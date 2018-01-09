К работе в новой должности он приступил с 30 декабря 2017 года.

Распоряжением полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе от 30 декабря 2017 года Иван Евстифеев назначен главным федеральным инспектором по Омской области, сообщили в пресс-службе Сибирского ОИЦ.

Иван Евстифеев родился 19 декабря 1981 года в г. Тара Омской области. В 2004 году окончил Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского по специальности «Психология», в 2017 году – по специальности «Юриспруденция».

С 2004 года по 2008 год работал в правительстве Омской области. С 2008 года по 2012 год был первым заместителем руководителя Омского регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия». С 2012 года по 2017 год занимал должность главного советника управления президента Российской Федерации по внутренней политике.

Фото: предоставлено пресс-службой Сибирского ОИЦ