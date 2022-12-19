Китайский Huawei закрывает подразделение корпоративных продаж в РФ

С 1 января популярный китайский производитель электроники Huawei закрывает в России подразделение Enterprise Business Group, которое отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий для корпоративных клиентов, сообщил «Ъ».

По сведениям источника издания на рынке, большинство сотрудников все-таки покинут подразделение, несмотря на угрозу увольнения. При этом офис номинально будет функционировать, так как компания выразила готовность вернуться, если активные боевые действия в Украине будут прекращены.

Эксперты предполагают, что такое решение компании может быть связано с опасениями по поводу вторичных санкций. Там уверены, что расформирование офиса по продаже и поддержке корпоративного направления приведет к тому, что приобретать оборудование этой фирмы станет гораздо сложнее.

Однако в Huawei сложившуюся ситуацию комментировать не стали.

Напомним, после начала военной операции в Украине большинство крупных поставщиков ИКТ-решений официально прекратили продажи в РФ. Руководство Huawei без официальных заявлений заморозило поставки. В результате по итогам года продажи на российском рынке СХД снизились на 30-50%, а цены выросли на 50%.

В начале лета Huawei объявил о закрытии официальных торговых точек в России и прекратил экспорт в РФ. Затем в СМИ появилась информация, что поставки снова возобновились. Также сообщалось, что Huawei перевез своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан.

Ранее редакция сообщала, что с 21 декабря у российских компаний перестанут работать американские роутеры.

Фото: pexels.com — Jane Doan