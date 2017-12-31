Итоги завышенных ожиданий. Банковский рынок Новосибирска

В 2018-ый год и банки, и бизнес вступают более прагматично.

Игорь Степанов, независимый аналитик банковского рынка

— Можете назвать главные события на банковском рынке региона?

— Я бы сказал, что в уходящем году главными были не события, а тенденции. Их в банковской сфере было немало, они были заметны практически на всех направлениях развития. Однако практически все эти тенденции имели не региональные, а федеральные истоки. Пожалуй, в первую очередь это ускорившееся снижение ключевой ставки Банка России, повлёкшее падение стоимости кредитов и доходности депозитов.

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Но здесь надо заметить — пропорционального роста доступности заёмных средств для бизнеса всё же не произошло. А ведь интересны не абсолютные цифры процентов — да, они сегодня достаточно привлекательные. Но предпринимателям необходима уверенность в том, что их идеи развития бизнеса будут поддержаны финансовыми институтами. Банки, со своей стороны, видят риски кредитования бизнеса, и не имеют право их не учитывать.

Так что это вопросы не финансового и реального секторов в отдельности — это единая проблема всей экономики, которая показывает признаки восстановления, но, похоже, не может обойтись без длительного курса реабилитации. И хотя пока я не вижу быстрого разрешения «кризиса доступности», но в целом рост объёмов выдачи кредитов даёт основания для сдержанного оптимизма. На уходящий год были большие надежды — не все они оправдались. А в 2018-ый год и банки, и бизнес вступают более прагматично — возможно, это будет лучшей основой развития.

Другая тенденция, тоже, на мой взгляд, усилившаяся — это санация банковского сектора, которая в этом году перешла на новый количественный и качественный уровень. Продолжившийся отзыв лицензий затронул и наш регион — остались в воспоминаниях банки Образование, Югра, Межтопэнергобанк — все они работали в Новосибирске, обслуживая как бизнес, так и жителей города.

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Только что лишился лицензии и банк «Канский», следом введена временная администрация в Промсвязьбанк. Но самые существенные события, конечно, связаны с банком «Открытие». Здесь свою роль сыграли и масштаб бизнеса банка в Новосибирске, и новая технология санации, испробованная ЦБ в отношении этого банка. Следом на этот путь вступил и БИН банк, и вот, как бы подтверждая любовь к троице, к своим коллегам присоединился и Промсвязьбанк.

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Зачастую можно слушать мнение о том, что подобное развитие событий только укрепляет банковскую систему, повышая доверие к ней бизнеса и граждан. Думаю, такой эффект есть — но ему «на пятки» уже наступают менее желанные последствия. Я бы назвал их «диверсификация доверия» — переток клиентов в банки с той или иной долей государственного участия.

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С другой стороны, это стимул для других игроков финансового рынка оптимизировать свои бизнес-процессы, ускоренно развивать технологии — как информационные, так и финансовые. Пока сложно, да и рано, — говорить о том, куда приведёт такой вектор развития. Но очевидно одно — мы находимся в начале новой сегментации банковского рынка. И её архитектором выступает Банк России, проводящий в жизнь свою инициативу по разделению кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензиями. Этот процесс уже идёт, с начала декабря по некоторым операциям для банков с различными лицензиями введены отличающиеся нормы резервирования. Думаю, в будущем году как «универсальные», так и « базовые» банки будут активно искать, перераспределять и занимать экономические сегменты — хочется верить, что это пойдёт на благо рынка, бизнеса и населения.

Ещё один тренд, явно негативной окраски — возросшее давление на бизнес по линии финмониторинга, в благих целях исполнения пресловутого 115-го загона о противодействии отмыванию денежных средств и финансировании терроризма.

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По-моему, сегодня даже Центральный банк признаёт чрезмерно жёсткую позицию коммерческих банков, предпочитающих разрывать отношения с клиентом возможностям аргументировано отстаивать перспективы сотрудничества с ним. Крайне досадно, что всё это происходит на фоне многолетних деклараций о необходимости снижения регуляторных воздействий на бизнес и рапортов об успехах в этом направлении. А фактически на смену ослабления прессинга в одном месте усиливается давление в другом — как в сказке: вместо одной отрубленной головы вырастает две.

Надеюсь — точнее, хочется верить — в будущем году этот процесс войдёт-таки в разумное русло.

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— Можете назвать тенденции, которые сформировались на банковском рынке региона в 2017году?

— Региональные тенденции во многом повторяют общероссийские. Так, в банковской системе России, Сибири и Новосибирской области один из наиболее заметных трендов — активизация крупных банков в сегменте МСБ. При этом те же игроки преимущественно работают и с крупным корпоративным бизнесом — налицо повышение концентрации бизнеса различного уровня в «топовых» банках.

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Но если в федеральных масштабах этот процесс может в будущем скорректироваться разделением банков на «базовые» и «универсальные», а по сути — малые и крупные, то в Новосибирской области это процесс будет минимально заметен — подавляющее большинство кредитных организаций, работающих в нашем регионе, могут претендовать на «универсальную» лицензию. В результате идея ЦБ о разделении бизнес-сегментов между банками различного уровня у нас может не дать желаемого эффекта.

Говоря о банковском секторе, нельзя обойти среду его существования — в конечном итоге потенциал новосибирского банковского роста определяется состоянием экономики региона. И здесь мы тоже имеем особенности — к сожалению, отличающие новосибирскую область от других не в лучшую сторону. Так, если по всей России реальные денежные доходы населения за январь- сентябрь 2017 года снизились по сравнению с прошлогодним периодом на 0.8%, то в Новосибирской области падение составило уже 1.5%. А ведь население — это конечный потребитель продукции и услуг МСБ, и развитие этого сегмента напрямую связано с потребительским спросом, который, в свою очередь, определяется уровнем доходов.

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Нерадостная ситуация и с инвестициями бизнеса в основной капитал — российский бизнес в целом нарастил их объём за январь-сентябрь 2017 года на 4.2%, а новосибирский — снизил на 7.1%. При этом российский бизнес структуре инвестиций имеет 12.3% банковских кредитов, а новосибирский — всего 6.8%.

Печально, но факт — что-то неладно в новосибирской экономике, и её банковский сектор в одиночку вряд ли способен исправить эту ситуацию.

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— Какие проекты, услуги или продукты, появившиеся на банковском рынке региона в 2017 году, вы считаете самыми яркими? Почему?

— Уходящий год в плане новинок финтеха — а именно с ним в последнее время ассоциируется прогресс банковских технологий — особо ничем не удивил. Но это ни в коей мере не означает торможения в развитий. Шло напряжённое эволюционное развитие всех систем, в первую очередь — он-лайн сервисов. Однако рискну предположить — сегодня в глазах клиента, будь то физическое иди юридическое лицо, они временно отступили в значимости перед факторами доверия банкам.

Тем не менее, именно в финтехе зреют решения, которые могут уже завтра кардинально изменить банковский ландшафт. Это, в первую очередь, грядущие процедуры дистанционной идентификации клиентов. Не исключено, что именно в этой сфере покажут свои преимущества технологии на основе распределённого реестра, о которых так много говорится сегодня.

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— Какие прогнозы на 2017 год не оправдались?

— Как я уже говорил, на 2017 год были завышенные ожидания. Это и понятно — как у банков, так и у бизнеса за прошлые годы сформировался «отложенный спрос» на развитие. И малейшее улучшение экономической ситуации его запустило — но потенциал такого роста оказался недостаточным для того, чтобы перерасти в долгосрочные тенденции. Чуда не произошло, но полагаю, что по итогам года всё же будет «плюс» по многим направлениям.

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— Что ожидаете от 2018 года?

— На начало года анонсировано присоединение ВТБ 24 к ВТБ, параллельно будем наблюдать за судьбой Промсвязьбанка. Думаю, эти события только ускорят процессы консолидации бизнеса в крупных банках, в первую очередь — с госучастием.

Возможны перемены на рынке ипотеки в связи с новациями в области регулирования жилищного строительства — но пока вектор и величину этих перемен сложно определить.

Процентные ставки прошли период активного падения, вызванного действиями ЦБ РФ. Сейчас они войдут в стадию эволюционного понижения, которая имеет большой потенциал в сегменте МСБ. Укрепление этого сегмента, снижение рисков его кредитования вполне могут стать драйверами роста доступности банковских ресурсов.

В целом — хотелось бы стабильности и монотонного роста, однако ожидаю волатильность с итоговым положительным результатом.

Фото: Юлия Данилова