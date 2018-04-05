Как взвешивать?

Этот вопрос сегодня является одним из самых актуальных для грузоперевозчиков. ТУАД рекомендует тщательнее готовится к выходу в рейсы.

— В Новосибирской области на региональных трассах установлено 5 автоматизированных систем весогабаритного контроля. По техническим причинам из них сейчас работает только два поста, так как на остальных нужно менять покрытие (работы будут проведены в теплое время — ред.), —рассказал на круглом столе «Умная дорога», организованном Сибирской ассоциацией автомобильных перевозчиков (СААП) начальник отдела информационных технологий и связи ТУАД Новосибирской области Алексей Конкин.

В Новосибирске программа установки автоматизированных систем весогабаритного контроля реализуется с 2010 года. С 2013 года на дорогах региона началась установка систем. По оценкам Конкина, за 5 лет работы они доказали свою эффективность, так как позволяют контролировать трафик и выявлять нарушения.

В перспективе в рамках программы в ключевых местах на дорогах региона планируется установить 23 поста автоматизированных систем весогабаритного контроля. Плюс Росавтодор намерен установить еще 2 поста. Точный сроков реализации программы и ее стоимости нет, пояснил Конкин корреспонденту Infopro54.

— Формирование сети из 25 постов позволит контролировать 82% трафика грузового автотранспорта на региональных дорогах и этого будет достаточно для реализации принципа неотвратимости наказания. Если весы нельзя будет объехать, обмануть и прочее, чем пользуются недобросовестные перевозчики, то можно будет говорить о тотальной системе, — уверен Алексей Конкин. — Пока, при подъезде к весовому контролю, перевозчики нередко закрывают номера машин, объезжают весы по обочине или по прилегающим съездам. Мы не стоим на месте. Развиваем и дорабатываем системы чтобы исключить возможность объезда.

Президент СААП Вячеслав Трунаев заявил, что для перевозчиков тема динамического взвешивания сегодня одна из самых актуальных.

— Почему бы нам не взять на вооружение опыт Европы где транспортное средство, которое идет по основной трассе, при получении сигнала о перегрузе может проверить данные на стационарных весах? Если информация подтверждается, то перевозчик устраняет нарушение и может ехать дальше. При этом решается главная задача: не разрушаются дороги, — говорит Трунаев. — У нас получается, что фура может проехать через несколько постов от Иркутска до Москвы и на каждом получить штраф в размере 150 тыс руб. При этом она наносит ущерб дорогам, а малое предприятие- грузоперевозчик просто закроется под грузом штрафов.

Алексей Конкин пояснил, что во многих странах мира сегодня наблюдается обратная тенденция: на первое место в качестве основного средства измерения и контроля выходят динамические весы, а стационарные постепенно закрываются. В Новосибирской области сегодня нет ни одного стационарного пункта весового контроля.

— Мы постоянно призываем перевозчиков: перед тем как выйти в рейс убедитесь, что ничего не нарушаете. Посты динамического контроля мы неоднократно тестировали и убедились, что они работают корректно, — заявил Конкин. — Если говорить о западном опыте, то у нас разный менталитет. В Европе потенциальных нарушителей максимум 3%. У нас, пока рамки работали в режиме мониторинга, в Плотниково нарушители составляли 35%.

Представители компаний-перевозчиков поинтересовались, как будет решаться вопрос с междугородными автобусами, которые изначально дают нагрузку на ось более 11,5 тонн, с машинами экстренных служб, которые летом увлажняют дороги, с наливными грузами. Представитель ТУАДа признал, что пока существуют проблемы в законодательстве, которые не позволяют урегулировать все спорные моменты. Кроме того, он призвал участников рынка грузоперевозок тщательнее готовится к выходу в рейсы и цивилизованно договариваться о правилах перевозки грузов на дорогах.

Юлия Данилова

Фото: Gensa Gensa