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Клиенты ВТБ получат 10% cash-back при оформлении автокредита

  • 28/03/2018

Обслуживание будет предоставлено в рамках пакета «Автолюбитель».

ВТБ предлагает своим клиентам при оформлении второго и последующего автокредитов получить 10% cash-back на автозаправках, при оплате парковки, аренде автомобиля и заказе такси. Обслуживание будет предоставлено в рамках пакета «Автолюбитель», приобретение которого до 30 июня 2018 г. Бесплатно, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что при оформлении автокредита приобретение пакета «Автолюбитель» позволяет получить  дисконт на процентную ставку в банковских программах «Автопривилегия» – 0,8 п.п. для машин стоимостью от 1,5 млн рублей, «Автоюбилей» – 2 п.п., Kick Down – 0,8 п.п. для автомобилей корейских марок Kia и Hyundai.

В рамках пакета клиентам банка при необходимости предлагается услуга «Помощь на дороге»: техническая или юридическая консультация по телефону, услуга запуска двигателя, замена поврежденных колес, подвоз топлива, вскрытие автомобиля. При эвакуации с места ДТП или поломки для клиента предоставляется такси. Доступна услуга аварийного комиссара (оперативный выезд на место ДТП, оказание помощи в оформлении документов).

Сотрудники компании-партнера банка проводят сбор справок, могут предоставить подменный автомобиль (сроком до 3 дней), оплатить гостиницу на время ремонта транспортного средства (сроком до 3 дней), провести независимую экспертизу. Также водитель автомобиля, как и все пассажиры, имеет медицинскую страховку на случай ДТП. Набор услуг помощи на дороге также предоставляется в большом количестве европейских стран.

По итогам 2017 г. банком было выдано порядка 5 тыс. карт «Автолюбитель». Средняя сумма вознаграждения одного клиента составила порядка 12 тыс. рублей. Пакет может быть оформлен на первые три года с момента получения автокредита в банке.

Фото: пресс-служба банка

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