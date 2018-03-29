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Количество бесконтактных платежей в Новосибирске выросло в 3 раза

  • 29/03/2018
карта

Средний чек новосибирцев при бесконтактной оплате за год вырос с 430 до 640 рублей.

За год число бесконтактных платежей в Новосибирске увеличилось более чем в 3 раза. Самые популярные места, где горожане платят бесконтактно, — супермаркеты, рестораны, аптеки и автозаправки. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег

— Сильнее всего выросла популярность бесконтактных платежей через Apple Pay — их стало в 3,3 раза больше. Количество платежей через приложение Яндекс.Денег на базе HCE увеличилось в 3 раза, через Samsung Pay — в 2,8 раза, — уточнили в компании.

Отмечается, что средний чек новосибирцев при бесконтактной оплате за год вырос с 430 до 640 рублей. Большинство таких платежей — 61% — не превышали 1000 рублей, 28% — составили от 1001 до 5000 рублей, 11% — более 5000 рублей.

Больше всего в среднем за раз люди платят через Apple Pay — 660 рублей (годом ранее — 540 рублей). Средний чек через Samsung Pay составляет 640 рублей (460 рублей), через приложение Яндекс.Денег на базе HCE — 630 рублей (280 рублей).

По данным аналитиков, с ростом популярности оплаты в одно касание увеличивается число виртуальных карт, выпущенных новосибирцами. За год их стало в 2,7 раза больше. Сегодня на такие карты в городе приходится около трети — 31% — бесконтактных платежей через сервис.

В исследовании учитывались платежи жителей Новосибирска с января по февраль 2018 года и за такой же период прошлого года.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk

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