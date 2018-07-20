Качество школьной формы проверят в Новосибирской области

Роскачество и Минпромторг приступают к исследованию качества одежды для школьников в 27 регионах России.

Роскачество совместно с Минпромторгом России приступает к исследованию качества одежды для школьников. В 27 регионах России эксперты анонимно закупят школьную форму и исследуют ее в специализированных лабораториях по трем направлениям: показателям безопасности, качества и повышенным потребительским свойствам, говорится на сайте Роскачества.

Отмечается, что в рамках исследования будет проверено 62 бренда брюк для мальчиков (один из самых распространенных элементов школьной формы), произведенных в России, а также Белоруссии, Китае и Италии. В исследование войдёт продукция из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска и Казани, а также товары, произведенные на территории Костромской, Псковской, Волгоградской, Ивановской, Калужской областей, Краснодарского края и других регионов России.

Исследование позволит провести анализ качества поступающих тканей, из которых шьется готовая продукция, а также оценить качества обработки этих материалов.

Исследование пройдёт по 60 параметрам качества и безопасности текстильной продукции, включая все показатели действующих Технических регламентов и ГОСТов, а также ряд дополнительных показателей, которые напрямую влияют на комфорт ребёнка.

Среди основных показателей — наличие токсичных элементов, параметры устойчивости к окрашиванию, способности ткани «дышать», впитывать и удерживать влагу. Кроме того, в программу испытаний были включены «потребительские» показатели – истираемость, прочность, пиллингуемость (появление катышков при эксплуатации), изменение линейных размеров – т.е. «усадка» после стирки.

Также тестирование включает параметры качества пошива и травмобезопасность фурнитуры. Соответствовать стандартам Роскачества и получить российский Знак Качества сможет лишь прочная одежда, сшитая из действительно высококачественных тканей, обладающая высокими санитарно-гигиеническими характеристиками.

Как сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов, одна из важнейших проблем легпрома сегодня – качество поступающих материалов, и лабораторные испытания позволяют проследить устойчивую связь между составом изделия и его соответствию базовым требованиям по безопасности.

Результаты исследования будут представлены на портале Роскачества в августе – как раз в тот период, когда большинство родителей покупают школьную одежду для детей.

Фото: Ростислав Нетисов