Кате нужна операция. Русфонд собирает деньги.

Не хватает — 769 688 рублей.

У тринадцатилетней Кати Чередниковой правосторонний грудной сколиоз 4-й степени.

— Дочка родилась здоровой, нормально развивалась, занималась художественной гимнастикой. А в семь лет у Кати начал искривляться позвоночник. Нас направили в Клинику НИИТО, там диагностировали правосторонний грудной сколиоз, — рассказывает мама Кати, Ольга Силаева.

По ее словам, по назначению врача в течение нескольких лет Катя занималась лечебной физкультурой, посещала бассейн, носила специальные корсеты, но все это не помогло — болезнь прогрессирует, деформация усиливается.

— У дочки начались сильные головные боли, ей тяжело ходить и сидеть, часто возникает одышка. На последней консультации выяснилось, что сколиоз уже 4-й степени, — говорит Ольга.

Сейчас Кате необходима операция на позвоночнике с установкой имплантата – только так можно исправить деформацию

— У Кати значительная деформация позвоночника. Решить все проблемы — исправить дефект, избавить девочку от боли и психологического дискомфорта — поможет операция, которая на данном этапе будет весьма эффективна, — отмечает заведующий детским отделением АНО «Клиника НИИТО» Михаил Михайловский (Новосибирск).

По данным Русфонда стоимость операции 769 688 рублей. Самостоятельно собрать такую сумму мама Кати не может, и просит помощи.

— Лечение платное, а мне самой не собрать нужную сумму, одна воспитываю двух дочерей. Прошу вас, помогите! — говорит Ольга.

Помочь Кате можно по ссылке.

Фото Оксаны Козыревой