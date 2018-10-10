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Недвижимость
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Количество зарегистрированных прав на недвижимость Новосибирска продолжает увеличиваться

  • 10/10/2018
мфц

Управление Росреестра по Новосибирской области подвело итоги работы за 9 месяцев текущего года.

Количество совершенных региональным управлением Росреестра регистрационных действий в отношении объектов недвижимости Новосибирской области за 9 месяцев 2018 года выросло на 6% и составило 378 тысяч, по сравнению с 357 тысячами за аналогичный период 2017 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Число зарегистрированных прав и сделок с недвижимостью в III квартале стало наибольшим в 2018 году – 137,6 тысяч, что на 26% больше, чем в I квартале текущего года и на 5% больше показателя II квартала. В сравнении с III кварталом 2017 года количество зарегистрированных прав возросло на 9%.

В сентябре 2018 года было зарегистрировано 42,6 тысячи прав на недвижимое имущество и обременений прав, это на 5% больше по сравнению с показателями сентября 2017 года – 40,6 тысяч.

Всего за 9 месяцев 2018 года управлением зарегистрировано более 119 тысяч прав на жилые помещения, почти половина из них на основании договора купли-продажи. В текущем году прав на жилье зарегистрировано на 5% больше, чем за 9 месяцев 2017 года.

В сентябре текущего года Управлением зарегистрировано 13 тысяч прав на жилые помещения, этот показатель ниже, чем в августе текущего года (16 тысяч), но выше, чем в сентябре прошлого года (12,7 тысяч).

Фото: Gensa Gensa

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