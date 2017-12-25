ИЯФ СО РАН запустил новую научную установку СМОЛА

Она позволит осуществить проверку принципиально новой концепции улучшенного удержания термоядерной плазмы в линейных магнитных системах.

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН запустил новую научную установку СМОЛА, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что институт уже третий год реализует комплексную научную программу «Развитие исследовательского и технологического потенциала ИЯФ СО РАН в области физики ускорителей, физики элементарных частиц и управляемого термоядерного синтеза для науки и общества» в рамках гранта Российского научного фонда.

— В Институте ядерной физики фундаментальные исследования ведутся по нескольким направлениям, одно из них — исследование управляемой термоядерной реакции. Это задача мирового масштаба. Ее решение позволит получить практически неисчерпаемый источник энергии, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Направление, которое разрабатывается в ИЯФе, — уникальное. Это так называемая «бутылка Будкера» – открытая ловушка. В этом направлении никто исследования не ведет. Это перспективная идея, в том числе и для прикладного применения. В частности, для создания плазменного двигателя, для межпланетных полетов, эффективность которых станет значительно выше. Запуск установки СМОЛА — еще один шаг вперед, который, надеюсь, приблизит нас к решению поставленных задач.

Как отметил академик РАН, директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев, «СМОЛА (Спиральная магнитная открытая ловушка) позволит осуществить проверку принципиально новой концепции улучшенного удержания термоядерной плазмы в линейных магнитных системах.

— Успешная реализация предлагаемой экспериментальной программы откроет возможности для использования этого принципа удержания плазмы в проекте разрабатываемой в ИЯФ СО РАН крупномасштабной исследовательской установки – газодинамической магнитной ловушки. Ее создание, в свою очередь, станет крупным шагом на пути к экологически привлекательному термоядерному реактору, в том числе без использования трития в качестве топлива, — отметил академик.

Также в числе важнейших результатов третьего года работы по гранту Российского научного фонда — создание макета и начало испытаний мощного клистрона (высокочастотного генератора, который является важной частью системы ускорения частиц в коллайдере). Аналогов по параметрам такому генератору в России сегодня нет. Ранее клистроны с такими параметрами закупались в Японии (Toshiba) и Западной Европе (Thales). Как отмечают сибирские разработчики, в настоящее время японские и западноевропейские производители перестали их продавать, и для российских исследователей первоочередной задачей сейчас является разработка технологии самостоятельного производства этих устройств. Клистроны необходимы ИЯФ для реализации проекта «Супер С-Тау фабрика».

Фото: журнал «Наука в Сибири», автор фото — Екатерина Пустолякова