Kama Flow займется венчурными инвестициями в Новосибирск

Инновационные компании региона могут получить несколько миллиардов рублей.

— С региональным венчурным фондом у нас ничего не получилось. Мы планировали создать венчурный фонд на базе Академпарка, а недавно АО «Российская венчурная компания» (РВК) провела конкурс на создание фонда НТИ. Правительство Новосибирской области поддержало компанию Kama Flow, она выиграла конкурс и вскоре мы начнем прорабатывать вопрос о создании в Новосибирске венчурного фонда с объемом средств под управлением в сумме 2 млрд рублей, — заявил на заседании совета научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» замминистра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников

Он уточнил, что для формирования фонда РВК предоставит 1,5 млрд рублей. Задача области привлечь около 450 млн руб частных инвестиций. Решетников добавил, что этот вопрос он будет обсуждать в Москве 6 апреля с потенциальными инвесторами.

Kama Flow (Москва) — частная инвестиционная компания Работает с технологическими стартапами ранних стадий в различных секторах с наукоемкой составляющей и интеллектуальной собственностью, отмечается на сайте Kama Flow. Гендиректор компании — Эдуард Адамян. Он создал компанию в 2013 году совместно с Евгением Борисовым.

— Мы выиграли конкурс, который провела РВК. Это конкурс на управление венчурным фондом НТИ. Одни из важных акцентов — тесная интеграция фонда с новосибирским научным сообществом, СО РАН, Академгородком, НГУ. Правительство Новосибирской области поддержало нас, мы ожидаем с их стороны участие административного, организационного, и, возможно, финансового характера, — пояснил корреспонденту Infopro54 директор по развитию, соучредитель Kama Flow Евгений Борисов.

По его словам, сейчас компания работает над тем, чтобы завершить юридическое структурирование фонда, согласовывает документацию. В активную фазу деятельности фонд планируется запустить в июне. Его целевой объем 6 млрд, минимальный 3 млрд. 1,5 из них вкладывает РВК, как первый пайщик. Фонд будет инвестировать в научно-технологические приоритеты Национальной технологической инициативы.

—Наши опорные регионы — это Новосибирск и Томск. Пока нельзя сказать сколько конкретно средств будет направлено в ваш регион, так как фонд принимает коллегиальное решение на инвестиционных комитетах в которых участвуем мы, представители частных инвесторов и РВК. Но, безусловно, большая доля инвестиций фонда будет вложена в Новосибирск и Новосибирскую область, — говорит Борисов. — В связи с этим нам бы очень хотелось видеть как можно больше частных инвесторов из Новосибирской области: мы рассчитываем привлечь здесь сумму около 500 млн руб. Надеемся, что, в том числе, с поддержкой правительства области, нам удастся это сделать. Но это не обязанность, а право региона — дружеская помощь правительства области в наш адрес, которую мы очень ценим.

Собеседник редакции отметил, что на примете у Kama Flow уже есть проекты, которые находятся в Новосибирске. Они фигурировали в перечне целевых компаний, который Kama Flow защитила в РВК. Однако, назвать их Борисов отказался, отметив, что это закрытая информация.

— Мы давно работаем с новосибирской инновационной системой, знаем ваши проекты, у нас есть технологические партнеры и представление о том, в кого мы будем инвестировать в первую очередь. Нам интересны проекты, направленные на развитие сквозных технологий, в числе которых технологии хранения и анализа больших данных, искусственный интеллект, блокчейн, квантовые технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, новые материалы, биоинформатика, — рассказывает представитель Kama Flow. — Мы инвестируем и на ранних стадиях, но у компании должен быть прототип, результаты НИОКР, которые подтверждают наличие ноу-хау и задокументированы. Идеальный вариант, когда есть первые продажи, клиенты или индустриальные партнеры, которые используют технологию.

Первые венчурные деньги могут прийти в регион в конце лета- начале осени. Фонд будет предоставлять средства как прямые инвестиции в среднем за 10-20% доли в компании.

— Венчурные инвестиции — это своеобразный рынок, который требует особых компетенций, так как это проекты на нулевой или начальной стадии развития. Это опасные инвестиции. В Новосибирске работает 2-3 таких частных фонда, но я бы не сказал, что у них впечатляющие результаты. Наверное, поэтому для создания регионального венчурного фонда правительство области решило привлечь московскую компанию, — комментирует генеральный директор ООО «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин. — Мы такие проекты не рассматриваем, предпочитаем работать с компаниями идея которых уже хотя бы немного реализована, а не является мечтой. В целом считаю, что рисковать деньгами, работая с компаниями, которые начинают свой путь, должна структура, занимающаяся анализом и реализацией венчурных проектов, и ее ответственность, как и деятельность проекта должна быть максимально публичной.

В Новосибирской области Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области» был создан в 2008 году. В капитал закрытого паевого фонда по 100 миллионов рублей вложили региональный бюджет и Минэкономразвития РФ, еще 200 миллионов рублей составили паи частного инвестора — «МАСТ-банка». Сегодня единственным учредителем фонда является минобразования региона, исполнительным директором с февраля 2017 года Антон Греф, говорится в открытых источниках. Год назад сайт организации был недоступен, сейчас активирован.

Представители фонда на заседании совета по «Сибирскому наукополису» попытались пояснить, что ранее не могли предпринимать никаких действий:

— Есть некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций», а есть ЗПИФ, который является финансовым инструментом. В настоящий момент ЗПИФ закрыт, финансы возвращены на счет некоммерческой организации. Сейчас мы приступаем к работе и готовы к сотрудничеству.

Врио замгубернатора области Владимир Знатков заявил, что «регион решил начать новую историю и не лезть в старую, которая слишком негативна и тянется уже несколько лет».

Вопрос о необходимости развития в регионе венчурного инвестирования на заседании совета по инвестициям правительства Новосибирской области в апреле 2017 года поднимал старший менеджер департамента аудиторских услуг компании E&Y, г. Новосибирск Павел Охонин.

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Он отмечал, что пока инструмент венчурного инвестирования в Новосибирской области развит слабо. Из работающих на рынке структур, только у ФРИИ около 3% от всех инвестиций приходится на проекты из Новосибирска. У остальных институтов еще меньше. Охонин также рекомендовал улучшать взаимодействие между университетами региона и их факультетами, активнее работать с РВК, Сколково и акселераторами типа GenerationS. Владимир Знатков тогда поручил министерству образования и науки и министерству экономического развития региона до 1 июня 2017 года подготовить предложения о развитии венчурного инвестирования в Новосибирской области.

Юлия Данилова

Фото из группы компании Kama Flow в Facebook