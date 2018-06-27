Количество заключенных договоров ОСАГО в Сибири снизилось на 20%

Каждый пятый автовладелец сегодня ездит без автогражданки.

— За первый квартал 2018 года по Новосибирской области было собрано почти 826 млн страховых премий по ОСАГО, выплаты составили 747,3 млн рублей. За это время в регионе было заключено 668 тысяч договоров автострахования, — рассказала председатель комитета по региональному развитию Всероссийского союза страховщиков Ольга Бутковская на пресс-конференции в ТАСС.

В 2017 году в регионе за этот же период было заключено 745 тысяч договоров, собрано 920 млн премий, выплаты составили более 1,1 млрд рублей.

— Текущий уровень выплат в 2017 году был выше 100%. В этом году ситуация чуть исправилась, но уровень выплат все равно выше нетто-ставки, позволяющей страховщику работать с нулевым финансовым результатом. Такая ситуация характерна практически для всех регионов Сибирского федерального округа, — говорит Ольга Бутковская.

К негативным тенденциям она отнесла сокращение количества заключенных договоров страхования по Сибири на 63 тысячи, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но при этом автопарк в округе вырос на 20%.

— Реальное снижение количества заключенных договоров составило более 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть каждый пятый автовладелец сегодня ездит либо без полиса ОСАГО, либо с нелегитимным страховым полисом, — констатирует Бутковская.

При этом она отметила, что 55 страховых компаний предлагают электронные полисы, то есть купить их можно дистанционно, не посещая офисы продаж. В среднем по России через этот канал идет около 30% продаж. В Сибири — около 25%. Между тем в сети полно комментариев автовладельцев, в том числе из Новосибирска, которые хотели бы, но не могут купить полисы. В страховых компаниях прямо говорят о лимитированном количестве бланков, навязывают дополнительные услуги, либо сразу отправляют на сайт компании, который выкидывает на общий портал РСА, где предлагаются уже другие страховщики.

Руководитель Новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков считает, что сложившаяся на рынке ситуация с полисами ОСАГО словно специально создана для того, чтобы увеличить ценность этого продукта. И это одна из причин сокращения количества заключаемых договоров автогражданки. Он также напомнил, что ситуацию с убыточностью ОСАГО, а также большим количеством мошеннических схем на рынке, сформировали сами страховщики, когда не хотели выплачивать страхователям положенные компенсации по ДТП, и вынуждали людей обращаться в суды и к автоюристам.

— Сегодня люди вынуждены за 2-3 недели занимать очереди, составлять какие-то списки, чтобы купить полис. При этом цена полиса выросла так, что люди видят: им выгоднее заплатить штраф, если на дороге остановит сотрудник ГИБДД, и вообще ездить без полиса, — говорит Ашурков.

По словам старшего инспектора по особым поручениям управления ГИБДД главного управления МВД России по Новосибирской области Генриха Малкина, за 6 месяцев 2018 года более 33 тысяч автолюбителей Новосибирска были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ольга Бутковская напомнила, что из-за ситуации на рынке ОСАГО ЦБ принял решение о либерализации тарифов. До конца 2018 года предполагается раздвинуть тарифный коридор для легковых автомобилей физлиц на 20% по верхней и нижней границе. Для юрлиц разбег тарифа будет 5,7%, для владельцев мотоциклов и мотороллеров — 10,9%. Затем страховщики, исходя из своей статистики, для каждого региона будут определять тариф, который предложат к своим застрахованным. Впрочем, Бутковская уверена, что значительного роста тарифов ожидать не следует.

— Сегодня менее 20% водителей являются аварийными. 80% — добропорядочные участники дорожного движения. Страховщики не самоубийцы. Они понимают, что-либо потеряют страхователя совсем, либо дадут ему справедливый тариф, — поясняет представитель РСА. — Расширение тарифного коридора приведет к тому, что страховщики смогут оценивать манеру вождения, аварийность каждого участника дорожного движения и применять к нему индивидуальный тариф в зависимости от марки автомобиля, стажа водителя. В Германии при полной либерализации тарифов они выросли в первый год, во второй они пришли к первоначальным значениям, а в третий упали. Это законы экономики. В Сибири почти все регионы входят в «желтую зону», и страховщики не будут заинтересованы задирать тарифы по верхней планке.

По оценкам РСА, только 18-19% аварийных водителей будет получать тарифный коридор по максимуму. В этот список попадут таксопарки, новички.

Вячеслав Ашурков напротив, считает, что если отпустить цены на автогражданку, то цены на полисы вырастут, и на дорогах начнется настоящий беспредел, так как количество людей, которые откажутся от покупки страховки, вырастет.

— С точки зрения экономики, если мы хотим продать какой-то товар, то нужно сделать цену, которая устраивала бы большинство. А у нас получается, что цена на товар взвинчивается, исходя из принципа «все равно кто-то купит», — резюмирует эксперт.

Юлия Данилова

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