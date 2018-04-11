Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Как зарабатывать деньги в Instagram?

  • 11/04/2018
Арпине 1

Пять шагов, которые приведут к продажам.

Арпине Саркисян — основатель первой в мире онлайн-школы по продвижению и продажам в Instagram, создатель профессии ИнстаАнгел (менеджер по ведению бизнес-страниц в Instagram) о том с чего начинать и как избежать ошибок.

— Представьте, что у вас есть магазин. Вы можете разместить его где-то на окраине города и зазывать в него людей. На привлечение каждого человека вы потратите массу времени и денег. И не факт, что в итоге человек станет вашим клиентом и совершит покупку. Идти нужно туда, где вас уже ждёт поток людей. Потому что там, где он есть намного проще делать продажи.

Если говорить про онлайн, то Instagram — это огромный «торговый центр», в который ежедневно заходят несколько миллионов людей. Сколько раз в день вы или ваши друзья заходите в приложение Instagram? Посмотреть красивые фото, почитать умные мысли, полайкать публикации знакомых, опубликовать свои фото.

Теоретически Instagram не создан для продаж. Но туда заходят люди и эту площадку можно и нужно использовать для продаж.

Шаг первый: придумайте название

Название и визитка «магазина» — это ваш ник и шапка в профиле. Название должно быть простым, понятным и легко запоминаться. Представьте, что Икеа называлась бы «икеа_москва_29». Звучит весьма странно, согласитесь? Будьте, как Икеа и не усложняйте.

На сегодня обучение по методике Арпине прошли более 70 000 человек по всему миру.

Шаг второй: заполните профиль своего аккаунта в Instagram

Ваш профиль — это ваша визитка. Визитка должна быть понятна пятилетнему ребенку. Распишите кто вы, чем можете быть полезны и, как с вами связаться. У вас есть всего 150 символов, поэтому пишите кратко, по делу, но при этом добавьте немного эмоций, в виде смайликов, как минимум. Всё-таки это Instagram. И добавьте яркое фото в качестве аватарки — это плюс один балл к узнаваемости.

Шаг третий: захватите внимание человека и «затащите» его в свой магазин

Когда мы проходим мимо магазина, нас цепляют витрины и полки с товаром, верно?

Люди вообще запоминают то, что отличается. В Instagram «полки» — это ваши фото и видео. На своем курсе я учу мобильной фотографии и визуальному контенту в том числе, потому что в Instagram встречают по фото. Если вы продаете вязаные шапки, смотрите что уже есть по хештегу #вязанаяшапка и придумываете что-то новое. Например, фото в шапке в душе или шапка в руках брутального мужчины. Такие необычные фото запоминаются. И когда, человек захочет шапку, он вспомнит вас, а не 1001 улыбающуюся девушку на фоне природы в той самой вязаной шапке.

Шаг четвертый: продайте товар

В магазине продает консультант, который отвечает на все ваши вопросы. Продавец в Instagram — это вы или человек, который занимается аккаунтом, а вот диалог клиента с продавцом — это пост.

Но, вы же помните, что никто не скачивал Instagram, чтобы покупать? Не фокусируйтесь только на продажах. Сначала следует вовлечь подписчиков в разговор, потом показать им свою экспертность и только после этого продавать. Запомните и используйте эту последовательность.

Шаг пятый: постоянно увеличивайте базу клиентов

Продаж нет без продвижения. Нельзя бесконечное количество раз продавать одним и тем же людям. Попросите друзей написать пост, купите рекламу у блогеров или договоритесь с ними о взаимопиаре, настройте таргетинг. Постоянно продвигайте свой аккаунт. Реклама — двигатель торговли.

Но помните, что само по себе, без трех первых шагов, продвижение не сработает. Люди придут, увидят страшные полки со странным товаром и просто уйдут. Навсегда. Поэтому все шаги нужно делать в комплексе. И тогда у вас будут продажи в Instagram.

Ну и самое главное — развивайтесь. Это всех раздражает.

Подготовила Александра Пухова

Фото предоставлено героем публикации из личного архива

Популярное с сайта

В Новосибирске обсудили проблему нехватки донорских органов

10/04/2018
Врачи настаивают на необходимости принятия нового закона трансплантологии.

Снова «черный понедельник»

10/04/2018
Главной темой торгов 9 апреля были очередные американские меры против ряда российских лиц и компаний.

ГК «ВИС» готова на свои деньги выходить на четвертый мост

10/04/2018
Регион хочет дождаться подтверждения федерального финансирования.

Мнение

«Налоговый маневр-2018»

Все материалы

Пивовары требуют корректировок в регулировании отрасли

11/04/2018

Бинбанк увеличил число поставщиков услуг в интернет- и мобильном банке до 15 тысяч

10/04/2018

Новосибирские предприятия стали хуже платить НДФЛ

10/04/2018

Цены на молоко продолжают падать

10/04/2018

Нужен ли области льготный контракт с «Газпромнефтью»?

10/04/2018

Легендарный кроссовер RAV4 резко сменил внешность

10/04/2018

Новосибирск оценит опыт Самары в развитии дошкольного образования

09/04/2018

«Стиллайн» займет более 300 млн рублей на выпуск комплектующих для тяжелых станков и прессов

09/04/2018

Новосибирск вошел в число городов-лидеров по доступности автосервиса

09/04/2018

Область получит 1,88 млрд из федерального бюджета

09/04/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag