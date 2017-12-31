Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Итоги завышенных ожиданий. Банковский рынок Новосибирска

  • 31/12/2017
Степанов

В 2018-ый год и банки, и бизнес вступают более прагматично.

Игорь Степанов, независимый аналитик банковского рынка

— Можете назвать главные события на банковском рынке региона?

— Я бы сказал, что в уходящем году главными были не события, а тенденции. Их в банковской сфере было немало, они были заметны практически на всех направлениях развития. Однако практически все эти тенденции имели не региональные, а федеральные истоки. Пожалуй, в первую очередь это ускорившееся снижение ключевой ставки Банка России, повлёкшее падение стоимости кредитов и доходности депозитов.

Решение ЦБ понизить ставку до 7,75 % стало большим сюрпризом

Но здесь надо заметить — пропорционального роста доступности заёмных средств для бизнеса всё же не произошло. А ведь интересны не абсолютные цифры процентов — да, они сегодня достаточно привлекательные. Но предпринимателям необходима уверенность в том, что их идеи развития бизнеса будут поддержаны финансовыми институтами. Банки, со своей стороны, видят риски кредитования бизнеса, и не имеют право их не учитывать.

Так что это вопросы не финансового и реального секторов в отдельности — это единая проблема всей экономики, которая показывает признаки восстановления, но, похоже, не может обойтись без длительного курса реабилитации. И хотя пока я не вижу быстрого разрешения «кризиса доступности», но в целом рост объёмов выдачи кредитов даёт основания для сдержанного оптимизма. На уходящий год были большие надежды — не все они оправдались. А в 2018-ый год и банки, и бизнес вступают более прагматично — возможно, это будет лучшей основой развития.

Другая тенденция, тоже, на мой взгляд, усилившаяся — это санация банковского сектора, которая в этом году перешла на новый количественный и качественный уровень. Продолжившийся отзыв лицензий затронул и наш регион — остались в воспоминаниях банки Образование, Югра, Межтопэнергобанк — все они работали в Новосибирске, обслуживая как бизнес, так и жителей города.

Вкладчики «Межтопэнергобанка» пошли за выплатами

Только что лишился лицензии и банк «Канский», следом введена временная администрация в Промсвязьбанк. Но самые существенные события, конечно, связаны с банком «Открытие». Здесь свою роль сыграли и масштаб бизнеса банка в Новосибирске, и новая технология санации, испробованная ЦБ в отношении этого банка. Следом на этот путь вступил и БИН банк, и вот, как бы подтверждая любовь к троице, к своим коллегам присоединился и Промсвязьбанк.

ЦБ успокаивает рынок

Зачастую можно слушать мнение о том, что подобное развитие событий только укрепляет банковскую систему, повышая доверие к ней бизнеса и граждан. Думаю, такой эффект есть — но ему «на пятки» уже наступают менее желанные последствия. Я бы назвал их «диверсификация доверия» — переток клиентов в банки с той или иной долей государственного участия.

Цель ЦБ: чтобы банковский крах стал на рынке РФ очень редким событием

С другой стороны, это стимул для других игроков финансового рынка оптимизировать свои бизнес-процессы, ускоренно развивать технологии — как информационные, так и финансовые. Пока сложно, да и рано, — говорить о том, куда приведёт такой вектор развития. Но очевидно одно — мы находимся в начале новой сегментации банковского рынка. И её архитектором выступает Банк России, проводящий в жизнь свою инициативу по разделению кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензиями. Этот процесс уже идёт, с начала декабря по некоторым операциям для банков с различными лицензиями введены отличающиеся нормы резервирования. Думаю, в будущем году как «универсальные», так и « базовые» банки будут активно искать, перераспределять и занимать экономические сегменты — хочется верить, что это пойдёт на благо рынка, бизнеса и населения.

Ещё один тренд, явно негативной окраски — возросшее давление на бизнес по линии финмониторинга, в благих целях исполнения пресловутого 115-го загона о противодействии отмыванию денежных средств и финансировании терроризма.

Росфинмониторингу предлагают амнистию

По-моему, сегодня даже Центральный банк признаёт чрезмерно жёсткую позицию коммерческих банков, предпочитающих разрывать отношения с клиентом возможностям аргументировано отстаивать перспективы сотрудничества с ним. Крайне досадно, что всё это происходит на фоне многолетних деклараций о необходимости снижения регуляторных воздействий на бизнес и рапортов об успехах в этом направлении. А фактически на смену ослабления прессинга в одном месте усиливается давление в другом — как в сказке: вместо одной отрубленной головы вырастает две.

Надеюсь — точнее, хочется верить — в будущем году этот процесс войдёт-таки в разумное русло.

Добросовестных клиентов банков исключат из «черных списков»

— Можете назвать тенденции, которые сформировались на банковском рынке региона в 2017году?

— Региональные тенденции во многом повторяют общероссийские. Так, в банковской системе России, Сибири и Новосибирской области один из наиболее заметных трендов — активизация крупных банков в сегменте МСБ. При этом те же игроки преимущественно работают и с крупным корпоративным бизнесом — налицо повышение концентрации бизнеса различного уровня в «топовых» банках.

Интересный малый

Но если в федеральных масштабах этот процесс может в будущем скорректироваться разделением банков на «базовые» и «универсальные», а по сути — малые и крупные, то в Новосибирской области это процесс будет минимально заметен — подавляющее большинство кредитных организаций, работающих в нашем регионе, могут претендовать на «универсальную» лицензию. В результате идея ЦБ о разделении бизнес-сегментов между банками различного уровня у нас может не дать желаемого эффекта.

Говоря о банковском секторе, нельзя обойти среду его существования — в конечном итоге потенциал новосибирского банковского роста определяется состоянием экономики региона. И здесь мы тоже имеем особенности — к сожалению, отличающие новосибирскую область от других не в лучшую сторону. Так, если по всей России реальные денежные доходы населения за январь- сентябрь 2017 года снизились по сравнению с прошлогодним периодом на 0.8%, то в Новосибирской области падение составило уже 1.5%. А ведь население — это конечный потребитель продукции и услуг МСБ, и развитие этого сегмента напрямую связано с потребительским спросом, который, в свою очередь, определяется уровнем доходов.

Банки и предприниматели

Нерадостная ситуация и с инвестициями бизнеса в основной капитал — российский бизнес в целом нарастил их объём за январь-сентябрь 2017 года на 4.2%, а новосибирский — снизил на 7.1%. При этом российский бизнес структуре инвестиций имеет 12.3% банковских кредитов, а новосибирский — всего 6.8%.

Печально, но факт — что-то неладно в новосибирской экономике, и её банковский сектор в одиночку вряд ли способен исправить эту ситуацию.

В новосибирском правительстве оценили предпочтения инвесторов

— Какие проекты, услуги или продукты, появившиеся на банковском рынке региона в 2017 году, вы считаете самыми яркими? Почему?

— Уходящий год в плане новинок финтеха — а именно с ним в последнее время ассоциируется прогресс банковских технологий — особо ничем не удивил. Но это ни в коей мере не означает торможения в развитий. Шло напряжённое эволюционное развитие всех систем, в первую очередь — он-лайн сервисов. Однако рискну предположить — сегодня в глазах клиента, будь то физическое иди юридическое лицо, они временно отступили в значимости перед факторами доверия банкам.

Тем не менее, именно в финтехе зреют решения, которые могут уже завтра кардинально изменить банковский ландшафт. Это, в первую очередь, грядущие процедуры дистанционной идентификации клиентов. Не исключено, что именно в этой сфере покажут свои преимущества технологии на основе распределённого реестра, о которых так много говорится сегодня.

Как банки зарабатывают на стартапах

— Какие прогнозы на 2017 год не оправдались?

— Как я уже говорил, на 2017 год были завышенные ожидания. Это и понятно — как у банков, так и у бизнеса за прошлые годы сформировался «отложенный спрос» на развитие. И малейшее улучшение экономической ситуации его запустило — но потенциал такого роста оказался недостаточным для того, чтобы перерасти в долгосрочные тенденции. Чуда не произошло, но полагаю, что по итогам года всё же будет «плюс» по многим направлениям.

ВТБ интегрируется

— Что ожидаете от 2018 года?

— На начало года анонсировано присоединение ВТБ 24 к ВТБ, параллельно будем наблюдать за судьбой Промсвязьбанка. Думаю, эти события только ускорят процессы консолидации бизнеса в крупных банках, в первую очередь — с госучастием.

Возможны перемены на рынке ипотеки в связи с новациями в области регулирования жилищного строительства — но пока вектор и величину этих перемен сложно определить.

Процентные ставки прошли период активного падения, вызванного действиями ЦБ РФ. Сейчас они войдут в стадию эволюционного понижения, которая имеет большой потенциал в сегменте МСБ. Укрепление этого сегмента, снижение рисков его кредитования вполне могут стать драйверами роста доступности банковских ресурсов.

В целом — хотелось бы стабильности и монотонного роста, однако ожидаю волатильность с итоговым положительным результатом.

Фото:  Юлия Данилова

Популярное с сайта

Банк УРАЛСИБ вошел в число крупнейших ипотечных кредиторов России

29/12/2017
За 11 месяцев 2017 года банк выдал 22,1 млрд ипотечных кредитов.

Итоги года: оценка бизнеса

29/12/2017
Какие события и проекты представители новосибирского бизнеса считают наиболее значимыми? Удалось ли им реализовать свои планы и что они наметили на 2018 год?

Аграрии Новосибирской области получили более 860 млн рублей федеральных субсидий

28/12/2017
Средства будут направлены предприятиям ООО «Сибирская Нива» и ООО КФХ «Русское Поле».

Мнение

Итоги года: АПК. Уверенный шаг назад

Все материалы

Малышке из Новосибирска требуются деньги на лечение

29/12/2017

Как банки Новосибирска работают в новогодние праздники

29/12/2017

Банк УРАЛСИБ вошел в число крупнейших ипотечных кредиторов России

29/12/2017

ВТБ начинает прием и выдачу новых купюр в своих банкоматах

28/12/2017

Новосибирские застройщики просят «зеленый свет» для создания запаса новых проектов

28/12/2017

УРАЛСИБ в Новосибирске выдал в 4 квартале ипотечных кредитов на сумму 500 млн руб

28/12/2017

Востребованность инноваций рынком — проблема, которая не решается сама собой

28/12/2017

«Городские инновации» планируют выйти на рынок наружной рекламы Новосибирска

27/12/2017

«Легче не станет»

27/12/2017

Новосибирский Фонд микрофинансирования докапитализируют

27/12/2017

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag