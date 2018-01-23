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Businessjump

Китайским гидам ограничат работу в России

  • 23/01/2018
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Поток туристов из КНР в РФ в 2018 году может снизиться.

— В прошлом году в Россию выехало около 1 млн китайских туристов. Из них около 25 тыс в Новосибирскую область в рамках межправительственных программ, и около 10 тыс — по другим программам, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС председатель правления некоммерческого партнёрства «Новосибирская ассоциация туристских организаций» (НАТО) Дмитрий Микитченко.

Он объяснил рост спроса на российские туры девальвацией рубля: поездка в Россию для жителя КНР подешевела в два раза.

— Практически все китайские группы состоят из 40-50 человек. Это дает возможность операторам получать максимально приемлемое соотношение цена\качество, так как основной поток туристов — люди среднего класса. Но в 2018 году цены в России будут меняться в связи с проведением международного чемпионата мира по футболу. И придется эта корректировка на самый популярный у китайцев сезон — май- июль. Рост цен на отели и внутренние авиабилеты также произойдет в самых востребованных на китайском рынке городах — Москва и Санкт-Петербург, — говорит Микитченко.

По его оценкам, турпоток из КНР в Россию в 2018 году может упасть на 25%. Сейчас российские туроператоры активно работают, чтобы предложить замещающие маршруты: на Алтай, Байкал, но в этих регионах инфраструктура не готова принимать такое количество организованных туристов. В день может приезжать по 3-4 группы по 50 человек каждая.

— Иркутяне уже бьют тревогу, так как поток туристов не соответствует потенциалу нагрузки инфраструктуры. Кроме того, они говорят еще об одной проблеме, которая остро стоит и для жителей Дальнего Востока: китайский бизнес выходит из правового поля, — констатирует руководитель регионального информационно-аналитического центра STI (представительства Туристического управления Таиланда в регионах Сибири и Дальнего Востока) Виталий Наумов. — Предприниматели из КНР строят свои гостиницы, магазины, и т.д. на которых принимают своих туристов и возят их на экскурсии китайские гиды, а региональная инфраструктура не получает от этого никакой отдачи. Иркутяне, в частности, жестко требуют ограничить возможность работы китайских гидов. Это международная практика, которой придерживается и сам Китай.

Дмитрий Микитченко подтвердил, что аналогичная проблема актуальна и для Новосибирска.

— Сегодня наши новосибирские туроператоры не могут справится с демпингом китайских компаний. Они организуют своим соотечественникам встречи, поездки, проживание, питание без соблюдения требований безопасности, без уплаты налогов и сбивают рынок, — поясняет Микитченко. — Обращения в полицию, к региональным властям ничего не дают, так как у них просто отсутствуют полномочия: иностранцам не запрещено самим нанимать транспорт, рассказывать о России и т.д.

С 2018 года вступает в действие федеральный закон, согласно которому иностранным гражданам без соответствующей подготовки, будет запрещено работать на территории России гидами. Сегодня минкультуры и минобразование РФ разрабатывают программы сертификации и обучения гидов-переводчиков. Но окончательных механизмов реализации этого закона представители отрасли пока не видят.

— Большинство стран отдали этот бизнес собственным жителям. Система построена так, что туристы получают информацию о стране от носителей языка и культуры, а не непонятно от кого и за непонятно какие деньги. Мы считаем, что это позволит легализовать турпоток, — рассуждает Дмитрий Микитченко. — Теневой бизнес сложно быстро остановить, но, надеюсь, мы получим правовой механизм для контроля за этим направлением, и туристическая отрасль сможет работать в правовом и конкурентном поле, чтобы все были в равных условиях, а тенденция захвата китайцами российского рынка остановилась.

В целом поток китайских туристов за рубеж в 2017 году составил около 50-60 млн человек, внутренний турпоток в период китайского нового года составляет около 350 млн человек.

Фото: zoetnet

Юлия Данилова

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