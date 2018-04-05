Количество договоров долевого участия в Новосибирской области увеличилось на 19 %

За первые три месяца зарегистрировано 5,6 тыс договоров.

За отчетный период управлением Росреестра зарегистрировано 5,6 тысячи договоров долевого участия в строительстве, это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 6,2 тысячи договоров. В 1 квартале 2016 года было зарегистрировано 7,6 тысячи договоров, это на 4% больше, чем в текущем году, сообщили в пресс-службе ведомства.

Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве в 2018 году начинает расти: в феврале управлением было зарегистрировано 1787 договоров, а в марте уже их было зарегистрировано 1984, рост составил 11%.

Выросло общее количество зарегистрированных прав участников долевого строительства и прав застройщиков за 1 квартал текущего года по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года с 6186 до 7113, увеличение составило 15%.

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