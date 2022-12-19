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Какие необычные услуги можно найти на Авито в Новосибирске

  • 19/12/2022, 09:54
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Какие необычные услуги можно найти на Авито в Новосибирске
Эксперты поделились с редакцией Infopro 54 подборкой наиболее креативных предложений в преддверии Нового года.

Весточка от волшебника

Если ваш ребенок мечтает получить письмо от Дедушки Мороза — осуществить его заветную мечту могут помощники с Авито. За 500 рублей они пришлют такое волшебное письмо от лица самого главного зимнего волшебника. Вдобавок также можно приобрести похвальную грамоту за хорошее поведение в течение года или дизайнерскую мягкую игрушку на елку, сделанную вручную.

Новогодний декор

Если у вас нет сил и времени, чтобы украсить квартиру и новогоднюю елку самостоятельно — всегда найдутся добровольцы, которые готовы помочь с таким занятием. На Авито, например, можно найти объявления от профессиональных декораторов, которые за 5 000 рублей разработают индивидуальный дизайн для квартиры или дома, исходя из ваших предпочтений. А затем составят подробный список необходимых украшений и уже после закупки самостоятельно реализуют задуманное и согласованное с клиентом в жизнь.

Этот вариант особенно понравится владельцам дачи, которую также хочется принарядить к предстоящим праздникам. Мастера смогут выехать на точку и украсить дом внутри и снаружи. Конечную стоимость лучше обсуждать со специалистом заранее.

Песня в подарок

Для тех, кто обычно подолгу ломает голову над подарком для близких, выходом из ситуации может стать песня на заказ. Для ее создания не обязательно уметь писать стихи или создавать аранжировку — достаточно обратиться к специалисту и поделиться своей задумкой. Например, музыканты могут помочь создать песню для девушки с признанием в любви или для мамы со словами благодарности. В среднем за 4 000 рублей мастер напишет текст, музыку и запишет в профессиональной студии ваш голос. А после сведёт все воедино и передаст готовый вариант.

Эксперты отмечают, что чем ближе праздничные даты, тем больше на Авито появляется необычных объявлений. Например, в прошлом году пользователи предлагали приготовить салат оливье к новогоднему столу, почистить мандарины или купить по списку все новогодние подарки для друзей и близких. Этот год наверняка не станет исключением, поэтому интересные и полезные объявления лучше искать в середине и конце декабря.

Фото: pixabay.com — mohamed_hassan

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Регионы: Новосибирск

Теги : Новый год Дед Мороз Авито услуги


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