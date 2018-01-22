Как выбрать фитнес-клуб, тренера и правильно спланировать занятия?

С каждым годом в России растет число людей, ведущих здоровый и активный образ жизни. Давно уже не секрет, что регулярные физические нагрузки положительно влияют не только на облик человека, но и на качество и продолжительность его жизни. Как выбрать фитнес-клуб и тренера, как определить подходящий именно вам вид фитнеса и спланировать занятия? На эти и другие вопросы отвечает Наталья Холкина, фитнес-менеджер X-Fit Plaza, мастер-тренер групповых программ, персональный тренер.

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