых игроков мирового рынка. Существенный рост продаж в 2017 году стал результатом ежедневной работы по улучшению качества продукции и работы с клиентами. В этом году мы увеличили объемы сбыта и количество клиентов, включая прямых потребителей — металлургов и другие промышленные предприятия на традиционных для нас рынках Китая, Индии и Кореи, а также вышли на новые перспективные рынки Южной Африки, Бразилии, укрепили свои позиции на рынках стран СНГ.

➥ В новосибирском правительстве оценили предпочтения инвесторов

Cегодня наша компания находится на принципиально новом уровне. Это был сложный и интересный путь. Мы начали его два года назад. За это время реформировали систему управления компанией, построили новые и модернизировали существовавшие производственные объекты, упорядочили складское хозяйство, нарастили погрузочные мощности и увеличили производительность труда.

— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2018 год?

— Тенденция к росту сохранится в 2018 году. «Сибирский Антрацит» нарастит производство на 20% — до 8,5 млн тонн. Одной из наших ключевых задач будет развитие логистических возможностей предприятия, которые позволят увеличить скорость доставки продукцию компании конечным потребителям. Мы завершим начатые в этом году проекты по модернизации фабрик. Будем по-прежнему уделять большое внимание эффективности работы.

Руслан Власов, генеральный директор АО «Сибирская энергетическая компания»:

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— В целом для экономики области и страны год достаточно стабильный. В регионе можно отметить динамику роста в сфере сельского хозяйства. Вместе с тем, на практике мы наблюдаем снижение активности в секторе строительства, так как непосредственно сталкиваемся по ряду проектов с застройщиками.

➥ Строительный рынок готовится к рецессии

Не лучшим образом, на мой взгляд, на инвестиционной привлекательности области сказывается непоследовательность в принятии некоторых ключевых решений по ряду крупных проектов, свидетелями которых мы стали в 2017 году.

➥ Аукцион по ледовой арене необходимо провести до конца октября

— Какие бизнес-проекты, инфраструктурные проекты вы считаете наиболее значимыми для региона?

— Учитывая экономическую специфику региона — отсутствие богатых ресурсов по сравнению с другими регионами СФО, но наличие развитой транспортной инфраструктуры общегосударственного и межрегионального значения, любые инвестиции в область, на мой взгляд, способствуют экономическому развитию области. Например, то же строительство четвертого моста, или приостановленные пока проекты по строительству ледового дворца и «мусорной» концессии и т.д.

➥ Концессия по мосту — «отложенный проект»

— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— В 2017 году на реализацию инвестиционной программы энергокомпания направила 3,2 млрд руб. По сравнению с прошлым годом объем средств, предусмотренный на инвестиции, увеличился на 200 млн рублей. Это связано с инфляцией и увеличением объемов работ. В этом году в рамках расширения и модернизации производства АО «СИБЭКО» была запущена в промышленную эксплуатацию багерная насосная станция ТЭЦ-5, которая позволит максимально освободить территорию от складирования золошлаковых материалов для нового строительства в прилегающем районе ТЭЦ-5. Объем инвестиций проекта — 270 млн рублей.

➥ «СИБЭКО» вложил в багерную станцию 268 млн

В этом году были модернизированы турбоагрегаты на ТЭЦ-3 и АО «Бийскэнерго». Объем инвестиций в каждый объект составил порядка 400 млн. рублей. Таким образом, мы завершили масштабную программу реконструкции 6 турбоагрегатов 2010-2017. Продолжая совершенствовать наш сервис с потребителем, мы запустили в эксплуатацию собственное мобильное приложение «СИБЭКО» для оплаты услуг по отоплению и горячей воды, а также открыли комфортный современный офис на Фрунзе для обслуживания наших абонентов.

Наша энергокомпания долгие годы выстраивала эффективную систему управления и на сегодняшний день у нас есть долгосрочная стратегия по продвижению предприятий холдинга на рынке соответствующих услуг.

➥ Новосибирские энергетики «сливают» должников в БКИ

— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2018 год?

— У нас многопрофильный холдинг, и стратегия развития энергокомпании предполагает дальнейшую диверсификацию бизнеса. Поэтому мы продолжим активно развивать наши дочерние предприятия, а также реализовывать инвестпрограмму, направленную на бесперебойное теплоснабжение объектов социально-хозяйственного комплекса Новосибирской области, увеличение стоимости энергокомпании, модернизацию оборудования ТЭЦ и тепловых сетей, реализацию экологической программы энергокомпании. Мы планируем и далее демонстрировать соответствующую эффективность, оставаясь социально-ответственным работодателем и крупнейшим налогоплательщиком сразу двух регионов — Новосибирской области и Алтайского края.

Выходим из рецессии

Михаил Шмелев, директор выставочной компании ITE Siberia:

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— Основное событие для страны и для области — выход экономики из рецессии. На это указывают и макроиндикаторы (+1,7% рост ВВП по прогнозу Всемирного банка) и показатели деятельности отдельных компаний. По данным Росстата за 9 месяцев 2017 года сальдированный финансовый результат предприятий Новосибирской области вырос на 29,7% относительно соответствующего периода 2016 года. Отмечу лидеров по относительному приросту: «гостиницы и общепит» (+79%) и «транспортировка и хранение» (+55%). Позитив для экономики в том, что вторая отрасль — это один из стратегических драйверов роста, регулярно закладываемых в различные прогнозы и программы развития в связи с уникальным географическим положением региона. А лидерство сектора «гостиниц и общепита» подтверждает тенденцию усиления межрегиональных и международных связей региона. Я также могу это подтвердить увеличением числа посетителей на выставках в «Новосибирск Экспоцентре».

— Какие бизнес-проекты, инфраструктурные проекты, которые реализовывались, анонсировались в 2017 году, вы считаете наиболее значимыми для региона?

— Я бы посмотрел с другой стороны и отметил среди значимых IPO компании «Обувь России», которая привлекла около 100 млн. долларов путем продажи акций. Почему это значимо? Наличие таких финансовых ресурсов позволит компании реализовать свои инвестиционные проекты по производству обуви на площадках в Бердске и Новосибирске и по расширению сбытовой сети. Компания готовилась к этому событию более 10 лет — переходила на международные стандарты финансовой отчетности, регулярно информировала бизнес сообщество о своей деятельности, привлекала заемные средства путем выпуска облигаций, создавая таким образом кредитную и финансовую историю для широкого круга инвесторов. Именно возможность использования разнообразных финансовых инструментов, а не только банковских кредитов, ускоряет реализацию многих инвестиционных проектов. Например, на сегодня в реестре инвестпроектов Новосибирской области около 130 млрд. руб. — это проекты на проектной и прединвестиционной стадиях и для того, чтобы они реализовались хотя бы на 50% крайне необходимо прорабатывать альтернативные источники финансирования. «Обувь России» выступила первопроходцем на рынке капитала, другие компании могут последовать ее примеру, если захотят преуспеть в развитии своих инвестпрограмм.

➥ «Обувь России» пошла на IPO

— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные планы?

— Итоги нашей работы подтверждают рыночные тренды — экономика плавно переходит к росту, компании как и в 2012-2013 годах увеличивают свои рекламные бюджеты. По данным на 1 декабря выручка и стоимость предзаказов у нас приросли на 15% к 2016 году, суммарно по всем 20 выставочным проектам и это превышает плановые показатели. Отдельно отмечу проект «Агросиб-2017», который мы реализуем при поддержке министерства сельского хозяйства области. В этом году проект стал крупнейшим в нашем выставочном портфеле — вместе с выставкой продуктов питания и напитков «Интерфуд» они собрали на площадке около 255 экспонентов из 9 стран мира и около 8400 посетителей из разных регионов Сибирского федерального округа.

— Какие задачи ставите перед своей компанией на 2018 год?

—Основная задача — сделать так, чтобы каждая наша выставка стала обязательным для участия мероприятиям, ведущим отраслевым событием региона. В этой связи мы будем работать над увеличением количества и разнообразия экспонентов (страны, регионы, сектора). Также наша задача в том, что показать посетителям стендов разнообразный товарный ассортимент, в том числе и технологические новинки. Только интересный контент способен заинтересовать посетителя не только из Новосибирска, но и из других городов Сибири. Например, в 2017 году около 15% наших посетителей представляли близлежащие регионы — Томскую и Кемеровскую области и Алтайский край. В 2018 году мы планируем увеличить эту долю. Что касается планов продаж, то ориентируемся на прирост в 10-15% к 2017 году.

Оболочка превалировала над содержанием

Андрей Бекарев, председатель Совета директоров АО «Биотехнопарк Кольцово»:

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— Я не связывал 2017 год с каким-то прорывом или глобальными изменениями, поэтому все прошло так, как запланировано. Весь год в стране прошел под знаком определенных внешне- и внутриполитических событий, поэтому многим вещам не было уделено достаточно внимания (в том числе инновациями науке), а то, что делалось, имело одну общую черту: оболочка превалировала над содержанием. Надеюсь, что в текущем году страна этим окончательно переболела. Время «показухи» должно остаться позади: все процессы, мероприятия, проекты должны быть внутренне насыщенны смыслом и приносить реальную пользу в виде продуктов, производств, прибыли, а не кипу бумаг в виде отчетов.

➥ Пакет инвестиционных законов в области не работает

— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— Если говорить про Биотехнопарк, то у нас есть основная текущая задача: завершение реализации первого этапа его становления — освоение резидентами первой площадки, завершение активной фазы всех строек, окончательного формирования центра коллективного пользования и дополнительной инфраструктуры для резидентов.

➥ Биотехнопарк Кольцово получит 25 млн рублей

Помимо этого, по моему мнению, необходимо провести полный анализ проделанной за эти несколько лет работы, чтобы понимать, куда мы движемся дальше. Уже сейчас в рамках разработки стратегии Биотехнопарка можно говорить о серьезных изменениях в подходе к инновационным площадкам такого типа. Мы прошли большой путь и готовы делиться этим опытом.

➥ Биотехнопарку пока не согласовали 100 млн руб на подключение инфраструктуры

— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2018 год?

— Будущий год я связываю с изменениями, даже несмотря на то, что главные выборы страны кажутся нам всем довольно предсказуемыми. Я бы не хотел привязывать все происходящее только к этому событию, потому что, несмотря на лозунги, страна находится в состоянии дозревающего кризиса: и системного, и экономического. И отсутствие позитивных изменения в этой ситуации приведет к краху.

Договариваться не только с властью, но и c жителями региона

Ирина Гребнева, адвокат, управляющий партнер ЗАО «Юридическая компания «Гребнева и партнеры»:

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— Если говорить о событиях, значимых для экономики РФ, то это, безусловно, общая экономическая ситуация в стране в условиях действия международных санкций. Для меня очевидно, что достаточно много сделано для того, чтобы приспособиться к текущим экономическим условиям. Импортозамещение работает.

Что же касается экономики региона, то, полагаю, достаточно серьезное значение для инвестиционного климата имеет отставка губернатора Городецкого и назначение «варяга» Травникова, что, безусловно, позволяет надеяться на приход в регион новых инвесторов.

➥ Смена губернатора Новосибирской области

Кроме того, большое значение имеют публичные протесты против значимых инфраструктурных проектов (таких как так называемая «мусорная концессия» и «строительство четвертого моста». Данные события показывают, что желающим участвовать в реализации серьезных частно-государственных партнерств придется договариваться не только с властью, но и считаться с мнением жителей региона.

— Какие бизнес-проекты, инфраструктурные проекты, которые реализовывались, анонсировались в 2017 году, вы считаете наиболее значимыми для региона?

— Не считаю возможным комментировать данный вопрос, поскольку не могу быть объективной в силу участия в сопровождении конфликтов в некоторых из проектов, которые, безусловно, считаю значимыми.

— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— Я довольна итогами 2017 года. По большинству показателей намеченные планы не только выполнены, но и перевыполнены. Радует, что дали результаты направления деятельности, развитие которых ранее было заложено в приоритет. Удалось усилить команду. Также оптимизировали внутреннюю структуру компании, что, на мой взгляд, позволит улучшить управление проектами.

➥ Сейчас не время для фантазий с налогами и зарплатой

— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2018 год?

— На 2018 год у нас амбициозные планы. Планируем сохранить темпы роста, переехать в новый офис, прирасти новыми профессионалами и, конечно, клиентами.

Впереди нас ждут очень интересные события

Сергей Дьячков, управляющий партнер DSO Consulting:

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— Для Новосибирской области самые главные события 2017 года происходили в общественно-политической сфере — конечно, прежде всего это отмена пятнадцатипроцентного повышения тарифов ЖКХ, произошедшая в результате объединения новосибирских людей. Мне очень приятно сознавать, что я участвовал в этой борьбе.

➥ Тарифы повысятся всего на 4%

Далее — произошедшая отставка господина Городецкого с поста губернатора и назначение на пост исполняющего обязанности губернатора господина Травникова. Думаю, действия общественности против произвола областных властей не закончились, впереди нас ждут очень интересные события.

➥ «Сегодня особо не спрашивают: анализируют ситуацию в комплексе и сами делают оценку»

Что касается экономики страны, тут мне все, к сожалению, ясно. Продолжение кризиса — а он продолжится и дальше. Просвета в 2018 году при условии победы господина Путина на президентских выборах я не вижу. Для справки: согласно ряду оценок, доля госсектора в российской экономике сегодня — около 70%.

— Какие бизнес-проекты, инфраструктурные проекты в регионе, которые реализовывались, анонсировались в 2017 году, вы считаете наиболее значимыми?

— Самыми важными бизнес-проектами в Новосибирской области в 2017 году, на мой взгляд, были:

— Четвертый мост через Обь. Точнее, подготовка к его строительству. Что бы там ни говорили сторонники этого моста, я считаю, что сначала нужно построить подходы к Бугринскому (третьему) мосту, чтобы обеспечить его загрузку. А обеспечивать бизнес мостостроителям за счет народа считаю преступлением;

— Проекты крупных продовольственных площадок — изначально не особенно удавшийся проект «Агропарк» на месте бывшего гипермаркета Forma («Домоцентр») и комплекс «Фудсиб» (группы Д. Терешкова и А. Манцурова).

➥ В Новосибирске открыли оптово-розничный центр за 1 млрд руб

Время покажет, насколько эти бизнесы хороши. К слову, на площадку «Агропарка» зашла новая розничная сеть дискаунтеров «Бум», созданная группой «Холидей»;

— Целый ряд заявленных их создателями агропромышленных объектов. В частности, это проект молокоперерабатывающего завода «Сибирской Нивы», продукцией которого в 2019 году должен стать сыр; агроиндустриальный парк «Искитимский» (группа «Экополис»), срок начала предложений резидентам — 2018 год; планируемый завод по производству полисахаридов компании «Сиббиофарм». Следует заметить, что потенциал импортозамещения в Сибири уже в значительной степени «отъюзан» — но, так или иначе, проекты, связанные с пищевым производством и производством компонентов для аграрной промышленности, еще имеют ощутимые потенциалы.

➥ В Бердске формируется индустриальный парк

— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— Главной целью компании DSO Consulting в 2017 году была перестройка на консалтинговую деятельность в интересах промышленности. Думаю, что, несмотря на некоторые трудности, в целом мы с задачей справились. Как обычно, цель нашей деятельности — стать компанией номер один в этом бизнесе.

➥ В кризис люди начинают думать

— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2018 год?

— Расширение сферы деятельности. Задачи, стоящие перед промышленными предприятиями сейчас, — это рост экономичности и производительности. Думаю, наша компания способна помочь производственникам Новосибирской области и окрестных регионов.

Недвижимость в позитиве

Алексей Котлов, директор ГК «ГЖА ЦИП»:

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— В 2017 году мы наблюдаем позитивную тенденцию на рынке недвижимости, не только в Новосибирске, но и в Санкт-Петербурге, Иркутске и Таиланде. В России причина —понижение процентов по ипотеке, увеличение стоимости нефти. Надеюсь, что это не предвыборная программа.

➥ В 2017 году профессиональный инвестор ушел с рынка жилой недвижимости Новосибирска

В Таиланде спрос сильно подстегнулся после кремации короля и официального вступления нового короля на престол, все инвесторы этого ждали.

—Какие бизнес-проекты, инфраструктурные проекты, которые реализовывались, анонсировались в регионе 2017 году, вы считаете наиболее значимыми?

— Новосибирск все больше притягивает туристов из-за границы. Китайцы достаточно активно начали инвестировать в бизнес и недвижимость города, соответственно развлечение — это важно, «Аквапарк» !!!

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Так же значимым считаю развитие микрорайонов на окраинах Новосибирска, поскольку Новосибирск привлекательный город для северян и соседей в том числе. Такие проекты, как начал возводить Вячеслав Илюхин: «Крылья», «Да Винчи», важны и необходимы.

➥ «СТРОЙГОРОД Новосибирск»: спрос возвращается

— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

—Да, конечно. В 2017 году после Сант-Петербурга, мы открыли офис в Иркутске, третий офис в Паттайе, Пхукете, приобрели офис в Бердске, в процессе открытия офиса в Москве и Самаре. Кроме того, мы добились ипотечного кредитования для россиян в Таиланде — это было трудно.

➥ В планах ГЖА ЦИП — экспансия в Европу и Америку

— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2018 год?

— Открытие офисов в Алании (Турция), Кастель дель Фельсе (Испания) Хабаровске, а также оттачивание и вывод этих офисов в прибыль, так как мы «Сибирская Компания с международным именем», мы продвигаем бренд России, Новосибирска и Сибири по всему миру. Я патриот нашего города, я очень его люблю и горжусь тем, что я сибиряк.

Евгений Бурденюк, генеральный директор ГК «Отелит Development», сопредседатель Новосибирского регионального отделения «Деловая Россия»:

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ в Новосибирской области?

— Мы стоим у истоков реанимирования в регионе Всероссийской общественной организации «Деловая Россия». Считаем, что в этом году мы вдохнули новую жизнь в эту организацию, дали ей определенную активность, которая вылилась в конкретные мероприятия и встречи. Всё это результаты нашей работы, которая сейчас проводится на региональном уровне. Мы считаем, что «Деловая Россия» — это ресурсная площадка для расширения возможностей предпринимателей в отстаивании своих интересов.

➥ Евгений Бурденюк вошел в руководство областного отделения «Деловой России»

Еще одно событие — реконструкция компании «Холидей». Буквально год назад мы обсуждали грандиозные планы развития этой компании, но уже ко второй декаде 2017 года начала кардинально пересматриваться программа ее развития. На мой взгляд, произошел некий передел рынка Новосибирска в сфере ритейла. На протяжении 2015-2017 гг. проходил процесс интеграции сюда крупных сетей, таких как Магнит, Лента, — на сегодняшний день это серьезные игроки.

➥ «Лента» купит 22 супермаркета группы «Холидей» в Сибири

Вместе с тем, активизация ФЗ-115 с июля 2017 года в отношении предпринимателей дала свой определенный результат. Сейчас в бизнес-кругах активно обсуждается, что в 2018 году абсолютно все предприниматели будут работать «в белую». По моему мнению, для предпринимателей этот процесс проходит непросто. Но, если это произойдет глобально, то в целом, это будет неплохо.

➥ Росфинмониторингу предлагают амнистию

— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— Мы переехали в новый офис — для меня это серьезный шаг. Наверное, это самое значимое, что мы сделали в этом году. Здесь, в новом офисе, я не ограничиваю себя в масштабах: мы закрепились, планируем развиваться и расти дальше. Но итогами работы компании я не очень доволен, потому что всегда ставлю завышенные амбициозные планы. Возможно, на тот момент, когда я их ставлю, они не реализуемые. Но есть ощущение, что мы движемся по направлению достижения глобальных целей и сегодня компания переживает процесс подготовки к чему-то масштабному.

➥ «Мои амбиции пугают даже меня самого»

— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2018 год?

— Задачи амбициозные. Мы не хотим останавливаться на достигнутом, стремимся открывать новые регионы, расширять свое присутствие там. Делаем все для того, чтобы в следующем году наш сайт заработал в большей части городов-миллионников. Также планируем реализовывать крупные инвестиционные капиталоемкие проекты. Если это получится, наша компания выйдет на новый уровень, мы будем открывать новые рубежи, рынки для развития. У компании много идей, есть желание работать, реализовывать новые проекты и ускоряться.

Курс на профилактику и инновации

Наталья Сухарева, бизнес-практик, владелица сети «Центров семейной медицины «Здравица» в Новосибирске:

— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— Мы открыли пятую клинику на ул 1905-го года и закрепили свои позиции, как самой крупной частной поликлинической сети города. Второй год мы входим в ТОП-100 частных клиник России, по мнению независимого исследования, и второй раз подтверждаем звание обладателей самого удобного медицинского сайта.

➥ Сервис — это определенная точка зрения на мир

На 2017 год мы ставили амбициозные планы, поэтому на 100% их достичь не удалось, но та динамика, которую показала компания, является очень хорошей в существующих экономических условиях.

➥ Новосибирская область — лидер по объему платных медицинских услуг в округе

Кроме открытия пятого центра, мы расширили центр на левом берегу, ввели несколько новых услуг, в основном в области диагностики и профилактики, усилили менеджмент в лабораторном звене, а цены по многим позициям сравняли с «Инвитро».

➥ «Инвитро» благодарит Онищенко за «признание качества ее услуг»

Также мы вплотную подошли к внедрению онлайн-консультаций. Нас очень радуют хорошие результаты по применению метода «Иммунохелс» (коррекция питания на основании анализа на скрытую пищевую непереносимость) у детей с атопическими дерматитами и пищевой аллергией.

С точки зрения сервиса, в компании введены в систему некоторые технологические удобства: отправка анализов на почту (дорабатывается), личный кабинет и онлайн-оплата на сайте.

➥ 97,5 % пациентов готовы получать медицинские документы в электронном виде

Если посмотреть на компанию изнутри, то у нас серьезно увеличился бюджет на обучение врачей и остальных сотрудников, и эта тенденция продолжится в будущем. Да и сам подход к обучению все время совершенствуется. Мы начали создавать видеостандарты, обучать коучингу руководителей, усилили процесс адаптации новых сотрудников, особенно врачей.

— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2018 год?

— Как обычно, после каждого нового открытия, мы берем время на отстройку процессов, адаптацию новых сотрудников, оптимизацию и настройку управления, иначе сетевое развитие может привести к падению качества услуг и сервиса. Поэтому 2018 год — это год организационных процессов, связанных с автоматизацией, систематизацией и стандартизацией работы сети, плюс плановые замены оборудования, ремонты и т.д., все те технические вопросы, которые практически не видны клиентам.

➥ Новые реалии медицинского сервиса: пациент всегда на связи!

В медицинском блоке будем продолжать развивать профилактический, превентивный подход. Уже сейчас мы начали массово предлагать диагностику на дефицит ферритина (запас железа), витаминов Д и В12, от которых зависит многие в организме. Анализ показывает наличие проблем даже у тех, кто пока не ощущает выраженной симптоматики. Такая диагностика позволяет назначать более точное лечение и корректировать выявленные дефициты. Если ими не заниматься, то в будущем могут проявиться более серьезные проблемы.

➥ Есть ли жизнь без ОМС?

Еще мы начинаем исследовать микробиоту. Это будет очень важным дополнением к сопровождению клиентов, которые идут по программу «Иммунохелс». Исследование позволит корректировать не только питание пациентов, но и соответствующие препараты и БАДы, так как будет понятно каких бактерий слишком много, а каких недостаточно для правильной работы ЖКТ.

Для детей вводим аппаратное лечение функциональных нарушений зрения, а в отоларигологии начнем развивать сурдологию, введем аудиометрию (исследование нарушений слуха).

С точки зрения сервиса: мы готовим к запуску собственное мобильное приложение, которое призвано упростить процесс коммуникации с клиентами, а для операторов колл-центра — систему внутренней навигации, чтобы они могли точнее подбирать врачей под запросы наших клиентов.

➥ В регионе растет объем медицинского туризма

Разрабатывается техническая возможность для врачей прямо на приеме конструировать программы диагностики и лечения, чтобы при большом объеме услуг (когда разрабатывается комплексный план лечения) можно было делать индивидуальную скидку, не привязываясь при этом к утвержденному набору программ.

Кстати, в 2018 году нашей компании исполнится 15 лет, и наверняка, мы чем-то порадуем своих сотрудников и клиентов.

Галина Шеломенцева, председатель правления Сибирской федерации рестораторов и отельеров (СИБФРиО):

— Главные итоги работы федерации в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— 2017 г у СИБФРиО произошло много значимых событий. Совместно с депутатом горсовета Новосибирска Игорем Саловым и начальником управления поддержки и финансирования малого и среднего бизнеса Максимом Останиным мы, преддверии летнего сезона, добились изменения в порядке предоставления земельных участков под летние кафе, значительно изменили арендную ставку за землю с 820 р за кв м в центре в месяц до 123 р за кв м в год! Я считаю это самой главной нашей победой!!! В течение 2016 года мы проделали много работы для того, чтобы быть услышанными.

➥ Соединять несочетаемое

В минувшем году мы провели 2 масштабных Фестиваля ШефСейшн ШефtoChef и Шеф To People для профессионалов и любителей гастрономии,на которых ,в общей сложности побывало около 3000 человек.

➥ Гастрономическое приключение в Новосибирске

Мы провели Сибирскую отраслевую 2-х дневную конференцию для HoReCa, которой показали, что все лучшие и интересные события происходят не только в Москве.

➥ В Новосибирске прошла первая в Сибири отраслевая конференция в сфере HoReCa

Подписали соглашение об объединении и сотрудничестве с Федерацией рестораторов и отельеров РФ

➥ Федерации HoReCa объединяются в Новосибирске

— Какие задачи ставите перед ассоциацией на 2018 год?

— Увеличение количества активных членов ассоциации, качественное улучшение рынка услуг HoReCa, просветительская деятельность для населения и профессионалов, мастер классы, тренинги, семинары от лучших специалистов России.

➥ Приключения итальянского повара в Новосибирске

Проведение и участие в сибирских, российских и всемирных конкурсах, олимпиадах, выставках и конференциях, организация продмаркетов, бизнес-миссий и благотворительных акций в Сибири и за рубежом.

SWAT анализ для будущего роста

Норик Алоян, гендиректор ресторана «Царский двор»:

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— Для российской экономики наиболее значимым событием был рост стоимости нефти.

Для Новосибирской области — сбор большого количества урожая. Откуда вытекла проблема по хранению сельхозпродукции. Следовательно, в регионе нет отлаженной схемы реализации заготовок.

➥ Новосибирскую область включают в «Зерновой экспресс»

— Какие бизнес-проекты, инфраструктурные проекты вы считаете наиболее значимыми для региона?

— Не до конца введённая снегоплавильная станция. Это говорит о недоговоренности между предпринимателями и представителями власти.

➥ В Новосибирске планируется строительство третьей снегоплавильной станции

Очень важен проект Чкаловского завода по производству пассажирского самолета. Такой проект даст прирост новых рабочих мест в город Новосибирск и денежных средств с центральной части России.

— Главные итоги работы вашего ресторана в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

—Мы намечали сделать наше заведение самым крупным банкетным залом в черте города Новосибирска. Этой цели мы достигли.

— Какие задачи ставите на 2018 год?

— Развитие на 2018 год видим в наполнении свободной посадки в период стагнации заведения. Для этого проводим SWOT анализ, чего ранее не было.

Фото: баз- pixabay.com, автор- Ramdlon, остальные- пресс-службы АО «Сибирский Антрацит», АО «Сибирская энергетическая компания», ГК «Отелит Development», сети «Центров семейной медицины «Здравица», Сибирской федерации рестораторов и отельеров, ресторана «Царский двор», Михаил Периков, Юлия Данилова, личные архивы