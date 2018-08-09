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Businessjump

Количество вакансий на новосибирском строительном рынке выросло на 74%

  • 09/08/2018
stroitel

Новосибирские строители в среднем зарабатывают 42,5 тыс руб.

Эксперты HeadHunter проанализировали ситуацию на строительном рынке региона: за январь-июль 2018г. и выяснили, что количество предложений от работодателей выросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество резюме — на 11%.

— Профессиональная сфера «Строительство, недвижимость» в последние годы развивается достаточно активно. И это несмотря на то, что на ней всегда отражается то, что происходит в нашей экономике. Но уже несколько лет количество вакансий растет быстрыми темпами, результат такого роста — в Новосибирске сегодня на одно предложение в строительстве претендуют примерно три соискателя.  Это говорит о том, что найти работу в данной сфере сложностей не представляет, — отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Сегодня сфера «Строительство, недвижимость» входит в пятерку самых востребованных в Новосибирске, занимая долю в 8% вакансий.

Чаще всего работодатели ищут в строительство инженеров, архитекторов, рабочих строительных специальностей и прорабов.  Средняя зарплата, на которую может рассчитывать специалист строительной отрасли в Новосибирске, составляет 42 500 рублей, что совпадает с пожеланиями соискателей, среднее зарплатное ожидание составляет 45 000 руб.

73% новосибирцев, разместивших свои резюме в данной сфере, — мужчины, преимущественно в возрасте от 26 до 45 лет. Из них 83% обладают высшим образованием, 10% — средне-специальным.

Фото pixabay.com —  Life-Of-Pix

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