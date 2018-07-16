Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Количество ДДУ выросло на 4,5 % по сравнению с первым полугодием прошлого года

  • 16/07/2018
crane

Но сократилось на четверть по сравнению с первым полугодием 2016 года.

Управлением Росреестра по Новосибирской области за 1 полугодие 2018 года зарегистрировано 11 628 договоров долевого участия в строительстве, это на 496 договоров больше, чем за 1 полугодие прошлого года – 11132 договора, рост составил 4,5 %, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В 1 полугодии 2016 года управлением было зарегистрировано 14 553 договора долевого строительства, это на 25 % больше, по сравнению с показателями текущего полугодия, — констатировали в Росреестре.

Отмечается, что количество договоров, зарегистрированных управлением в июне текущего года снизилось на 5 % по сравнению с количеством зарегистрированных в июне 2017 года договоров долевого участия и составило – 2102 договора. В июне 2017 года было зарегистрировано 2213 договоров, а в июне 2016 года – 2530 договоров.

Общее количество зарегистрированных прав участников долевого строительства и прав застройщиков за 1 полугодие текущего года увеличилось на 15% и составило 14,8 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 12,8 тысячи.

Фото: pixabay.com, автор- AKuptsova

Популярное с сайта

За год интерес к футболу в Новосибирске вырос в полтора раза

16/07/2018
Самым популярным товаром на Avito оказались бутсы.

Ростех займется развитием Единой информационной системы госзакупок

16/07/2018
Идет подготовка к началу опытной эксплуатации системы с 1 марта 2017 года.

Сибирским ученым не хватает хранилищ

16/07/2018
В ИВТ СО РАН уверены, что без единой системы передачи, хранения и обработки Big Data в Сибирском отделении невозможно развитие исследований на современном уровне.

Мнение

«Мы выхватываем положительный опыт кусками, а потом удивляемся: почему он у нас не работает?»

Все материалы

Дмитрий Колыханов назначен замначальника СТУ

16/07/2018

Банкир Станислав Тишуров назначен врио заместителя губернатора

16/07/2018

В Южно-Чемском жилмассиве появится второй детский сад

16/07/2018

Клиенты ВТБ смогут выбрать ипотечный кредит на cian.ru

16/07/2018

Банк «Левобережный» начал предоставлять инвестиционные услуги на финансовых рынках

16/07/2018

170 земельных участков будут изъяты под строительств четвертого моста. «Умная одежда» для людей с ОВЗ. Можно ли накопить на пенсию?

16/07/2018

Экспортный потенциал сырья дикоросов в Сибири около 1 млрд долларов в год

13/07/2018

Можно ли накопить на пенсию?

13/07/2018

​​​​​​​«Ависта Модуль Инжиниринг» ищет участок под производство

13/07/2018

ВТБ Лизинг в I полугодии передал компаниям и предпринимателям более 12,5 тыс. автомобилей

13/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×