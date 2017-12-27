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Итоги года. Показатели работы отрасли грузоперевозок в 2017 году почти на 23% выше, чем в 2013

  • 27/12/2017
Максимов-5

Сергей Максимов, президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС)

— Главные события, которые произошли в вашей отрасли в 2017 году?

— В уходящем году сохранилась тенденция, наметившаяся в 2016: рост объема контейнерных перевозок. Это объясняется двумя вещами: оживление экономики, которая постепенно выходит из кризиса, и контейнеризацией логистики. Все больше грузов перевозится в контейнерах. Если брать статистику, то контейнерные перевозки в 2017 году приросли на 20%, в 2016 — на 17.5%.

Если говорить об интересных вещах, появившихся на местном рынке, то на контейнерном терминале «Клещиха» в 2017 году внедрили «Интеллектуальный терминал». Это единственная в России автоматизированная система поиска контейнеров. Она должна сократить время обработки контейнеров и их поиска на терминале.

На станции Клещиха начал работу «Интеллектуальный контейнерный терминал»

Конечно, очень значимым считаю создание промышленно-логистического парка «Восточный» в районе Пашинского переезда. Он признан масштабным проектом на уровне правительства региона, под него выделен земельный участок. В проект планируется вложить порядка 900 млн руб: создание складов класса «А» и «Б», порядка 8,8 га контейнерных площадок.

ПЛП «Восточный» ждет инвесторов

Очень интересную работу в 2017 году выполнял СГУПС совместно с «Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири», в которой мы также принимали участие: разработка комплексной транспортной схемы Новосибирской области. В рамках этой работы выяснилось, что 79% складов сегодня сосредоточено в левобережной части новосибирской агломерации, а основное потребление находится на правом берегу. Это одна из причин появления пробок на улицах города. Надеюсь, что строительство Восточного ПЛП позволит разгрузить улично-дорожную сеть Новосибирска.

Значимым для региона считаю проведение в Новосибирске форума «Транспорт Сибири». Это единственная площадка в округе, где можно в процессе живого диалога пообщаться с коллегами из центральной части России, руководителями федеральных ведомств. Подобные масштабные мероприятия проводятся только за Уралом.

Форум «Транспорт Сибири» — инструмент для решения отраслевых вопросов

— Можете назвать наиболее ярких игроков новосибирского рынка логистики?

— Интересно и эффективно, на мой взгляд, развивается ГК «Байт-Транзин-Континент», ООО «Магистраль», ООО «ГК «Сибирь Транс», ООО «Глобэкс Транс Лайн», ООО «ЗСК Терминал», ООО ТК«Сибирь Контейнер», ООО «РАТЭК», ООО «АлянсТрансТорг», ООО «ТИС-Лоджистик». В сегменте таможенных операций знаковое место занимает СВХ «Легион Сибирь Плюс». Крупнейшим игроком на рынке региона, по-прежнему остается ТЛЦ «Евросиб-Терминал-Новосибирск».

— Какие акценты в развитии логистических компаний сформировались в 2017 году?

— Многие компании сейчас активно внедряют информационные технологии для сокращения времени заказа и его обработки, оперативного получения информации о доставке груза. Это мировой тренд и сейчас конкуренция на рынке логистики во многом строится на скорости доставки.

Помимо развития инфраструктурных вещей, большое внимание сейчас уделяется внедрению сервисов, в том числе информационных. Это позволяет компаниям привлекать клиентов и увеличивать оборот.

— Какие услуги были самыми популярными у клиентов?

— Наиболее востребованной услугой в 2017 году стала «доставка до двери». Ее активно внедряют частные компании и клиентам это выгодно, так как они при заказе получают «полный пакет» сервиса и им не приходится самостоятельно искать автомобили, арендовать ж\д состав и т.д. У АО РЖД эта услуга пока развита слабо.

Растущим спросом пользуются перевозки в контейнерных поездах. Они начинают ходить по расписанию — близко к скорости пассажирских поездов, плюс перевозчики предлагают скидки за счет объема.

Стоимость услуг на рынке в 2017 году несколько выросла, как на автомобильных перевозках, так и на железной дороге, в связи с тем, что РЖД повысила тариф.

— Какие прогнозы на 2017 год не оправдались?

— Наверное много оправдалось. В целом рост по году объемов перевозок порядка 23%. Но, на автотранспорте продолжилось падение — он остается в стагнации.

Итоги года: грузоперевозки. Примеры конструктивного диалога — исключение из правил

Положительный тренд в отрасли обеспечили ж\д перевозки. Речные перевозки хотя и растут, но далеки от тех объемов, которые были в 2007 — 2009 годах. По итогам 2017 года объемы стабилизировались на 1,7 млн тонн, но дальше не движутся. В регионе не хватает инфраструктуры для обеспечения перевозок грузов по реке. Этот вопрос не удалось сдвинуть с мертвой точки.

Речные грузоперевозки вписывают в новосибирскую агломерацию

В целом отрасли  удалось не только выйти на докризисный уровень, но и превысить его. Показатели работы отрасли в 2017 году почти на 23% выше, чем в самом лучшем докризисном 2013. Кстати, по контейнерным перевозкам мы наблюдали интересную ситуацию. Они даже в кризис росли примерно на 5%. Но в объем объеме услуг они занимают только 10%, поэтому отрасль в целом уходила в минуса в 2014 — 2016 годах.

Логистика — лакмусовая бумажка экономики

— Что ожидаете от 2018 года?

— Мой прогноз «оптимистичный». Надеюсь, что в 2018 году продолжится восстановление экономики и будет расти объем перевозок. Вспоминая кризис 2009 года, предыдущие периоды турбулентности отечественной экономики, вижу, что наша отрасль восстанавливалась довольно быстрыми темпами, в основном за счет отложенного спроса. В 2011 году наши предприятия уже показывали опережающие темы прироста. Рассчитываю, что так и произойдет в 2018-2019 годах.

Я практически на 100% уверен, что уже летом 2018 года резиденты ПЛП «Восточный» начнут строительство своих объектов. В этом году к площадке построена дорога, идет развитие инженерной инфраструктуры.

Пока не думаю, что начнет развиваться порт Ташара. Там очень непростая ситуация. Для его развития необходимо восстанавливать ж\д инфраструктуру, а по экономике сегодня дешевле перевозка автотранспортом. Но, дорога в порт разбита фурами, которыке часто идут с перегрузом, периодически закрывается и поэтому стабильное наполнение порта под вопросом. Если бы удалось навести порядок на дорогах, в том числе исключить перегруз, то у Ташары появились бы перспективы.

Линево привлекает резидентов под статус моногорода

В наших планах развитие в зоне ТОСЭР Линево. Несколько компаний нашего союза планируют строить в моногороде свои объекты, но для принятия решения по объемам строительства необходимо понимание, кто из резидентов «сядет» в ТОСЭР, какая им нужна будет складская и транспортная логистика. Поэтому проекты перевозчиков стартуют в Линево чуть позже, чем остальных резидентов. Сейчас мы готовим бизнес-планы, ждем пока будут приняты все необходимые нормативно-правовые акты и в 2018 году планируем подписать договоры с минэкономразвития области.

Фото: из личных архивов

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