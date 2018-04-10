Как себя покажут

Травников оценит как будут исполнять обязанности и.о. министров ЖКХ и сельского хозяйства.

— Знамя никуда не упадет. Найдутся люди, которые его подхватят, — заявил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопрос Infopro54 о кандидатурах на должности министров ЖКХ и сельского хозяйства.

Напомним занимавшие их чиновники ушли со своих постов. Министр ЖКХ Евгений Ким в начале апреля. Министр сельского хозяйства Василий Пронькин написал заявление об уходе по собственному желанию и ушел в отпуск с последующим увольнением в конце апреля.

— Министерство ЖКХ сейчас возглавляет перспективный и молодой руководитель Денис Архипов. Министерство сельского хозяйства — опытный человек, работавший заместителем министра — Евгений Лещенко. Оба работают в статусе «исполняющих обязанности», но это ничего не значит, так как мы все (правительство Новосибирской области — ред) сейчас находимся в статусе врио, — подчеркнул Травников.

Отвечая на вопросы СМИ он добавил, что зимой правительство запустило кадровый проект и сейчас ищутся кандидатуры на многие позиции, начиная от руководителя органа исполнительной власти и заканчивая заместителем губернатора.

— Рассматриваются кандидатуры на позицию министра ЖКХ и позицию министра сельского хозяйства, но я хорошо оцениваю потенциал руководителей, которые сейчас исполняют обязанности руководителей ведомств. Если они покажут себя, то выбор будет сделан в их сторону, — пояснил глава региона. — Другим кандидатам будут предложены другие позиции.

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Андрей Травников также посетовал, что до сих пор не может найти кандидата на должность замгубернатора по развитию сельских территорий.

— Я обращался к руководителям хозяйств, депутатскому корпусу: выдвигайте свои кандидатуры или предлагайте кого-то еще. Но достойный предложений пока нет, —резюмировал врио губернатора.

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Он также прокомментировал планы по участию в кампании по выборам губернатора, которая стартует летом 2018 года.

— Для кого-то выборная кампания — это трудовая страда. Для меня — это период, когда я вынужден отвлекаться от решения социально-экономических вопросов и заниматься политическими. Сейчас я наслаждаюсь паузой между двумя политическими сезонами и не желаю, чтобы следующий политический сезон стартовал раньше, — заявил Травников. —Сегодня стараюсь воспользоваться ситуацией и уделить больше времени для реализации проектов, которые уже инициировал. Их много, и они требуют внимания. Если ситуацию сейчас упустить, то решение части из них можно отбросить на год.

К таким проектам Травников отнес строительство в Новосибирске спортивных объектов, метрополитена, запуск городской электрички, развитие отрасли переработки сельхозпродукции, проект Академгородок 2.0.

Юлия Данилова

Фото: автора