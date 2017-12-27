Итоги года. ЗСЖД: максимальная погрузка за последние 25 лет

Георгий Манаков, заместитель начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— Одним из важнейших событий этого года для всей транспортной отрасли страны стал III Железнодорожный съезд, прошедший 29 ноября в Москве. Съезд был приурочен к 180-летию железных дорог России. На пленарном заседании съезда выступил президент России Владимир Путин. В работе съезда приняли участие представители всех железных дорог страны. Он определил основные направления развития железнодорожного транспорта и смежных отраслей на ближайшую и стратегическую перспективу до 2025 и 2050 годов.

— Какие бизнес-проекты, инфраструктурные проекты вы считаете наиболее значимыми для региона? Почему?

—В регионе реализуется различные инвестиционные проекты в добывающей и перерабатывающей промышленностях, в высокотехнологичных производствах, в сельском хозяйстве. Все они, так или иначе, влияют на работу нашей компании, создавая условия для роста объемов перевозок.

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Наибольший вклад в этот процесс оказывают добывающие и перерабатывающие предприятия, в частности, реализация проектов по увеличению объема добычи АО «Сибирский антрацит», ООО «Печерская горная компания», ввод новых перерабатывающих мощностей ООО «ВПК-Ойл».

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— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— 2017 год Новосибирское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги завершает с высокими производственными показателями. За 11 месяцев объем погрузки на треть превысил уровень прошлого года, составив 18,2 млн тонн. По итогам 2017 года мы ожидаем достижения максимальных показателей по погрузке за последние 25 лет (с 1992 года). По предварительным данным, она ожидается на уровне 19,9 млн. тонн.

Большим достижением Западно-Сибирской железной дороги, в которое внес свой вклад и Новосибирский регион, стало установление 7 декабря абсолютного рекорда суточной погрузки в объеме — 1 млн 8 тыс. тонн. На станциях магистрали было погружено 14 тыс. 982 вагона с различными грузами. Предыдущий максимум суточной погрузки был зафиксирован 15 декабря 2015 года и составлял 13 тыс. 756 вагонов. Основной вклад в данное достижение внесли железнодорожники Кузбасского региона магистрали.

Позитивная динамика наблюдается и в пригородных пассажирских перевозках на территории региона. По итогам года АО «Экспресс-пригород» ожидает отправить пригородными поездами более 21,3 миллиона пассажиров, рост числа пассажиров более 1% в сравнении с 2016 годом. Наибольшие темпы роста отмечаются в отправлении пассажиров с дальних станций от 5 до 10%.

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Продолжается развитие и модернизация железнодорожной инфраструктуры в регионе. В частности, в этом году разными видами ремонтных работ было оздоровлено более 100 км железнодорожных путей, проведена модернизация пассажирских обустройств и введен в эксплуатацию обновленный вокзальный комплекс на станции Черепаново.

— Какие задачи ставите перед компанией на 2018 год?

— Важнейшими приоритетами для Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги в 2018 году будут реализация мер, направленных на дальнейшее улучшение качества обслуживания пассажиров и грузоотправителей, обеспечение безопасности перевозочного процесса и повышение экологичности железнодорожного транспорта. В следующем году мы ожидаем дальнейшего роста объемов перевозок в основном за счет увеличения погрузки угля.

Фото: предоставлено пресс-службой ЗСЖД