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Клиенты сервисов онлайн-кредитования стали чаще брать деньги на самообразование

  • 19/07/2018
tutor

Самыми популярными курсами являются: английского языка, программирования на Python, ораторского мастерства, живописи, занятия по вокалу и др.

Клиенты сервисов онлайн-кредитования стали чаще брать деньги на самообразование и летние музыкальные фестивали, следует из опроса MoneyMan. На две эти цели берут займы в общей сложности 10,7% процентов пользователей. По сравнению с 2016 годом доля таких заемщиков выросла более чем в два раза.

Самая частая причина, по которой люди пользуются услугами онлайн-сервисов – это непредвиденные расходы: покупка вещей первой необходимости, оплата медицинских счетов, срочный ремонт бытовой техники и проч. Доля таких пользователей — 36%. На втором месте по популярности – займы на ремонт жилья (14,5 %) На третьем– покупка бытовой техники (12,3%). Среди других ответов – траты на детей и организацию праздников (8%), перекредитование (7%) и пр.

В графу «самообразование» входят траты на репетиторство, посещение лекций, семинаров, мастер-классов, конференций, обучение автомобильному вождению и пр. Самые популярные курсы: английского языка, программирования на Python, ораторского мастерства, живописи, занятия по вокалу и др.

— Большая часть пользователей онлайн-кредитования  — это миллениалы, они больше ценят эмоциональный, культурный, интеллектуальный опыт, чем обладание какой-либо вещью, в 2018 г. эта общая тенденция встретилась с большим предложением на рынке образовательных услуг, тренингов, лекций и музыкальных фестивалей, которые, отчасти, рассматриваются тоже как получение нового опыта (фестивальная инфраструктура включает образовательную программу: мастер-классы, выступления, лекции и пр.), — объясняет гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко.

Самые популярные фестивали среди заемщиков: «Боль» и «Пикник Афиши», чуть менее востребованы: Present Perfect, Park Live, Нашествие, Motherland Summer, Stereoleto  и др. Среди ответов респондентов также были иностранные фестивали – Flow (в Хельсинки) и Sziget (Будапешт).

— Как правило, те люди, которые берут займы на самообразование, финансово-дисциплинированы и не допускают просрочек, они точно знают, когда могут отдать долг и чаще всего берут заем, когда задерживают зарплату на несколько дней, — объясняет Хорошко.

Опрос пользователей проводился в мае-июле, были изучены данные более 20 тысяч клиентов в возрасте от 18 до 70 лет.

Фото: pixabay.com, автор- nrjfalcon1

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