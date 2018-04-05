Как в Новосибирске соблюдаются права людей с психическими отклонениями?

В регионе планируют подготовить корректировки в федеральный закон, которые позволят защитить интересы этой категории граждан.

В Новосибирской области наблюдаются случаи, когда родственники обманным путем отнимают квартиры или заполучают пенсии больных родственников, отправляя последних в психиатрические клиники. Для изменения ситуации необходимо внести изменения в федеральное законодательство. Так считают региональный омбудсмен Нина Шалабаева и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Татьяна Есипова.

В Новосибирске состоялось заседание экспертного Совета по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина при Уполномоченном по правам человека в Новосибирской области. В частности, затронули и вопросы защиты прав людей с психическими отклонениями. По словам Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Нины Шалабаевой, продолжаются случаи, когда нарушаются права этой категории людей. Уполномоченный, ссылаясь на данные главного врача одной из психиатрических клиник, рассказала, что у жителей Новосибирской области родственники обманным путем отбирают квартиры или отнимают деньги, а тех отправляют на принудительное лечение в психиатрические клиники.

— Мне кажется, что настала необходимость подготовить конкретные предложения в федеральный закон, которые, действительно, защищали бы этих людей, — подчеркнула Нина Шалабаева. — Психиатрия — тема закрытая. Но проблем там, поверьте, не меньше, чем в учреждениях исполнения наказаний.

Отмечается, что в свое время, в 2016 году аппарат Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области подготовил специальный доклад под названием «Актуальный вопросы соблюдения прав граждан, страдающих психическими расстройствами, на территории Новосибирской области». В нем, в частности, содержатся такие цифры: на вопрос «известен ли вам порядок принудительной госпитализации в лечебное психиатрическое учреждение» только 12 процентов из 139 опрошенных жителей области ответили «да». А это значит только одно: люди не осведомлены, как это происходит, даже того, что делается это по решению суда, знают далеко не все. Тем более, легко обмануть человека с психическими отклонениями, ведь он может и не знать о своих правах.

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению и охране труда и занятости населения Татьяна Есипова уверена, что на вопрос надо смотреть шире.

— Проблем у людей с нарушениями психического здоровья много. Это и получение этими людьми госуслуг, и предоставление им защиты со стороны прокуратуры и следственных органов, и достойное оказание помощи в медицинских организациях, и право на трудоустройство, если нет медицинских противопоказаний, — отметила Татьяна Есипова. — Когда родственники отбирают различным способом квартиры, стараются поместить человека без видимых на то медицинских оснований в закрытое учреждение, психиатрическую клинику, — это самый сложный случай. И защитить права человека в этой ситуации, к сожалению, сложно. Тем не менее, все организации, которые права человека в этой ситуации защищают должны мобилизовать силы и действовать строго в интересах пациента. Помещать людей без медицинских оснований в психиатрическую клинику просто нельзя.

Между тем, зампредседателя комитета считает, что зачастую нарушаются и права тех, у кого имеются ментальные психические отклонения. Речь идет, например, о тех, кто страдает аутизмом или синдромом Дауна.

— К сожалению, ментальные нарушения устанавливаются через психиатрию, и люди, не признанные недееспособными, имеют те же самые права, что и любой человек, — подчеркнула законодатель. — Но, к сожалению, в нашем обществе больше ориентируются на людей, которые являются налогоплательщиками, а не тех, кто относится к самым уязвимым категориям.

Татьяна Есипова справедливо добавила, что и многих пенсионеров в преклонном возрасте, что мошенники, что родственники могут обмануть, чтобы заполучить их жилплощадь или деньги.

В свою очередь, на заседании экспертного совета Нина Шалабаева привела примеры тотальной юридической безграмотности, которая царит в отдаленных районах нашей области.

— В марте я посетила три района: Купинский, Баганский и Карасукский, — рассказала уполномоченный. — Наши граждане настолько безграмотны, что возникает ощущение, что мы живем в 17-м или 18-м веке. Они занимают у соседа 150 тысяч рублей и пишут не договор расписки, а подписывают договор купли-продажи собственного дома. И получается, что продают свое жилье, сами не ведая, что творят. А в итоге всей семьей с детьми оказываются на улице.

Нина Шалабаева уверена, что в сельских районах области важно оказывать бесплатную юридическую помощь, чтобы люди могли защитить свои права, попав в тяжелую ситуацию или проконсультироваться заранее, до того, как совершат роковую ошибку. К обсуждению этого вопроса решено вернуться на следующих заседаниях экспертного совета.

Фото: пресс-служба Заксобрания области