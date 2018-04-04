Ижевский «Талан» заинтересовался землей в Новосибирске

Компания рассматривает земельные участки и готовые проекты на начальной стадии строительства в 35 регионах.

Ижевская компания «Талан» готова приобрести земельные участки и готовые проекты на начальной стадии строительства МКД в Новосибирске. Информация об этом размещена на портале «Единый Реестр Застройщиков».

По информации ЕРЗ, компания рассматривает земельные участки под многоэтажное строительство, расположенные в черте города, примыкающие к существующей инфраструктуре. Также, по условиям застройщика, участок должен быть сформирован, его минимальная площадь должна составлять от 2 Га, в центральной части города — от 1 Га.

Застройщик рассматривает участки и готовые проекты на начальной стадии строительства в 35 регионах России. В том числе в Иркутске, Кемерово, Красноярске, Омске, Томске и Барнауле.

Компания «Талан» начала свою деятельность 15 лет назад в Ижевске. Сегодня «Талан» ведёт строительство в городах Пермь, Уфа, Ижевск, Набережные Челны, Тверь, Хабаровск, Тюмень, Нижний Новгород.

Фото: Юлия Данилова