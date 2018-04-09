Kama Flow займется венчурными инвестициями в Новосибирск. В регионе заработает новый сервис для записи на приём к врачам. Новосибирск лидирует по количеству электронных договоров ОСАГО.

Дайджест новостей Новосибирска. Подборка самых интересных и читаемых материалов, которые выходили на infopro54 минувшей неделе.

Лидер недели

«Параметры нового концессионного соглашения хуже, чем действующего»

На тендер по выбору регионального оператора по утилизации ТКО смогут претендовать только московские компании.

Мнение

Риэлторский бизнес становится фабрикой услуг

Покупатели недвижимости стали смелее оперировать деньгами, а риэлторы активно осваивают информационные технологии, чтобы сохранить темпы развития бизнеса, считает генеральный директор сети агентств недвижимости «Квадротека» Владимир Голованов.

Экономика

Три кластера планируют «упаковать» в 2018 году

В регионе разрабатываются меры поддержки управляющих компаний кластеров.

МРОТ могут поднять до 25 тыс. руб.

На сегодняшний день МРОТ составляет 9489 руб. в месяц. С 1 мая 2018 года эта сумма будет увеличена до 11163 руб. в месяц.

Индексация зарплат в госсекторе: на что обратить внимание в 2018 г.

Рост роли государства в доходах населения усиливается.

Новосибирцы испытывают материальные трудности

Они тратят на текущие нужды старые накопления, либо кредиты.

Политика

Анатолий Локоть: «Это не предвыборное выступление»

Чего не хватает Новосибирску для развития.

«Технопром-2018» приблизили к выборам губернатора

Форум пройдет с 29 августа по 1 сентября.

Спикер Законодательного собрания встретился с представителями общественности Новосибирского района

Организаторы пикета заявляют, что в протестах общественников и жителей нет политической подоплеки.

Геннадий Зюганов предлагает поддержать Анатолия Локтя на выборах губернатора

По мнению председателя ЦК КПРФ он имеет все шансы на победу.

Отставки\ назначения

Александр Сорокин назначен управляющим филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске

До назначения возглавлял Кемеровскую территориальную дирекцию.

Василий Пронькин уходит из правительства области

Чиновник написал заявление «по собственному желанию».

Финансы

Новосибирские финансисты организовали выпуск облигаций группы «Грузовичкоф»

Компания группы стала первым эмитентом, осуществившим размещение в рамках программы биржевых облигаций без предоставления проспекта ценных бумаг.

Новосибирск лидирует в Сибири по количеству электронных договоров ОСАГО

Эксперты не исключают, что это связано с низкой доступностью в регионе классического варианта автогражданки.

Число банкротств в Новосибирской области выросло на 24 %

В регионе на 100 тысяч населения приходится 69 банкротств.

Взносы по страхованию жилья предлагают включить в квитанции ЖКХ

Страховщики попросили содействия у правительства региона в разработке областной программы страхования жилого фонда.

Потери от досрочного перевода пенсионных накоплений составили около 34 млрд рублей

Всего ПФР по итогам переходной кампании 2017 года передаст в НПФ 162,9 миллиардов рублей.

Бизнес

Kama Flow займется венчурными инвестициями в Новосибирск

Инновационные компании региона могут получить несколько миллиардов рублей.

Игорь Манн: Пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь

В рамках делового форума Alfa Business Week «Чек листы успешных продаж» известный российский маркетолог Игорь Манн рассказал о наиболее эффективных инструментах маркетинга.

«Сибиар» получил 659 млн чистой прибыли

Это почти в 2 раза больше, чем в 2015 году.

Экс- президента Сибмоста оштрафовали за уход от налогов

В совершении инкриминируемого преступления подозреваемый признался и полностью возместил причиненный ущерб.

В Госдуме предлагают запретить продажу алкоголя в таре более 0,5 литра

Документ вводит запрет на выпуск и реализацию алкоголя в ПЭТ-таре.

Рабочая группа согласовала новые параметры «мусорной концессии»

Концессионное соглашение по строительству двух мусоросортировочных комплексов будет заключено на 25 лет, объем инвестиций составит 4,3 млрд рублей.

«СКТБ «Катализатор» расширит производство в Рязани

На площадке в Новосибирске компания, совместно с учеными СО РАН, будет отрабатывать новые технологии.

Более 100 производителей и поставщиков представят свою продукцию сибирскому рынку HoReCa

С 11 по 13 апреля в Новосибирске будет проходить выставка FoodService Siberia 2018.

«Сибирское стекло» получит льготный кредит в размере 250 млн рублей

Средства направят на реконструкцию и модернизацию оборудования.

Инновации\ Наука

Студент НГТУ разработал программу экологического 3D-мониторинга качества воздуха

Программа учитывает транспортные потоки, промышленные предприятия, потоки воздуха с учетом влияния зданий, рельеф местности.

Диспетчерский центр удаленного перевода РЖЯ зафиксировал рост спроса

В перспективе его работу планируется перевести в режим 24/7.

Ученые вновь предложили инновационные технологии утилизации мусора

Одну из них планируют опробовать на полигоне, расположенном между Академгородком и Кольцово.

Строительство

Количество договоров долевого участия в Новосибирской области увеличилось на 19 %

За первые три месяца зарегистрировано 5,6 тыс договоров.

Ижевский «Талан» заинтересовался землей в Новосибирске

Компания рассматривает земельные участки и готовые проекты на начальной стадии строительства в 35 регионах.

За три месяца в Росреестре по Новосибирской области зарегистрировано 17 тысяч ипотек

Это на 39 % больше, чем за 1 квартал 2017 года.

Меблированные квартиры в Новосибирске почти на четверть дороже обычных

Стоимость 1 квадратного метра в квартирах с мебелью по всем районам города сейчас находится на отметке 71,4 тыс. руб.

Транспорт

Как взвешивать?

Этот вопрос сегодня является одним из самых актуальных для грузоперевозчиков. ТУАД рекомендует тщательнее готовится к выходу в рейсы.

Статистика «Платона» пошла по ведомствам

Собранные системой данные могут быть интересны и для бизнеса.

РЖД запустила ускоренную доставку грузов

Из Москвы до Новосибирска груз дойдет за 6–7 суток, что сопоставимо с автомобильными перевозками.

В Новосибирск поступила новая техника для борьбы с пылью

Всю поступившую технику зарегистрируют, поставят на учет, после чего она выйдет на дороги города.

Телеком

В регионе заработает новый интернет-сервис для записи на приём к врачам

Постепенно в приложение будет выведен дополнительный функционал.

Общество

Новосибирск вошел в ТОП-7 самых дорогих городов России

Уровень цен в городе снизился, но оказался выше среднего.

Фестиваль нового итальянского кино пройдет в «Победе»

В программе фестиваля семь разножарновых фильмов.

В НГУ Тотальный диктант прочтёт Алиса

Алиса станет первым голосовым помощником, которому доверена почётная роль «диктатора».

Несовершеннолетним запретили покупать лотерейные билеты

Запрет коснется и участия в онлайн-лотереях.

Новосибирцам стало сложнее найти работу

В городе в начале года был один из самых высоких конкурсов среди кандидатов на одно предложение.

Весенний сезон охоты пройдёт в Новосибирской области с 16 по 25 апреля

В это время более пяти тысяч охотников смогут добывать пернатых в охотничьих угодьях региона.

Бизнес- анонсы

В новосибирском форуме «СИИС» примут участие IT-специалисты со всей страны

Он нацелен на взаимодействие ведущих российских IT-предприятий, представителей органов государственной власти, муниципалитетов, госкорпораций и промышленных предприятий.

В Новосибирске пройдет конференция SMMSiberia-2018

Мероприятие состоится 10- 11 апреля.

Рабочие Выходные «Harvest» пройдут в Новосибирске с 20 по 22 апреля

Победители получат приглашение в очный и заочный акселератор.

CMP EXPO в Новосибирске: застройщики и риэлторы предложат недвижимость за рубежом

20-21 апреля впервые за последние 4 года в Новосибирске состоится выставка зарубежной недвижимости CMP EXPO.

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Фото: Ростислав Нетисов