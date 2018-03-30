Каждое второе преступление в Новосибирской области — кража и мошенничество

Число преступлений, связанных с применением оружия, выросло на 61,7 %.

Сессия Законодательного собрания заслушала отчет начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области за 2017 год, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Как отметил в своем докладе генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов, в 2017 году в органы внутренних дел поступило более полумиллиона заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. При рассмотрении которых зарегистрировано более 44 тысяч преступлений, что на 1,9 процента меньше, чем годом ранее. В структуре преступности основное место (56 %) занимали кражи и мошенничества. Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 5,2 %. На 13,5 % стало меньше убийств, на 38,7 процента — изнасилований, на 13,1 % — эпизодов умышленного причинения вреда здоровью. Кроме того, сократилось число: краж — на 6,3 %, угонов автомобилей — на 10,3 %, грабежей — на 17,4 %, разбойных нападений — на 30,6 %. Меньше на 11,7 % стало и преступлений, совершенных в общественных местах.

Органами полиции проводились действия по противодействию организованным формам преступности. При этом, сделал акцент Юрий Стерликов, больше, чем годом ранее, правоохранительные органы начали регистрировать преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, — рост на 16,8 %, а число преступлений, связанных с применением оружия, выросло на 61,7 %. Раскрыто 288 преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп. Пресечена деятельности 150 организованных групп и их лидеров. В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено почти 3 тысячи преступлений, основная доля которых — тяжкие и особо тяжкие преступления. На 6,5 % за год выросло число эпизодов торговли наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами.

Отмечается, что продолжились позитивные сдвиги в направлении безопасности дорожного движения и снижения травматизма в ДТП. По итогам 2017 года в области снизилось число автомобильных аварий — на 1,2 %, число погибших в них людей сократилось на 17,5 %. Меньше стало аварий по вине водителей в состоянии опьянения — на 12,7 %; из-за несоблюдения скоростного режима — на 19,2 %; по вине автомобилистов со стажем до двух лет — на 17,9 %. Но есть и неутешительные цифры. Например, 51 % аварий в регионе произошел по причине неудовлетворительного состояния дорог.

Юрий Стерликов поблагодарил депутатов за принятие в прошлом году областной государственной программы по профилактике правонарушений. По его информации, в 2017 году в деятельности по охране общественного порядка, как и определено законом области, принимали участие 155 народных дружин и общественных организаций общей численностью более 1800 человек, усилиями которых задержано более 1,5 тысяч правонарушителей. Положительной тенденцией является принятие программ профилактики правонарушений в районах области и отдельных муниципалитетах, выделение средств на ее реализацию.

Руководство ГУ МВД обратилось к Законодательному собранию с предложением обратить особое внимание на помещения участковых пунктов полиции и комнат приема граждан, которые, по сути, являются базой профилактической работы. На сегодня 111 из них нуждаются в капитальном ремонте, но так как эти помещения не находятся в федеральной собственности, ГУ МВД РФ по Новосибирской области не может выделить необходимые на ремонт средства.

— В свое время вытрезвители были ликвидированы, а оказывать помощь гражданам, находящимся в тяжелом состоянии алкогольного опьянения, было предписано учреждениям здравоохранения. Будет ли что меняться в этой сфере? — задал вопрос депутат Вадим Агеенко.

Юрий Стерликов заметил, что министерство внутренних дел РФ неоднократно выходило с этим вопросом в правительство и министерство здравоохранения РФ. Решения до сих пор нет.

— Однако нам никто не мешает пойти по пути Татарстана или Башкортостана — создать такие учреждения хотя бы на территории города Новосибирска. Методические рекомендации и необходимые документы мы готовы предоставить, — заявил Юрий Стерликов.

Депутат Евгений Смышляев акцентировал внимание на увеличении числа преступлений, совершенных лицами, условно и условно-досрочно освобожденными.

— Либо неправильно их оценивают в характеристиках ГУФСИН, либо суды, когда освобождают, либо причина в плохой работе спецучастковых? — сформулировал возможные причины Евгений Смышляев.

По мнению Юрия Стерликова, проблема не в правоохранительном блоке, а в сложностях трудоустройства этой категории граждан.

— Этим должны заниматься и административные комиссии, которые созданы при всех муниципальных образованиях, соответствующие министерства, но до конца эта работа не осуществляется. Очевидно, в силу пробелов, имеющихся в федеральном и областном законодательствах. Опять же привожу в пример Татарстан и Башкортостан, где для предприятий определена квота по приему на работу условно освобожденных, ранее судимых лиц и несовершеннолетних, которые преступили закон. У нас пока такого нормативного документа и такой квоты нет, — сказал Юрий Стерликов. — По делам общеуголовной направленности на моем округе, в других районах обращений нет. А вот по экономическим направлениям — есть. Например, собирают молоко. В первый месяц заплатят, а потом — нет. Или должны технику поставить. Берут деньги, а технику не предоставляют. Взяли 10 миллионов, вернули — 2. Люди возмущаются: должна же быть справедливость! А уголовные дела не возбуждаются: не видят состава преступления. Говорят — гражданско-правовые отношения, — поделился проблемой депутат Игорь Умербаев.

Каждая ситуация должна рассматриваться конкретно. Гражданско-правовые отношения, действительно, должны рассматриваться в судебном порядке. В некоторых случаях постановление об отказе в возбуждении уголовного дела выносится из-за невозможности в установленный срок получить необходимую информацию. В этих случаях правоохранительные органы разъясняют, что при поступлении материалов проверка будет возобновлена, а решение о возбуждении уголовного дела будет пересмотрено, пояснил генерал-лейтенант полиции. Юрий Стерликов заверил Игоря Умербаева, что предоставленная им информация взята на контроль, ее сейчас проверяют сотрудники ГУ.

— Определенные причины есть и в человеческом факторе. В 2017 году по проверкам наказаны 580 сотрудников органов внутренних дел. Я не оставляю без мер дисциплинарного воздействия сотрудников, которые по той или иной причине не исполняют возложенные на них обязанности, — подчеркнул Юрий Стерликов.

Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин предложил внести в протокол сессии поручение комитету разработать программу по реабилитации граждан, освобождаемых из мест лишения свободы.

Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив поблагодарил Юрия Стерликова за достигнутые ГУ МВД региона результаты и эффективное сотрудничество с региональным парламентом.

— Нужно отдать должное: Юрий Стерликов — первый начальник ГУ МВД, который сам лично отчитывается перед депутатами. Поставленные им вопросы вы тоже слышали — и помещения нужны новые, и ремонт приемных для граждан. Цена вопроса 81 млн рублей, и это точно можно сделать. После сегодняшнего доклада мы посмотрим и другие предложения. Понятно, что решение многих вопросов зависит от возможностей бюджета, не зря назывался в пример Башкортостан, где бюджетные возможности немного больше, но мы готовы эти предложения рассмотреть, — заявил Андрей Шимкив.

Фото: пресс-служба Заксобрания области