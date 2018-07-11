Количество трансферных пассажиров Толмачёво увеличилось более чем на четверть

Их доля в общем пассажиропотоке составляет 21 %.

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам шести месяцев увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 21%, сообщили в пресс-службе аэропорта.

— За 6 месяцев аэропорт Толмачёво обслужил 2 578 319 пассажиров, что на 19 % больше показателя прошлого года. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 1 813 521 (+2 1%), на международных — 764 798 (+16 %), — говорится в сообщении.

В июне пассажиропоток аэропорта Толмачёво увеличился на 12% по сравнению с показателем 2017 года и составил 536 132 человека. На внутрироссийских рейсах обслужено 401 792 пассажира (+14,8%), на международных — 134 340 (+4,7%).

Отмечается, что самыми динамичными направлениями июня на внутрироссийских авиалиниях стали Челябинск (+470%), Томск (+440%), Кызыл (+216%) Уфа (+118%), Ростов-на-Дону (+103%), Нерюнгри (+96%), Казань (+95,7%) Красноярск (+86%), Талакан (+86%), Благовещенск (+76%). На международных — Тбилиси (+137%), Прага (+81%), Баку (+43%).

— В июне впервые в истории аэропорта Толмачёво было открыто прямое регулярное авиасообщение из Новосибирска в столицу Японии, а также возобновлён регулярный рейс по традиционно чартерному направлению в Салоники (Греция). Кроме того, в летний период продолжилось выполнение рейсов в Гонконг, возобновлены полёты в Дюссельдорф и Минск. В июне открыты рейсы в Павлодар, а также чартерные рейсы в Хаммамет и Даламан. На внутрироссийских направлениях возобновлены рейсы в Самару, Томск и Братск, — рассказали в пресс-службе.

В первом полугодии аэропорт обслужил 13 373 самолёто-вылета (+18% к аналогичному периоду прошлого года), в июне — 2 602 самолёто-вылета (+19%).

За 6 месяцев 2018 года грузопоток составил 15 333 тонны (+12%), в том числе в июне — 2 381 тонна груза и почты (+8%).

Фото: Gensa Gensa