Количество ДДУ выросло на 4,5 % по сравнению с первым полугодием прошлого года

Но сократилось на четверть по сравнению с первым полугодием 2016 года.

Управлением Росреестра по Новосибирской области за 1 полугодие 2018 года зарегистрировано 11 628 договоров долевого участия в строительстве, это на 496 договоров больше, чем за 1 полугодие прошлого года – 11132 договора, рост составил 4,5 %, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В 1 полугодии 2016 года управлением было зарегистрировано 14 553 договора долевого строительства, это на 25 % больше, по сравнению с показателями текущего полугодия, — констатировали в Росреестре.

Отмечается, что количество договоров, зарегистрированных управлением в июне текущего года снизилось на 5 % по сравнению с количеством зарегистрированных в июне 2017 года договоров долевого участия и составило – 2102 договора. В июне 2017 года было зарегистрировано 2213 договоров, а в июне 2016 года – 2530 договоров.

Общее количество зарегистрированных прав участников долевого строительства и прав застройщиков за 1 полугодие текущего года увеличилось на 15% и составило 14,8 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 12,8 тысячи.

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