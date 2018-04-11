Как зарабатывать деньги в Instagram?

Пять шагов, которые приведут к продажам.

Арпине Саркисян — основатель первой в мире онлайн-школы по продвижению и продажам в Instagram, создатель профессии ИнстаАнгел (менеджер по ведению бизнес-страниц в Instagram) о том с чего начинать и как избежать ошибок.

— Представьте, что у вас есть магазин. Вы можете разместить его где-то на окраине города и зазывать в него людей. На привлечение каждого человека вы потратите массу времени и денег. И не факт, что в итоге человек станет вашим клиентом и совершит покупку. Идти нужно туда, где вас уже ждёт поток людей. Потому что там, где он есть намного проще делать продажи.

Если говорить про онлайн, то Instagram — это огромный «торговый центр», в который ежедневно заходят несколько миллионов людей. Сколько раз в день вы или ваши друзья заходите в приложение Instagram? Посмотреть красивые фото, почитать умные мысли, полайкать публикации знакомых, опубликовать свои фото.

Теоретически Instagram не создан для продаж. Но туда заходят люди и эту площадку можно и нужно использовать для продаж.

Шаг первый: придумайте название

Название и визитка «магазина» — это ваш ник и шапка в профиле. Название должно быть простым, понятным и легко запоминаться. Представьте, что Икеа называлась бы «икеа_москва_29». Звучит весьма странно, согласитесь? Будьте, как Икеа и не усложняйте.

На сегодня обучение по методике Арпине прошли более 70 000 человек по всему миру.

Шаг второй: заполните профиль своего аккаунта в Instagram

Ваш профиль — это ваша визитка. Визитка должна быть понятна пятилетнему ребенку. Распишите кто вы, чем можете быть полезны и, как с вами связаться. У вас есть всего 150 символов, поэтому пишите кратко, по делу, но при этом добавьте немного эмоций, в виде смайликов, как минимум. Всё-таки это Instagram. И добавьте яркое фото в качестве аватарки — это плюс один балл к узнаваемости.

Шаг третий: захватите внимание человека и «затащите» его в свой магазин

Когда мы проходим мимо магазина, нас цепляют витрины и полки с товаром, верно?

Люди вообще запоминают то, что отличается. В Instagram «полки» — это ваши фото и видео. На своем курсе я учу мобильной фотографии и визуальному контенту в том числе, потому что в Instagram встречают по фото. Если вы продаете вязаные шапки, смотрите что уже есть по хештегу #вязанаяшапка и придумываете что-то новое. Например, фото в шапке в душе или шапка в руках брутального мужчины. Такие необычные фото запоминаются. И когда, человек захочет шапку, он вспомнит вас, а не 1001 улыбающуюся девушку на фоне природы в той самой вязаной шапке.

Шаг четвертый: продайте товар

В магазине продает консультант, который отвечает на все ваши вопросы. Продавец в Instagram — это вы или человек, который занимается аккаунтом, а вот диалог клиента с продавцом — это пост.

Но, вы же помните, что никто не скачивал Instagram, чтобы покупать? Не фокусируйтесь только на продажах. Сначала следует вовлечь подписчиков в разговор, потом показать им свою экспертность и только после этого продавать. Запомните и используйте эту последовательность.

Шаг пятый: постоянно увеличивайте базу клиентов

Продаж нет без продвижения. Нельзя бесконечное количество раз продавать одним и тем же людям. Попросите друзей написать пост, купите рекламу у блогеров или договоритесь с ними о взаимопиаре, настройте таргетинг. Постоянно продвигайте свой аккаунт. Реклама — двигатель торговли.

Но помните, что само по себе, без трех первых шагов, продвижение не сработает. Люди придут, увидят страшные полки со странным товаром и просто уйдут. Навсегда. Поэтому все шаги нужно делать в комплексе. И тогда у вас будут продажи в Instagram.

Ну и самое главное — развивайтесь. Это всех раздражает.

Подготовила Александра Пухова

Фото предоставлено героем публикации из личного архива