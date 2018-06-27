Из 224 лизинговых компаний во втором квартале 2018 года осталось 60

На фоне проводимых лизинговых реформ многие участники рынка столкнулись с сокращением кредитования со стороны банков.

Инвестиционные аналитики компании «Юнисервис Капитал» подготовили обзор событий, разворачивающихся на рынке лизинга, и объяснили, почему многие компании сегодня сталкиваются с проблемами при оформлении новых лизинговых программ.

Рынок лизинга после предшествующего бурного роста, развернувшегося на фоне колоссальной государственной поддержки и финансирования различных программ, переживает нелегкие времена. В 2017 году был сформирован новый закон о регулировании деятельности лизинговых компаний, который и определил основные преобразования рынка в текущем 2018 году. Закон направлен на улучшение качества риск-менеджмента, операционной среды лизинговых компаний и предполагает введение регулирования, переход на новые стандарты отчетности и единый план счетов. Все это по замыслу регулятора в перспективе может позитивно отразиться на прозрачности рынка. Однако первыми последствиями реформ стали сокращение числа лизинговых компаний вслед за снижением лимитов кредитования со стороны банков и поиск новых источников финансирования.

В Минфине и Центральном банке первый этап реформы лизинга считают завершенным: в 1 квартале 2018 года поправки к закону «О лизинге» прошли все согласования в правительстве для внесения в Госдуму. Регуляторы уже начали разрабатывать второй пакет законодательных инициатив, которые могут затронуть уже не только закон «О лизинге», но и Гражданский кодекс РФ.

С начала года, еще до имплементации закона, рынок покинуло большинство компаний, которые не соответствовали планируемым требованиям, прежде всего к минимальному собственному капиталу, который на переходном этапе реформы должен составить 10 млн руб.

По оценкам Банка России, из 224 таких организаций во втором квартале 2018 года осталось всего 60. Большинство (150 компаний) приняло решение прекратить лизинговые операции: в течение последних полутора лет они не заключили ни одного нового договора лизинга, а некоторые игроки даже сменили фирменное наименование и внесли изменения в устав. 14 лизинговых компаний увеличили собственные средства благодаря новым вливаниям или докапитализации за счет прибыли, выполнив таким образом требования законодательства.

Оставшаяся группа компаний, которая продолжает заниматься лизингом и не соответствует предлагаемому требованию к капиталу, представлена 60 лизингодателями, отмечают в ЦБ. Их совокупные активы достигают 45,5 млрд руб., а собственный капитал — минус 11,2 млрд руб. Ими заключено 1,4 тыс. договоров лизинга, которые обслуживает персонал из 345 сотрудников.

— Отрицательный капитал характерен для нескольких крупных лизингодателей, аффилированных с банками, — констатируют в ЦБ. — По нашим прогнозам, часть из дочерних компаний банков будет реструктурирована, часть воспользуется положениями законопроекта, позволяющими выполнять требования к собственному капиталу на консолидированной основе.

Без учета организаций, аффилированных с банками, активы компаний, продолжающих заниматься лизингом, составляют 10,1 млрд руб., а их собственный капитал — минус 1,1 млрд рублей. Восемь из 60 лизингодателей обладают положительным капиталом, близким к 10 млн рублей, и за счет текущей прибыли способны выполнить требования к капиталу, считает регулятор.

Решение традиционных проблем лизингового рынка, связанных с процедурами изъятия имущества и взаимодействия с ФНС, в рамках реформирования отрасли может оказать поддержку объемам нового бизнеса. Одной из ключевых задач реформы будет повышение диверсификации пассивной базы лизинговых компаний, в том числе за счет интенсивного использования оптового фондирования и секьюритизации активов. Реализация запланированных нормативно-правовых изменений может позволить потребительскому лизингу стать драйвером рынка в 2020-х годах. Вместе с тем при отсутствии комплексного и согласованного подхода к решению главных проблем отрасли реформа сопряжена с рисками ухудшения операционной деятельности лизингодателей.

На фоне проводимых реформ уже сейчас многие участники рынка столкнулись с сокращением кредитования со стороны банков. Это, в свою очередь, отразилось на объемах запускаемых лизинговых программ, ужесточению условий предоставления лизинга клиентам, увеличении первого взноса. Сами лизинговые компании обратили свое внимание на биржу – как результат, в первом полугодии 2018 года уже 5 компаний зарегистрировали свои выпуски облигаций с целью получения средств от частных инвесторов.

— За последние 2 месяца только наша компания провела предварительные переговоры с двумя лизинговыми компаниями, которые выразили заинтересованность в выпуске облигаций. Можно констатировать, что общий тренд – выход растущего бизнеса на биржу – среди лизингодателей усиливается обстоятельствами на рынке, при которых банки сокращают кредитование, а компании ищут новые источники финансирования, — отметил генеральный директор Юнисервис Капитал Алексей Антипин.

По его словам, с точки зрения инвесторов, покупка ценных бумаг таких компаний выглядит неоднозначно. При выборе облигаций стоит обратить внимание на то, насколько прозрачно представлены расчеты по возврату инвестиций (и представлены ли они в принципе), как у компании выстроены процессы и способна ли она выполнить все условия реформирования, чтобы остаться на данном рынке.

— В лизинговом бизнесе самое главное – это расчет денежных потоков, поскольку самой компании по договору займа зачастую необходимо сразу выплатить значительную сумму, а ее клиенты гасят обязательства по лизингу ежемесячно небольшими платежами. Несмотря на то, что эффективная ставка лизинга способна достигать 40%, полученная компанией сумма процентов может оказаться ниже той суммы, которую она должна оплатить, — комментирует Алексей Антипин.

Чтобы лизингодатель не получил убыток, ему, по мнению эксперта, нужно постоянно реинвестировать выходящие небольшие ежемесячные денежные потоки.

— В идеале после реализации реформ нас ожидает рынок, очищенный от неэффективных участников. В реальности – трудно предсказать, сколько потрясений (в том числе дефолтов по облигациям) ждет инвесторов и клиентов лизинговых компаний на пути к светлому будущему, которое представил себе регулятор, — говорит Алексей Антипин.

Фото: Юлия Данилова