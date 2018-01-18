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«Коченевская птицефабрика» планирует увеличить производство на 55%

  • 18/01/2018
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Стоимость инвестпроекта — 350 млн руб.

В 2017 году на ЗАО «Коченевская птицефабрика» началось строительство новых птичников под напольное содержание цыплят-бройлеров. Ввод первого птичника запланирован в июне, а второго — в конце 2018 года. Птичники будут оснащены газовым отоплением с полной автоматизацией процессов контроля микроклимата, что позволит повысить показатели продуктивности, снизить зависимость от «человеческого фактора», снизить себестоимость продукции, рассказал во время визита врио губернатора Новосибирской области в Коченево генеральный директор предприятия Александр Богатырь.

— В первом корпусе у нас будет 57,8 тыс голов птицы и уже в этом году мы получим 400 тонн живого веса — 3.5% плюсом к основному производству. В целом годовая мощность этого участка 800 тонн, — пояснил Богатырь во время визита врио губернатора на предприятие.

Рядом будет расположен подобный птичник. После ввода в эксплуатацию двух объектов компания получит плюсом 1,6 тыс тонн мяса в живом весе. Это даст прирост основного производства на 15% (по итогам 2017 года — 10,8 тыс тонн).

В планы компании также входит смена кросса птицы с Hubbard на Ross, более продуктивный и скороспелый кросс. Первое яйцо птицефабрика рассчитывает получить летом, а мясо цыпленка-бройлера — осенью 2018 года.

— За счет смена кросса мы нарастим объем производства на 700 тонн. В результате проведенных мероприятий птицефабрика сможет производить более 13 тыс тонн мяса птицы в год — констатирует Александр Богатырь.

В 2018 – 2019 годы «Коченевская птицефабрика» планирует провести модернизацию инкубатория (расширение мощностей, замена инкубационных машин на более современные) и убойноперерабатывающего комплекса. Это позволит повысить процент вывода цыплят, расширить мощности инкубации яйца и убоя птицы.

— После модернизации инкубатория и убойного цеха мы планируем провести реконструкцию 2 – 3 птичников под содержание родительского стада для увеличения производства инкубационного яйца, а также строительство 2-х птичников клеточного содержания цыплят-бройлеров (проекты на данное строительство уже готовы). Плановый срок реализации данной части инвестиционного проекта — 2019 – 2020 годы, — поясняет гендиректор компании. — Параллельно со строительством птичников птицефабрика начинает работы по проектированию и переходу на отопление объектов предприятия с помощью природного газа для улучшения микроклимата в птичниках и снижения себестоимости продукции.

Срок окончания данных мероприятий — 2020 год. Выход на плановый объем производства — 2021 год: 18 000 тонн мяса птицы (+6 тыс тонн или 55% к уровню 2017 года). Совокупная сумма инвестиций во все проекты, которые птицефабрика планирует реализовать с 2017 по 2020 годы, — около 350 млн. руб.

ЗАО «Коченевская птицефабрика» создана в 1968 году. Основное производство расположено в р. п. Коченево:18 корпусов (птичников) для откорма птицы, в каждом из которых находится на выращивании и откорме в среднем 26 тыс. голов, 2 корпуса клеточного содержания птицы с поголовьем 55 и 86 тыс. голов, реконструируемые в рамках инвестиционного проекта. Инкубаторий с мощностью инкубации — 7 млн. яиц в год, убойный цех с производительностью до 3 000 голов в час, комбикормовый завод с производительностью 5 тонн в час, цех полуфабрикатов с мощностью переработки 25-30 тонн в смену.

Производственные участки компании также находятся в селе Сосновка Искитимского района Новосибирской области (выращивание ремонтного и родительского поголовья птицы кросса ISA Hubbard), в с. Крутологово и с. Шагалово Коченевского района (выращивание КРС, производство молока и растениеводство). Поголовье КРС на 01.12.2017 года более 1 400 гол., в т. ч. дойное стадо более 750 гол., обрабатывается 20 000 га пашни ежегодно. Надой на 1 фуражную корову — более 5000 кг, урожайность зерновых 20 ц/га.

Предприятие поставляет свою продукцию не только на рынок Новосибирской области, но и в другие регионы страны: Кемеровскую, Томскую и Иркутскую области, в Алтайский и Красноярский края, Республики Хакасия, Саха–Якутия и другие. Сегодня 30% продукции реализуется через собственную торговую сеть компании (26 фирменных магазинов и отделов), оборот за 2017 год составил около 280 млн. рублей, в среднем 23 млн. руб. в месяц. По итогам 2016 года выручка компании составила 1,1 млрд руб, чистая прибыль — 37,6 млн. руб.

Доля «Коченёвской птицефабрики» в производстве мяса птицы в Новосибирской области области составляет 13%. В целом производство мяса птицы в живом весе за 2017 год в области выросло на 7% (Новосибирская область занимает 20,3% производства мяса птицы в Сибирском Федеральном Округе), до 85 тыс. тонн. На 1 жителя области произведено 26 кг мяса птицы.

Фото: редакции

Юлия Данилова

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